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घूंघट में ली शपथ: कोटा की गिरधरपुरा पंचायत में भूरी बाई बनीं निर्विरोध सरपंच, पूरा कोरम भी बिना चुनाव जीता

गिरधरपुरा में निर्विरोध चुनी गई सरपंच और वार्ड पंच ( ETV Bharat )

कोटा : जिले की लाडपुरा पंचायत समिति की नवसृजित ग्राम पंचायत गिरधरपुरा में पहले चुनाव में ही निर्विरोध निर्वाचन हुआ. यह पंचायत मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोर एरिया में आ जाने के चलते विस्थापित किया गया है. शुक्रवार को सरपंच और वार्ड पंच के लिए दाखिल हुए नामांकन के बाद ग्रामीणों ने प्रत्याशियों के बीच सहमति बनवाई और एक एक पद पर केवल एक ही प्रत्याशी मैदान में रह गया, जिससे भूरी बाई निर्विरोध सरपंच चुनी गई हैं. घूंघट में ही सरपंच भूरी बाई और महिला वार्ड पंचों ने शपथ ली. यह जिले की एकमात्र ग्राम पंचायत है, जिसमें निर्विरोध निर्वाचन हुआ है. शेष सभी पंचायत में चुनाव चल रहा है.