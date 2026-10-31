पूर्व RAS अधिकारी का सरपंच बनने का सपना टूटा, मिले महज 99 वोट, रिटायर्ड टीचर गजानंद ने मारी बाजी
सेवानिवृत्त RAS अधिकारी सियाराम मीणा को चुनाव परिणाम में महज 99 वोट मिले.
Published : October 31, 2026 at 12:24 PM IST
झालावाड़ : जिले के खानपुर उपखंड की ग्राम पंचायत गाडरवाड़ा नूरजी में सरपंच पद का चुनाव परिणाम बेहद रोचक व दिलचस्प देखने को मिला. कई जिलों में अतिरिक्त जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी निभा चुके सेवानिवृत्त RAS अधिकारी सियाराम मीणा को मतदाताओं ने करारा झटका दे दिया. सेवानिवृत्ति अतिरिक्त जिला कलेक्टर इस ग्राम पंचायत से राजनीति में अपना भाग्य आजमा रहे थे, लेकिन सरपंच बनने का उनका सपना धरा का धरा रह गया. चुनाव परिणाम में उन्हें महज 99 वोट मिले, जबकि मुकाबले में उतरे अन्य प्रत्याशियों को उनसे कहीं अधिक समर्थन हासिल हुआ.
ग्राम पंचायत में शुक्रवार को हुए मतदान के बाद देर रात तक मतगणना चली. घोषित परिणामों में सेवानिवृत्त शिक्षक गजानंद मीणा ने जीत दर्ज करते हुए सरपंच पद पर कब्जा जमाया. उन्हें कुल 1401 वोट मिले. वहीं, पूर्व सरपंच राजेंद्र मीणा को 1309 वोट प्राप्त हुए. प्रत्याशी गजानंद मीणा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 92 वोटों से पराजित कर दिया.
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चार प्रत्याशियों के बीच था मुकाबला : खानपुर एसडीएम रजत कुमार ने बताया कि गाडरवाड़ा नूरजी ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए कुल चार प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी पेश की थी. ग्राम पंचायत में करीब 3300 मतदाता हैं. जिला निर्वाचन कार्यालय में निकाली गई लॉटरी में यह पंचायत एसटी ओपन के लिए आरक्षित की गई थी. इस ग्राम पंचायत से गजानंद मीणा ने सरपंच पद के लिए आवेदन किया था. मीणा सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, जबकि अन्य प्रत्याशी राजेंद्र मीणा पूर्व में सरपंच रह चुके हैं.
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राजेंद्र मीणा की पत्नी भी दो बार इस पंचायत की सरपंच रह चुकी हैं. ऐसे में इस चुनाव में मुकाबला पहले से ही चर्चा का विषय बना हुआ था. इस बीच सेवानिवृत्त RAS अधिकारी सियाराम मीणा की उम्मीदवारी ने चुनाव को और रोचक ओर दिलचस्प बना दिया. चुनाव परिणाम में सियाराम मीणा 99 वोटों तक ही सिमट गए. प्रशासनिक अनुभव और बड़े पदों पर काम करने के बावजूद उन्हें स्थानीय स्तर पर अपेक्षित जनसमर्थन नहीं मिल पाया.
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एसडीएम रजत कुमार ने बताया कि शुक्रवार को मतदान के बाद मतगणना देर रात तक जारी रही. सेवानिवृत्त शिक्षक गजानंद मीणा को 92 वोटों से विजयी घोषित किया गया. आरएस अधिकारी रहे सियाराम मीणा अपने कार्यकाल में कई जिलों में अतिरिक्त जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी निभा चुके थे, लेकिन गांव की चुनावी राजनीति में उन्हें सफलता नहीं मिली.