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पंचायत चुनाव 2026: गांव की सरकार चुनने घर से निकले मतदाता, बोले-मूलभूत सुविधाएं मिले और स्थानीय सरपंच रहे

जयपुर: घड़ी में सुबह के 10 बजे हैं. चौमूं के भोपावास स्कूल के गेट पर सन्नाटा नहीं, सरगर्मी है. लाइन में सबसे आगे 105 साल के गोगाराम खड़े हैं, कांपते हाथों में पर्ची, आंखों में गांव की सरकार चुनने की वही चमक जो 60 साल पहले देखी होगी. पीछे 19 साल की स्मारिका कुमावत पहली बार वोटर बनी हैं, कभी अपने दादा को वोट डालते देखा था, आज खुद वोट डालने आई हैं. उधर नांगल भरदा में 100 साल की महिला को दो लोगों ने सहारा देकर बूथ तक पहुंचाया, स्याही लगी उंगली दिखाकर बोलीं- 'वोट दे दिया... छह साल बाद पंचायत चुनाव में वोट देने का मौका आया है'.

बूथ पर पुलिस का जाप्ता है, अंदर ईवीएम नहीं, मतपत्र है, और बाहर चर्चा एक ही- इस बार ऐसा सरपंच चाहिए जो सड़क, पानी, स्कूल की छत का पानी टपकना रोके, और गांव का ही रहने वाला हो, शहर से यहां आकर सरपंची नहीं करे. जयपुर की 8 पंचायत समितियों की 212 पंचायतों में सुबह से कमोबेश यही दृश्य है. 7 लाख 43 हजार मतदाताओं में से 10 बजे तक 1 लाख 43 हजार ने वोट डाल दिया, यानी 19.28 प्रतिशत. जिले की दूदू में 20.38% वोटिंग सबसे तेज, चौमूं में 18.73% धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रही. लोग काम निपटाकर आ रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं- गांव की सरकार से ही घर की सरकार चलती है.

युवा मतदाताओं की प्राथमिकता शिक्षा, पानी और खेल: पहली बार मतदान करने वाले युवा भी गांव के भविष्य को लेकर अपनी अपेक्षाएं जाहिर कर रहे हैं. युवा मतदाताओं का कहना था कि प्रत्याशी को किसी एक पक्ष या वर्ग के बजाय पूरे गांव के विकास पर ध्यान देना चाहिए. शिक्षा और पेयजल की बेहतर व्यवस्था के साथ बच्चों को खेलों में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना भी जरूरी है. ग्रामीणों ने गांव में रात के समय स्ट्रीट लाइट की कमी और सड़कों की खराब स्थिति का मुद्दा उठाया. उनका कहना था कि पानी की समस्या भी हर साल सामने आती है, इसलिए नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास होने चाहिए. इसके साथ ही ग्रामीणों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सुविधाएं विकसित करना भी गांव की सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए.

गांव का विकास कराने वाला प्रत्याशी चाहिए: ग्राीण मतदाताओं का कहना है कि इस बार उनकी प्राथमिकता ऐसा सरपंच चुनने की है, जो गांव की बुनियादी समस्याओं को समझे और उनका समाधान कराने के लिए गंभीरता से काम करे. मतदाता पूजा ने कहा कि वह ऐसा प्रत्याशी चाहती हैं, जो गांव का अच्छा विकास कर सके और लोगों की परेशानियां दूर करे. उनके अनुसार सड़क और आवागमन की सुविधाओं में सुधार होना जरूरी है, ताकि बच्चों सहित ग्रामीणों को आने-जाने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े. पूजा ने मतदान को लेकर अपना उत्साह भी जाहिर किया. ग्रामीणों के मुताबिक गांव में विकास का मतलब केवल सड़क बनवाना नहीं है, बल्कि पानी, बिजली, सफाई और अन्य जरूरी सुविधाओं को बेहतर करना भी है. उनका मानना है कि सरपंच ऐसा होना चाहिए, जो इन समस्याओं को प्राथमिकता से उठाए और संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर समाधान की दिशा में काम करे.

सुबह 10 बजे तक 19.28 प्रतिशत मतदान: जयपुर जिला प्रशासन के अनुसार सुबह दस बजे तक चौमूं में 18.73 प्रतिशत, दूदू में 20.38 प्रतिशत, गोविंदगढ़ में 18.86 प्रतिशत, झोटवाड़ा में 19.77 प्रतिशत, जोबनेर में 20.03 प्रतिशत, किशनगढ़ रेनवाल में 18.84 प्रतिशत, मौजमाबाद में 18.95 प्रतिशत और सांभर में 19.54 प्रतिशत मतदान हुआ.

पहली बार सरपंच चुनाव में वोट डालकर खुश हैं स्मारिका: पहली बार सरपंच चुनाव में मतदान करने वाली स्मारिका कुमावत ने कहा कि लोकतंत्र में अपने प्रतिनिधि को चुनने का अवसर मिलना बेहद महत्वपूर्ण है. उन्होंने ऐसे प्रत्याशी को वोट देने की बात कही, जो गांव की व्यवस्थाओं को बेहतर बना सके और लोगों को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़े. स्मारिका के अनुसार प्रत्याशी शिक्षित होने के साथ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाला और युवाओं की जरूरतों को समझने वाला होना चाहिए. उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने दादा-परदादा को हमेशा मतदान करते देखा था, लेकिन सरपंच चुनाव में पहली बार वोट डालने का अनुभव उनके लिए खास रहा.

बीमार वोटर को ट्राइसाइकिल पर लाया गया (ETV Bharat Jaipur)

स्थानीय ही हो सरपंच: ग्रामीणों की एक प्रमुख मांग यह भी है कि सरपंच स्थानीय निवासी हो और गांव के लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझे. मतदाताओं का कहना था कि स्थानीय प्रतिनिधि को गांव की वास्तविक परिस्थितियों, जरूरतों और लंबे समय से लंबित समस्याओं की जानकारी होनी चाहिए. इससे ग्रामीण अपनी परेशानी सीधे उसके सामने रख सकेंगे और समाधान की उम्मीद कर पाएंगे. मतदाता स्मारिका ने बताया कि पिछले चार-पांच चुनावों की तुलना में इस बार मुकाबला काफी रोचक नजर आ रहा है. ग्रामीण चाहते हैं कि उनका प्रतिनिधि केवल चुनाव के समय ही नहीं, बल्कि बाद में भी उनके बीच उपलब्ध रहे. लोगों का कहना है कि समस्याएं सामने आने पर केवल आश्वासन देने के बजाय उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए.

स्कूलों में बेहतर व्यवस्था और नियमित पानी की जरूरत: ग्रामीणों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई और पेयजल से जुड़ी समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया. उनका कहना था कि गांव के स्कूलों में बच्चों के लिए सुरक्षित और बेहतर वातावरण होना चाहिए. एक ग्रामीण ने बताया कि बारिश के दौरान गांव के स्कूल में बच्चों को भीगते हुए कमरों में बैठना पड़ता है. ऐसे में स्कूल भवनों की स्थिति सुधारने और बच्चों को सुविधाजनक माहौल उपलब्ध कराने की जरूरत है. पेयजल की समस्या को लेकर भी ग्रामीणों में नाराजगी है. उनका कहना है कि पानी की आपूर्ति नियमित नहीं होती और कई बार 15-15 दिन तक पानी नहीं आता. इससे परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. ग्रामीण चाहते हैं कि चुना जाने वाला सरपंच इन समस्याओं को प्राथमिकता से उठाए और स्थायी समाधान के लिए प्रयास करे.

वोट डालने के लिए लगी कतार (ETV Bharat Jaipur)

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छह साल बाद गांव की सरकार चुनने का अवसर: मतदाता राजीव विनायक ने कहा कि गांव के लोगों को ऐसा सरपंच चाहिए, जो गांव में रहता हो और यहां की समस्याओं से लगातार जुड़ा रहता हो. उनके अनुसार प्रतिनिधि को पानी, बिजली, सफाई और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए तथा जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों तक ग्रामीणों की बात पहुंचानी चाहिए. राजीव विनायक ने कहा कि करीब छह साल बाद ग्रामीणों को अपनी गांव की सरकार चुनने का अवसर मिला है. ऐसे में लोग अपने जरूरी काम निपटाकर मतदान करने पहुंच रहे हैं. मतदाताओं का मानना है कि गांव के विकास के लिए सही प्रतिनिधि चुनना जरूरी है, क्योंकि पंचायत स्तर पर लिए जाने वाले फैसलों का सीधा असर ग्रामीणों के दैनिक जीवन पर पड़ता है. मतदाता रामस्वरूप लांबा ने कहा कि इस बार ग्रामीणों का रुझान विकास कार्य कराने वाले प्रत्याशी की ओर है. लोग ऐसा प्रतिनिधि चाहते हैं, जो गांव के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझे और उनके समाधान के लिए प्रयास करे.

बुजुर्ग मतदाताओं में भी उत्साह: पंचायत चुनाव में बुजुर्ग मतदाता भी बढ़-चढ़कर भाग ले रहे हैं. उनका कहना था कि गांव के विकास के लिए ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव जरूरी है, जो लोगों की जरूरतों को समझे और गांव में रहकर काम करे. बुजुर्गों की अपेक्षा है कि चुना गया सरपंच सड़क, पानी, बिजली और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ गांव में आपसी समन्वय बनाए रखने पर भी ध्यान दे. जयपुर ग्रामीण की ग्राम पंचायत नांगल भरदा में 100 वर्ष की महिला मतदाता वोटिंग के लिए पहुंची, तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भोपावास चौमूं में 105 साल के गोगाराम वोट डालने पहुंचे.

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