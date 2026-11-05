सरपंच और वार्ड पंच के लिए वोटिंग जारी, झुंझुनू में 107 और धौलपुर में 123 पंचायतों में डाले जा रहे हैं वोट
झुंझुनू जिले की चारों पंचायत समितियों में कुल 719 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. कहीं त्रिकोणीय मुकाबला तो कहीं प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर है.
Published : November 5, 2026 at 9:54 AM IST
झुंझुनू/धौलपुर : पंचायती राज आम चुनाव के तीसरे चरण के तहत आज गांव की सरकार चुनने के लिए मतदान शुरू हो गया. झुंझुनू जिले की चार पंचायत समितियों की 107 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए सुबह 7 बजे से मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा. मतदान शुरू होते ही विभिन्न गांवों के मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की आवाजाही देखने को मिली. ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है. धौलपुर, बाड़ी और सैपऊ पंचायत समिति की 123 ग्राम पंचायतों में सरपंच चुनाव होगा.
तीसरे चरण में गुढ़ागौड़जी, नवलगढ़, गोठड़ा और उदयपुरवाटी पंचायत समिति क्षेत्रों में चुनाव कराए जा रहे हैं. इनमें गुढ़ागौड़जी की 32, नवलगढ़ की 26, गोठड़ा की 25 और उदयपुरवाटी की 24 ग्राम पंचायतें शामिल हैं. इस प्रकार चारों पंचायत समितियों की कुल 107 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए मतदान हो रहा है.
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सरपंच पदों की बात करें तो चारों पंचायत समितियों में कुल 719 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. गांवों में कहीं त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है तो कहीं प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर है. चुनाव के दौरान ग्रामीणों की नजरें अपने-अपने गांव की नई सरकार चुनने पर टिकी हुई हैं.
इधर, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी मतदान करवाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं. मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं. प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी लगातार मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं तथा मतदान प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं. अब मतदान के बाद गांवों की सरकार किसके हाथों में जाएगी, इसका फैसला मतपेटियों में बंद होगा.
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धौलपुर में 123 पंचायतों के लिए मतदान: जिले में धौलपुर, बाड़ी और सैपऊ पंचायत समिति की 123 ग्राम पंचायतों के लिए तीसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हो गया है. चुनाव के लिए 426 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 4,12,371 मतदाता शाम 6:00 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.