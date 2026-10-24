घूंघट में ली शपथ: कोटा की गिरधरपुरा पंचायत में भूरी बाई बनीं निर्विरोध सरपंच, पूरा कोरम भी बिना चुनाव जीता
यह जिले की एकमात्र ग्राम पंचायत गिरधरपुरा में निर्विरोध निर्वाचन हुआ है. शेष सभी पंचायत में चुनाव चल रहा है.
Published : October 24, 2026 at 11:36 AM IST
कोटा : जिले की लाडपुरा पंचायत समिति की नवसृजित ग्राम पंचायत गिरधरपुरा में पहले चुनाव में ही निर्विरोध निर्वाचन हुआ. यह पंचायत मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोर एरिया में आ जाने के चलते विस्थापित किया गया है. शुक्रवार को सरपंच और वार्ड पंच के लिए दाखिल हुए नामांकन के बाद ग्रामीणों ने प्रत्याशियों के बीच सहमति बनवाई और एक एक पद पर केवल एक ही प्रत्याशी मैदान में रह गया, जिससे भूरी बाई निर्विरोध सरपंच चुनी गई हैं. घूंघट में ही सरपंच भूरी बाई और महिला वार्ड पंचों ने शपथ ली. यह जिले की एकमात्र ग्राम पंचायत है, जिसमें निर्विरोध निर्वाचन हुआ है. शेष सभी पंचायत में चुनाव चल रहा है.
गिरधरपुरा में पूरे कोरम के निर्विरोध निर्वाचन का प्रस्ताव ग्रामीणों के बीच मुखियाओं ने रखा, जिसे सभी ने बहुमत से स्वीकार किया. इससे निर्विरोध निर्वाचन को गति मिली. सरकार के चुनाव में होने वाले व्यय को कम करने, मिसाल पेश करने और पंचायत की एकजुटता दिखाने के लिए ये फैसला लिया गया. निर्विरोध निर्वाचितों को माला पहनाकर मिठाई खिलाई गई. सरपंच व पूरे कोरम को शपथ दिलाकर निर्वाचन अधिकारी ने प्रमाण पत्र भी सौंप दिया.
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पूर्व सरपंच नंदलाल मेघवाल ने बताया कि नई बनी ग्राम पंचायत गिरधरपुरा में सरपंच पद के लिए भूरी बाई और सुनीता ने नामांकन दाखिल कर दिया था. सात में से चार वार्ड में दो-दो नामांकन थे, जबकि तीन में एक-एक नामांकन आया था. नामांकन दाखिल होने के बाद गांव के बुजुर्ग एक जाजम पर बैठे. सभी ने सहमति से कहा कि सरपंच चुनाव होने पर मतदान डाले जाते हैं और आपस में मनमुटाव भी हो जाता है. यह मनमुटाव गांव के विकास को भी प्रभावित करता है, इसीलिए इस चुनाव को निर्विरोध किया जाना ज्यादा बेहतर है. इस तरह सहमति बन गई और प्रत्याशी सुनीता ने अपना नामांकन वापस ले लिया.
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वार्ड पंचों के लिए भी 4 वार्ड में दाखिल किए गए एक-एक नामांकन वापस लिए गए. इसके बाद गांव में मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी और निर्विरोध निर्वाचन हो गया. इसके बाद निर्विरोध भूरी बाई सरपंच चुनी गईं. निर्विरोध निर्वाचन हुए वार्ड पंचों में सपना कुमारी, रामस्वरूप मेघवाल, कालीबाई, गणेश, चंद्रकला, जय प्रकाश व राहुल शामिल हैं. सरपंच बनीं 58 वर्षीय भूरी बाई का कहना है कि वह खेती किसानी के काम से जुड़ी हुई हैं, लेकिन गांव का विकास कैसे करना है, यह उन्हें अच्छे से आता है.
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उन्होंने कहा कि विस्थापित हुए उनके ग्रामीणों को छूटा हुआ पैकेज दिलाना उनकी प्राथमिकता है. सभी ग्रामीणों को साथ लेकर काम करना है. उनका लक्ष्य गांव को सड़कों से जोड़ना, स्कूल की व्यवस्थाओं में सुधार व चिकित्सा क्षेत्र की सुविधाओं में काम करना है. सरकारी योजनाओं के लाभ से छूटे लोगों को जोड़ना और महिलाओं को स्वरोजगार के मामले में ट्रेनिंग देकर आगे बढ़ाना उनका लक्ष्य रहेगा. शुरुआत में स्कूल भवन में ही ग्राम पंचायत चलने वाली है, लेकिन आगे चलकर ग्राम पंचायत का भवन से लेकर भी काम करना है.