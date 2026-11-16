Sarpanch Ward Panch Voting : 25 जिलों में पंच-सरपंच के लिए मतदान जारी, 3,747 ग्राम पंचायतों में गांवों की सरकार चुनेंगे वोटर्स
सरपंच पद के लिए प्रदेश में कुल 22,158 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. मतदान के बाद मतगणना होगी. सरपंच और वार्ड पंच के परिणाम आएंगे.
Published : November 16, 2026 at 7:54 AM IST
जयपुर/ जैसलमेर: राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव के चौथे और अंतिम चरण के तहत सोमवार को 25 जिलों की ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच पदों के लिए मतदान हो रहा है. मतदान सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है. इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी तैयारी की गई है. मतदान समाप्त होने के साथ ही संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर मतगणना की जाएगी. इस चरण के साथ प्रदेश में पंच-सरपंच चुनाव की मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
चौथे चरण में कुल 3,747 ग्राम पंचायतों में सरपंच चुने जाने हैं. इनमें 48 ग्राम पंचायतों में सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं. शेष पंचायतों में उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा. सरपंच पद के लिए कुल 22,158 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. गांवों में चुनावी मुकाबले को लेकर प्रत्याशियों की सक्रियता के बीच अब मतदाताओं की बारी है. मतदान के बाद मतगणना होगी और इसी दिन सरपंच और वार्ड पंच के परिणाम सामने आएंगे.
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इन 25 जिलों में मतदान: इस चरण में कुल 1,05,94,285 मतदाताओं के मतदान करने का आंकड़ा दिया गया है. इनमें 54,88,275 पुरुष, 51,05,951 महिला और 59 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं. मतदान के लिए प्रशासन की ओर से आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं. चौथे चरण में बांसवाड़ा, बारां, बालोतरा, ब्यावर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, डीग, चित्तौड़गढ़, चूरू, डीडवाना-कुचामन, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक और सलूंबर की पंचायत समितियों के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में मतदान होगा.
कल चुने जाएंगे उपसरपंच: सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए मतदान के बाद मंगलवार, 17 नवंबर को उपसरपंच का चुनाव कराया जाएगा. इसके बाद ग्राम पंचायत स्तर पर निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की मतगणना 20 नवंबर को होगी. इसके बाद जिला प्रमुख और पंचायत समिति प्रधान के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी.
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जैसलमेर की 266 पंचायतों में आज सरपंच चुनाव: जिले की 10 पंचायत समितियों की 266 ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं 1954 वार्ड पंच के चुनाव होंगे. जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने बताया कि जिले की 10 पंचायत समितियों की 266 ग्राम पंचायतों में कुल 4 लाख 43 हजार 65 मतदाता मतदान के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इसमें 2 लाख 37 हजार 678 पुरुष एवं 2 लाख 5 हजार 387 महिला मतदाता शामिल हैं. उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा चुनाव कार्य को लेकर युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है. जिले की पंचायत समिति भणियाणा की 21 ग्राम पंचायतों के लिए 34,731 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इसमें 18,303 पुरुष व 16,428 महिला मतदाता हैं. पंचायत समिति फतेहगढ़ की 38 ग्राम पंचायतों के लिए 67,857 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इसमें 36,989 पुरुष व 30,868 महिला मतदाता हैं. इसी प्रकार पंचायत समिति जैसलमेर की 31 ग्राम पंचायतों के लिए 55,121 मतदाता हैं. इसमें 29,413 पुरुष व 25,708 महिला मतदाता हैं. पंचायत समिति खुहड़ी की 33 ग्राम पंचायतों के लिए 47,529 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इसमें 25,804 पुरुष व 21,725 महिला मतदाता हैं. पंचायत समिति मोहनगढ़ की 20 ग्राम पंचायतों के लिए 38,097 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इसमें 20,795 पुरुष व 17,302 महिला मतदाता हैं.
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