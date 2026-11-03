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Panchayat Election : भरतपुर-धौलपुर में जिला परिषद-पंचायत समिति सदस्य के लिए वोटिंग जारी, 5 नवंबर को सरपंच के लिए मतदान होगा

बयाना क्षेत्र में वोट डालने जाते मतदाता ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर/धौलपुर: जिले में पंचायतीराज चुनाव के तीसरे चरण के तहत मंगलवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया. सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है. गांवों में लोकतंत्र के इस पर्व को लेकर उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है. मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं. तीसरे चरण में बयाना, भुसावर, नदबई और वैर पंचायत समिति क्षेत्रों की 156 ग्राम पंचायतों में मतदान कराया जा रहा है. पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य पदों के लिए ईवीएम के जरिए मतदान हो रहा है. धौलपुर में तीसरे चरण में बाड़ी, धौलपुर और सैंपऊ पंचायत समिति क्षेत्रों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं.

भरतपुर जिले में तीसरे चरण के मतदान के लिए कुल 543 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए 3636 मतदान कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है. सभी मतदान केंद्रों पर निर्धारित समय पर मतदान शुरू कराने के लिए मतदान दलों को पहले ही रवाना कर दिया गया था. मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाएं संभालने के साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.