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Jaipur Panchayat Polls 2026: नाम वापसी के बाद मुकाबला साफ, जिला परिषद के लिए 154 और पंचायत समिति के लिए 417 प्रत्याशी मैदान में

पंचायत चुनाव के लिए नामांकन भरता एक प्रत्याशी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: पंचायत चुनाव-2026 के प्रथम चरण के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए नाम वापसी की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की स्थिति साफ हो गई है. जिला परिषद के 57 वार्डों में नाम वापसी के बाद 154 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में रह गए हैं, वहीं प्रथम चरण की आठ पंचायत समितियों के 146 वार्डों में 417 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे.

जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने बताया कि जिला परिषद सदस्य पद के लिए जिले के 57 वार्डों में कुल 234 नामांकन पत्र दाखिल हुए. जांच के दौरान 62 नामांकन पत्र अस्वीकृत किए गए तथा 2 नामांकन पत्र डिस्कार्ड किए गए. इसके बाद 170 वैध नामांकित प्रत्याशियों में से 16 ने नाम वापस लिया. इस तरह नाम वापसी के बाद जिला परिषद सदस्य पद के लिए 154 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं.