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पंचायत चुनाव : सरपंच और वार्ड पंचों के लिए पहले चरण का मतदान आज, 85.07 लाख मतदाता चुनेंगे गांव की सरकार

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 ( ETV Bharat )

जयपुर/केकड़ी : राजस्थान में गांव की सरकार चुनने के लिए पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान 24 अक्टूबर को हो रहा है. प्रदेश के 16 जिलों की 3,314 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं. मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा. पहले चरण के चुनाव के लिए प्रदेशभर में 9,886 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. गांवों में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर ग्रामीणों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है. युवा मतदाताओं से लेकर बुजुर्गों तक में अपने गांव का प्रतिनिधि चुनने को लेकर उत्साह देखा जा रहा है.

3,314 सरपंच और 28,682 वार्ड पंच पदों के लिए मतदान : पहले चरण में 3,314 सरपंच और 28,682 वार्ड पंच पदों के लिए मतदान हो रहा है. इन चुनावों में कुल 85 लाख 7 हजार 306 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे. इनमें 43 लाख 86 हजार 768 पुरुष और 41 लाख 20 हजार 500 महिला मतदाता शामिल हैं. मतदाता सरपंच और वार्ड पंच के लिए अलग-अलग वोट डालेंगे. दोनों पदों के लिए बैलेट पेपर से मतदान कराया जा रहा है. मतदान समाप्त होने के बाद ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर मतगणना शुरू होगी. निर्वाचन विभाग की ओर से इसी दिन परिणाम घोषित किए जाने की तैयारी है. हालांकि, बैलेट पेपर से मतदान होने के कारण मतगणना में अधिक समय लग सकता है.