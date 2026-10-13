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अजमेर में भाजपा पर बरसे पूर्व मंत्री डॉ रघु शर्मा, बोले- कांग्रेस ने कभी कलेक्टर-एसपी के भरोसे चुनाव नहीं लड़ा

पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा कि राजस्थान में 70 बरस में कभी कांग्रेस ने कलेक्टर और एसपी के भरोसे चुनाव नहीं लड़ा है. कांग्रेस ने हमेशा जनता के भरोसे चुनाव लड़ा है. जनता ने वोट दिया तो सीट पर बैठे नहीं तो विपक्ष में बैठकर जनता की आवाज को बुलंद किया. डॉ शर्मा ने जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के नामांकन को लेकर प्रशासनिक अव्यवस्था को लेकर भी नाराजगी जाहिर की. नामांकन के अंतिम दिन कई नेताओं के परिवार के सदस्य भी मैदान में उतरे तो आरएलपी, बीएसपी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी ताल ठोकी.

पहले चरण के चुनाव को लेकर आज नामांकन का अंतिम दिन है. पूर्व चिकित्सा मंत्री एवं केकड़ी से पूर्व विधायक डॉ रघु शर्मा भी अपने क्षेत्र के 8 वार्डों के जिला परिषद के सदस्यों का नामांकन दाखिल करवाने अजमेर जिला मुख्यालय पहुंचे. इस मौके पर बातचीत में पूर्व मंत्री डॉ शर्मा भाजपा पर जमकर बरसे. उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में कलेक्टर और एसपी को मुख्यमंत्री कार्यालय से धमकाया गया और उन्हें टास्क दिया गया. अजमेर नगर निगम का चुनाव ही देख लें, यहां कांग्रेस को 37, भाजपा को 32 सीटें और 11 सीटें निर्दलीय प्रत्याशियों को मिली थीं. बावजूद इसके भाजपा का मेयर बना, यह जनसमर्थन नहीं कहा जा सकता. राजस्थान में आठ जगह पर्ची से चुनाव का निर्णय आया और 8 के 8 जगह पर्ची भाजपा के पक्ष में रही, यह कैसे संभव है?. खुद की पीठ थपथपा लो और खुद को अंधेरे में रखो यही भजनलाल सरकार कर रही है. जनता उनके साथ नहीं है. जनता ना निकाय चुनाव में थी और ना ही पंचायत चुनाव में रहने वाली है.