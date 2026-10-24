पंचायत चुनाव : सरपंच और वार्ड पंचों के लिए पहले चरण का मतदान आज, 85.07 लाख मतदाता चुनेंगे गांव की सरकार
16 जिलों की 3,314 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए वोटिंग सुबह 7 से जारी है.
Published : October 24, 2026 at 9:51 AM IST|
Updated : October 24, 2026 at 10:02 AM IST
जयपुर/केकड़ी : राजस्थान में गांव की सरकार चुनने के लिए पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान 24 अक्टूबर को हो रहा है. प्रदेश के 16 जिलों की 3,314 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं. मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा. पहले चरण के चुनाव के लिए प्रदेशभर में 9,886 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. गांवों में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर ग्रामीणों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है. युवा मतदाताओं से लेकर बुजुर्गों तक में अपने गांव का प्रतिनिधि चुनने को लेकर उत्साह देखा जा रहा है.
3,314 सरपंच और 28,682 वार्ड पंच पदों के लिए मतदान : पहले चरण में 3,314 सरपंच और 28,682 वार्ड पंच पदों के लिए मतदान हो रहा है. इन चुनावों में कुल 85 लाख 7 हजार 306 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे. इनमें 43 लाख 86 हजार 768 पुरुष और 41 लाख 20 हजार 500 महिला मतदाता शामिल हैं. मतदाता सरपंच और वार्ड पंच के लिए अलग-अलग वोट डालेंगे. दोनों पदों के लिए बैलेट पेपर से मतदान कराया जा रहा है. मतदान समाप्त होने के बाद ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर मतगणना शुरू होगी. निर्वाचन विभाग की ओर से इसी दिन परिणाम घोषित किए जाने की तैयारी है. हालांकि, बैलेट पेपर से मतदान होने के कारण मतगणना में अधिक समय लग सकता है.
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सरपंच पद के लिए 16,795 प्रत्याशी मैदान में : पहले चरण में सरपंच पद के लिए कुल 16,795 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. इस हिसाब से एक सरपंच पद के लिए औसतन करीब पांच उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है. प्रदेश की 2,905 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए 1 से 9 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि 311 ग्राम पंचायतों में 10 से 19 उम्मीदवार मैदान में हैं. दो ग्राम पंचायतों में प्रत्याशियों की संख्या 20 से 29 के बीच है. किसी भी ग्राम पंचायत में 30 या इससे अधिक प्रत्याशी मैदान में नहीं हैं. प्रत्याशियों की संख्या के लिहाज से भीलवाड़ा जिला सबसे आगे है. यहां सरपंच पद के लिए 2,097 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं. इसके बाद डूंगरपुर में 1,594, उदयपुर में 1,480, अलवर में 1,251 और पाली में 1,221 उम्मीदवार मैदान में हैं. वहीं, बीकानेर में सबसे कम 396 प्रत्याशी सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं.
जयपुर की 212 ग्राम पंचायतों में मुकाबला : जयपुर जिले में पहले चरण के तहत आठ पंचायत समितियों की 212 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए मतदान हो रहा है. इन ग्राम पंचायतों में कुल 1,525 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. जयपुर में सरपंच पद के लिए औसतन सात उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है. पंचायत समिति के लिहाज से चौमूं में सबसे अधिक 301 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. वहीं, झोटवाड़ा में सरपंच पद के लिए 120 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है. जिले में मतदान को लेकर निर्वाचन विभाग ने आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं. जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक के निर्देशन में चुनाव संबंधी तैयारियां की गई हैं.
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बैलेट पेपर से हो रहा मतदान, मतदाता डाल रहे दो वोट : पंचायत चुनाव में इस बार सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए बैलेट पेपर से मतदान कराया जा रहा है. मतदाताओं को दोनों पदों के लिए अलग-अलग मतपत्र दिए जा रहे हैं. एक मतपत्र पर सरपंच और दूसरे पर वार्ड पंच के लिए मतदान करना होगा. मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को प्रक्रिया के अनुसार वोट डालने की जानकारी दी जा रही है. ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान को लेकर उत्साह का माहौल है. मतदाता अपने गांव के विकास, स्थानीय समस्याओं और पंचायत के नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान कर रहे हैं. चुनाव के परिणामों से गांवों में अगले कार्यकाल के लिए नेतृत्व की तस्वीर साफ होगी.
मतदान के बाद आज ही होगी मतगणना : मतदान शाम 6 बजे समाप्त होने के बाद मतगणना शुरू की जाएगी. वोटों की गिनती संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर होगी. सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए मतपत्रों की गिनती के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे. मतपत्रों की संख्या अधिक होने के कारण कुछ स्थानों पर मतगणना में समय लगने की संभावना है. वहीं, निर्वाचित वार्ड पंचों के जरिए 25 अक्टूबर को उपसरपंच का चुनाव कराया जाएगा. इस तरह पहले चरण के मतदान के साथ ही गांवों में सरपंच और वार्ड पंच के चुनावी मुकाबले का परिणाम सामने आएगा, जबकि इसके बाद उपसरपंच के चयन की प्रक्रिया पूरी होगी.
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केकड़ी में प्रशासन सतर्क : पंचायती राज चुनाव 2026 के तहत शनिवार को केकड़ी विधानसभा क्षेत्र की केकड़ी, सावर और सरवाड़ पंचायत समिति क्षेत्रों में सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के लिए मतदान शुरू हो गया. सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया. चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. केकड़ी पंचायत समिति क्षेत्र में 83 मतदान केंद्रों पर मतदान कराया जा रहा है. यहां सरपंच पद के लिए 165 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा. क्षेत्र के कुल 76,753 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. मतदान को लेकर प्रशासन सतर्क है. मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना की जाएगी और परिणाम जारी किया जाएगा.