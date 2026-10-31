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पूर्व RAS अधिकारी का सरपंच बनने का सपना टूटा, मिले महज 99 वोट, रिटायर्ड टीचर गजानंद ने मारी बाजी

रिटायर्ड RAS अधिकारी सिया राम मीणा और पूर्व शिक्षक गजानंद मीणा ( सोर्स- इनफॉर्मर )

झालावाड़ : जिले के खानपुर उपखंड की ग्राम पंचायत गाडरवाड़ा नूरजी में सरपंच पद का चुनाव परिणाम बेहद रोचक व दिलचस्प देखने को मिला. कई जिलों में अतिरिक्त जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी निभा चुके सेवानिवृत्त RAS अधिकारी सियाराम मीणा को मतदाताओं ने करारा झटका दे दिया. सेवानिवृत्ति अतिरिक्त जिला कलेक्टर इस ग्राम पंचायत से राजनीति में अपना भाग्य आजमा रहे थे, लेकिन सरपंच बनने का उनका सपना धरा का धरा रह गया. चुनाव परिणाम में उन्हें महज 99 वोट मिले, जबकि मुकाबले में उतरे अन्य प्रत्याशियों को उनसे कहीं अधिक समर्थन हासिल हुआ.