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सरपंच और वार्ड पंच के लिए वोटिंग जारी, झुंझुनू में 107 और धौलपुर में 123 पंचायतों में डाले जा रहे हैं वोट

वोट डालने के लिए बूथ पर लगी कतार ( ETV Bharat Jhunjhunu )

झुंझुनू/धौलपुर : पंचायती राज आम चुनाव के तीसरे चरण के तहत आज गांव की सरकार चुनने के लिए मतदान शुरू हो गया. झुंझुनू जिले की चार पंचायत समितियों की 107 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए सुबह 7 बजे से मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा. मतदान शुरू होते ही विभिन्न गांवों के मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की आवाजाही देखने को मिली. ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है. धौलपुर, बाड़ी और सैपऊ पंचायत समिति की 123 ग्राम पंचायतों में सरपंच चुनाव होगा.

तीसरे चरण में गुढ़ागौड़जी, नवलगढ़, गोठड़ा और उदयपुरवाटी पंचायत समिति क्षेत्रों में चुनाव कराए जा रहे हैं. इनमें गुढ़ागौड़जी की 32, नवलगढ़ की 26, गोठड़ा की 25 और उदयपुरवाटी की 24 ग्राम पंचायतें शामिल हैं. इस प्रकार चारों पंचायत समितियों की कुल 107 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए मतदान हो रहा है.