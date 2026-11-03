Panchayat Election : भरतपुर-धौलपुर में जिला परिषद-पंचायत समिति सदस्य के लिए वोटिंग जारी, 5 नवंबर को सरपंच के लिए मतदान होगा
जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव ईवीएम से होंगे, जबकि 5 नवंबर को पंच और सरपंच के लिए मतपत्रों से वोट डाले जाएंगे.
Published : November 3, 2026 at 8:38 AM IST
भरतपुर/धौलपुर: जिले में पंचायतीराज चुनाव के तीसरे चरण के तहत मंगलवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया. सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है. गांवों में लोकतंत्र के इस पर्व को लेकर उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है. मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं. तीसरे चरण में बयाना, भुसावर, नदबई और वैर पंचायत समिति क्षेत्रों की 156 ग्राम पंचायतों में मतदान कराया जा रहा है. पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य पदों के लिए ईवीएम के जरिए मतदान हो रहा है. धौलपुर में तीसरे चरण में बाड़ी, धौलपुर और सैंपऊ पंचायत समिति क्षेत्रों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं.
भरतपुर जिले में तीसरे चरण के मतदान के लिए कुल 543 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए 3636 मतदान कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है. सभी मतदान केंद्रों पर निर्धारित समय पर मतदान शुरू कराने के लिए मतदान दलों को पहले ही रवाना कर दिया गया था. मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाएं संभालने के साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.
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चार पंचायत समितियों में मतदान की स्थिति: तीसरे चरण में बयाना पंचायत समिति क्षेत्र की 56 ग्राम पंचायतों के 188 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं. इसी तरह भुसावर की 29 ग्राम पंचायतों के 100 मतदान केंद्र, नदबई की 42 ग्राम पंचायतों के 156 मतदान केंद्र और वैर की 29 ग्राम पंचायतों के 99 मतदान केंद्रों पर मतदान कराया जा रहा है. मतदान प्रक्रिया के लिए बयाना और भुसावर क्षेत्र में 1934 मतदान कार्मिक नियुक्त किए गए हैं, जबकि नदबई और वैर क्षेत्र में 1702 कार्मिक चुनाव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.
शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस बल तैनात: जिला प्रशासन की ओर से स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है. जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने मतदान दलों और चुनाव कार्य में लगे कार्मिकों को पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और निर्भीकता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए. जिला प्रशासन हर कदम पर चुनाव कार्मिकों के साथ है.
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5 नवंबर को पंच-सरपंच के लिए होगा मतदान: पंचायतीराज चुनाव के तीसरे चरण में मंगलवार को पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य पदों के लिए ईवीएम से मतदान कराया जा रहा है. इसके बाद 5 नवंबर को पंच और सरपंच पदों के लिए मतपत्र के माध्यम से मतदान होगा. इसके लिए निर्वाचन विभाग की ओर से आवश्यक तैयारियां की गई हैं.
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धौलपुर में जिप के 17 और पंस के 79 वार्डों में मतदान शुरू: राजस्थान के धौलपुर जिले में पंचायतराज चुनाव-2026 के तीसरे चरण के तहत मंगलवार सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हो गई. तीसरे चरण में बाड़ी, धौलपुर और सैंपऊ पंचायत समिति क्षेत्रों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. मतदान शाम 6 बजे तक जारी रहेगा.तीसरे चरण के चुनाव में जिला परिषद के 17 वार्ड और पंचायत समितियों के 79 वार्डों में मतदान कराया जा रहा है. इन वार्डों में कुल 4 लाख 12 हजार 371 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे. मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से कुल 426 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं.