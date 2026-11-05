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तालेड़ा में सरपंच चुनाव में नोट बांटने के आरोप पर बवाल, ग्रामीणों ने पूर्व उपप्रधान को घेरा

पुलिस सुरक्षा में पूर्व उपप्रधान को ले जाती तालेड़ा पुलिस ( ETV Bharat )

बूंदी : राजस्थान में पंचायत चुनाव की सरगर्मियों के बीच गुरुवार सुबह सरपंच चुनाव में रघुनाथपुरा पंचायत क्षेत्र में कथित रूप से नोट बांटने के आरोप को लेकर जमकर हंगामा हो गया. पाटन तिराहे के आसपास ग्रामीणों ने तालेड़ा पंचायत समिति के पूर्व उपप्रधान रघु शर्मा को घेर लिया. ग्रामीणों का आरोप था कि पूर्व उपप्रधान अपने सरपंच प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं को रुपए बांट रहे थे. हंगामे के बीच ग्रामीणों ने रघु शर्मा और उनके साथ मौजूद एक अन्य व्यक्ति के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट भी की. मौके पर पहुंची पुलिस ने पूर्व उपप्रधान को सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षित निकाला. हालांकि, पुलिस ने नोट बांटने के आरोपों की पुष्टि नहीं की है.