हिमाचल में निर्विरोध चुनी गई पंचायत को मिलेंगे ₹25 लाख, सरकार का बड़ा ऐलान
हिमाचल सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 6:34 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब निर्विरोध चुनी गई पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को पहले से कई गुना ज्यादा प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है. सरकार की अधिसूचना के अनुसार, अब ग्राम पंचायत के सभी सदस्य, प्रधान और उप-प्रधान निर्विरोध चुने जाने पर 25 लाख रुपये मिलेंगे. पंचायत समिति के लिए यह राशि 50 लाख रुपये तय की गई है, जबकि जिला परिषद के लिए अब 1 करोड़ रुपये तक का इनाम मिलेगा. यह राशि सीधे संबंधित संस्थाओं को विकास कार्यों के लिए दी जाएगी, जिससे गांवों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जा सके.
पहले कितनी थी राशि?
इससे पहले सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि काफी कम थी.
- ग्राम पंचायत: 10 लाख रुपये
- पंचायत समिति: 5 लाख रुपये
- जिला परिषद: 15 लाख रुपये
नई व्यवस्था में राशि में बड़ा इजाफा किया गया है, जिससे पंचायतों को ज्यादा आकर्षण और लाभ मिलेगा.
क्या होता है निर्विरोध चुनाव?
निर्विरोध चुनाव का मतलब है कि किसी पद के लिए एक ही उम्मीदवार होता है और कोई मुकाबला नहीं होता. ऐसे में वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ती और उम्मीदवार सीधे चुना जाता है। यह प्रक्रिया गांवों में आपसी सहमति और शांति का संकेत मानी जाती है.
कैसे लागू होगी योजना?
इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब पंचायत के सभी पद- सदस्य, प्रधान और उप-प्रधान बिना किसी मुकाबले के चुने जाएं. अगर एक भी पद पर चुनाव होता है, तो पूरी पंचायत इस योजना से बाहर हो जाएगी. पंचायत चुनाव के समय गांवों में गुटबाजी और आपसी झगड़े बढ़ जाते हैं. ऐसे में सरकार का मानना है कि निर्विरोध चुनाव होने से समाज में तनाव कम होगा, चुनाव का फालतू खर्च बचेगा और सबका ध्यान सीधे विकास के कामों पर रहेगा. इस इनाम की राशि का इस्तेमाल गांव में सड़क, पानी, साफ-सफाई और दूसरी जरूरी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा. अब देखना यह है कि हिमाचल की कितनी पंचायतें इस मॉडल को चुनती हैं और विकास की ओर कदम बढ़ाती हैं.
ये भी पढे़ं: पंचायत चुनावों में कांग्रेस नहीं उतारेगी उम्मीदवार, CM सुक्खू का बड़ा ऐलान
ये भी पढे़ं: निर्विरोध पंचायत चुने जाने पर मिलेंगे अब 25 लाख, जिला परिषद चुने जाने पर अब मिलेगी एक करोड़ की राशि