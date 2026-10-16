Jaipur Panchayat Polls 2026: नाम वापसी के बाद मुकाबला साफ, जिला परिषद के लिए 154 और पंचायत समिति के लिए 417 प्रत्याशी मैदान में
द्वितीय चरण में पंचायत समिति के लिए मतदान के लिए नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी, जयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने जारी किए आंकड़े.
Published : October 16, 2026 at 7:32 AM IST
जयपुर: पंचायत चुनाव-2026 के प्रथम चरण के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए नाम वापसी की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की स्थिति साफ हो गई है. जिला परिषद के 57 वार्डों में नाम वापसी के बाद 154 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में रह गए हैं, वहीं प्रथम चरण की आठ पंचायत समितियों के 146 वार्डों में 417 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे.
जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने बताया कि जिला परिषद सदस्य पद के लिए जिले के 57 वार्डों में कुल 234 नामांकन पत्र दाखिल हुए. जांच के दौरान 62 नामांकन पत्र अस्वीकृत किए गए तथा 2 नामांकन पत्र डिस्कार्ड किए गए. इसके बाद 170 वैध नामांकित प्रत्याशियों में से 16 ने नाम वापस लिया. इस तरह नाम वापसी के बाद जिला परिषद सदस्य पद के लिए 154 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं.
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उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में आठ पंचायत समितियों के 146 वार्डों में कुल 603 नामांकन पत्र दाखिल किए गए. इनमें से 145 नामांकन पत्र अस्वीकृत तथा 4 नामांकन पत्र डिस्कार्ड किए गए. जांच के बाद 454 वैध प्रत्याशियों में से 37 ने नाम वापस लिया. इस प्रकार नाम वापसी के बाद आठ पंचायत समितियों में कुल 417 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं. पंचायत समिति चौमूं में 73, दूदू में 47, गोविंदगढ़ में 54, झोटवाड़ा में 47, जोबनेर में 55, किशनगढ़-रेनवाल में 47, मौजमाबाद में 49 तथा सांभर में 45 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे.
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि द्वितीय चरण के तहत पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है. 15 अक्टूबर तक पांच पंचायत समितियों के 81 वार्डों में 110 प्रत्याशियों ने कुल 116 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं. इन नामांकन पत्रों के आधार पर कुल 110 अभ्यर्थी दर्ज हैं. पंचायत समिति अमरसर में 25, आमेर में 20, जालसू में 18, रामपुरा डाबड़ी में 19 तथा शाहपुरा में 34 नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं.
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द्वितीय चरण के निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर निर्धारित है. नामांकन पत्रों की जांच 17 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से होगी. नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर को अपराह्न 3 बजे तक निर्धारित है. नाम वापसी की समय-सीमा समाप्त होने के तुरंत बाद चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे तथा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी.
नायक ने बताया कि द्वितीय चरण में पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए मतदान 28 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा. मतदान दल 27 अक्टूबर को रवाना होंगे. जिला परिषद एवं सभी चरणों के पंचायत समिति सदस्य पदों की मतगणना 20 नवंबर को प्रातः 8 बजे से जिला मुख्यालय पर की जाएगी.
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