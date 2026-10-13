अजमेर में भाजपा पर बरसे पूर्व मंत्री डॉ रघु शर्मा, बोले- कांग्रेस ने कभी कलेक्टर-एसपी के भरोसे चुनाव नहीं लड़ा
अजमेर में पंचायत चुनावों में कांग्रेस और भाजपा के दिग्गज नेताओं और उनके परिवार जनों ने नामांकन भरा.
Published : October 13, 2026 at 5:20 PM IST
अजमेर: पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा कि राजस्थान में 70 बरस में कभी कांग्रेस ने कलेक्टर और एसपी के भरोसे चुनाव नहीं लड़ा है. कांग्रेस ने हमेशा जनता के भरोसे चुनाव लड़ा है. जनता ने वोट दिया तो सीट पर बैठे नहीं तो विपक्ष में बैठकर जनता की आवाज को बुलंद किया. डॉ शर्मा ने जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के नामांकन को लेकर प्रशासनिक अव्यवस्था को लेकर भी नाराजगी जाहिर की. नामांकन के अंतिम दिन कई नेताओं के परिवार के सदस्य भी मैदान में उतरे तो आरएलपी, बीएसपी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी ताल ठोकी.
पहले चरण के चुनाव को लेकर आज नामांकन का अंतिम दिन है. पूर्व चिकित्सा मंत्री एवं केकड़ी से पूर्व विधायक डॉ रघु शर्मा भी अपने क्षेत्र के 8 वार्डों के जिला परिषद के सदस्यों का नामांकन दाखिल करवाने अजमेर जिला मुख्यालय पहुंचे. इस मौके पर बातचीत में पूर्व मंत्री डॉ शर्मा भाजपा पर जमकर बरसे. उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में कलेक्टर और एसपी को मुख्यमंत्री कार्यालय से धमकाया गया और उन्हें टास्क दिया गया. अजमेर नगर निगम का चुनाव ही देख लें, यहां कांग्रेस को 37, भाजपा को 32 सीटें और 11 सीटें निर्दलीय प्रत्याशियों को मिली थीं. बावजूद इसके भाजपा का मेयर बना, यह जनसमर्थन नहीं कहा जा सकता. राजस्थान में आठ जगह पर्ची से चुनाव का निर्णय आया और 8 के 8 जगह पर्ची भाजपा के पक्ष में रही, यह कैसे संभव है?. खुद की पीठ थपथपा लो और खुद को अंधेरे में रखो यही भजनलाल सरकार कर रही है. जनता उनके साथ नहीं है. जनता ना निकाय चुनाव में थी और ना ही पंचायत चुनाव में रहने वाली है.
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गांवों में रोजगार का बड़ा संकट : उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार ने गांवों में धूल उड़ा दी है. रोजगार का बड़ा संकट है. कांग्रेस सरकार की देन सबसे बड़ी मनरेगा योजना बंद पड़ी है. गरीब तबके के लिए सामाजिक पेंशन बंद है. राजस्थान के कई जिलों में अकाल पड़ा हुआ है, कहीं भी गिरदावरी नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि गिरदावरी क्या होती है, मुख्यमंत्री यह तक नहीं जानते हैं. गरीब किसानों को खाद-बीज तक का पैसा नहीं मिल रहा है. कांग्रेस की सरकार होती तो अब तक गिरदावरी कर दी गई होती और किसानों को मुआवजा भी मिल चुका होता और किसान अगली फसल की तैयारी करता. प्रदेश में अकाल पड़ रहा है, लेकिन सरकार ने कंटीजेंसी कार्यक्रम भी नहीं बनाया है यानी अकाल का मुकाबला कैसे होगा और कैसे लोगों को जिंदा रखा जाएगा, लोगों को पानी कैसे पहुंचेगा, कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा?. ऐसी कोई योजना सरकार ने नहीं बनाई है. सरकार केवल वोटों के फैसले काट रही है.
गांवों में कांग्रेस की लहर: पूर्व मंत्री डॉ रघु शर्मा ने ने दावा किया कि अजमेर में जिला परिषद की 33 वार्ड कांग्रेस जीतेगी. गांवों में कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है. तीन वर्षों से राजस्थान की 8 करोड़ जनता को भजनलाल सरकार ने धोखा दिया है. इनमें ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र की जनता है. उन्होंने कहा कि गांवों में सड़कें खराब हैं. स्कूलों में शिक्षक और स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सक और गरीब तबके के लोगों के लिए रोजगार के साधन तक नहीं हैं. जनता बेवकूफ नहीं है, जो नहीं जानती कि भजनलाल सरकार ने तीन साल में क्या किया है?. आरोप लगाया कि भजनलाल सरकार में भ्रष्टाचार सिंगल विंडो चल रहा है, भू-माफिया और बजरी माफिया हावी है. भाजपा विधायकों के संरक्षण में अवैध काम हो रहे हैं. सरकार और विधायकों के रिपोर्ट कार्ड सीएमओ में तैयार हो रहे हैं.
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नामांकनों में अव्यवस्था: डॉ रघु शर्मा ने कहा कि सरकार के इशारे पर प्रशासन उम्मीदवारों के सामने परेशानी खड़ी कर रहा है. जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए जिला परिषद से एनओसी लेनी पड़ रही है. जिला परिषद की एनओसी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. जिला कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल हो रहे हैं, लेकिन यहां भी अव्यवस्था है. कहां नामांकन दाखिल हो रहे हैं, कहां रसीद कट रही है, उम्मीदवारों को नहीं पता और ना ही यहां जानकारी के लिए कहीं बोर्ड लगे हैं. अलग-अलग मंजिल पर व्यवस्था की गई है तो बुजुर्ग और महिलाएं कैसे वहां तक पहुंचेंगे. मेरी कलेक्टर से मांग है कि 3 बजे तक अंदर परिसर में आने के बाद उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल होना ही चाहिए.
कांग्रेस-भाजपा के दिग्गज मैदान में: इधर दो बार जिला प्रमुख रही सुशील कंवर पलाड़ा तीसरी बार जिला परिषद सदस्य के रूप में मैदान में हैं. उन्होंने वार्ड नंबर 2 से नामांकन दाखिल किया है. इसी प्रकार पूर्व केंद्रीय मंत्री सांवरलाल जाट के परिवार के दो सदस्य मैदान में हैं. इनमें सांवरलाल के भाई जगदीश लांबा ने भाजपा से वार्ड 9 से नामांकन दाखिल किया है. पूर्व मंत्री जाट के पुत्र कैलाश लांबा की पत्नी सुनीता लांबा ने वार्ड नंबर 13 से नामांकन दाखिल किया है. जाट के एक पुत्र रामस्वरूप लांबा नसीराबाद से विधायक हैं.
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