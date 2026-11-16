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Sarpanch Ward Panch Voting : 25 जिलों में पंच-सरपंच के लिए मतदान जारी, 3,747 ग्राम पंचायतों में गांवों की सरकार चुनेंगे वोटर्स

राज्य निर्वाचन आयोग ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर/ जैसलमेर: राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव के चौथे और अंतिम चरण के तहत सोमवार को 25 जिलों की ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच पदों के लिए मतदान हो रहा है. मतदान सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है. इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी तैयारी की गई है. मतदान समाप्त होने के साथ ही संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर मतगणना की जाएगी. इस चरण के साथ प्रदेश में पंच-सरपंच चुनाव की मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.