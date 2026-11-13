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Panchayat Chunav 2026: राजस्थान में चतुर्थ चरण की तैयारी पूरी, जैसलमेर-बारां-भरतपुर में मतदान दल रवाना

जैसलमेर/ बारां/ भरतपुर: पंचायतीराज चुनाव 2026 के चतुर्थ चरण के तहत मतदान की तैयारी पूरी हो गई है. जैसलमेर, बारां और भरतपुर में मतदान दलों का अंतिम प्रशिक्षण कर बूथों के लिए रवाना कर दिया गया है. चतुर्थ चरण में 14 नवंबर को जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए और 16 नवंबर को पंच-सरपंच के लिए मतदान होगा.

जैसलमेर के राजकीय एसबीके महाविद्यालय में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले की 10 पंचायत समितियों के लिए नियुक्त मतदान अधिकारियों एवं कार्मिकों ने हिस्सा लिया. प्रथम चरण में सुबह 7 बजे पंचायत समिति भणियाणा, नाचना, सांकड़ा, रामदेवरा एवं राजमथाई के मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया गया. वहीं दूसरे चरण में सुबह 11 बजे फतेहगढ़, जैसलमेर, मोहनगढ़, खुहड़ी एवं रामगढ़ पंचायत समितियों के मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण दिया गया. जिले में चतुर्थ चरण के तहत 14 नवंबर को जिला परिषद के 21 वार्ड सदस्यों एवं 10 पंचायत समितियों के 150 वार्ड सदस्यों के लिए मतदान होगा. वहीं पंच एवं सरपंच पदों के लिए 16 नवंबर सोमवार को मतदान करवाया जाएगा. जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपमा जोरवाल ने बताया कि सभी प्रशासनिक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं. मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

बारां में 468 केंद्रों पर मतदान, 2400 जवान तैनात: पंचायतराज के चौथे चरण के चुनाव के तहत गुरुवार शाम को प्रचार थम गया है. मतदान के लिए शुक्रवार को मांगरोल रोड स्थित राजकीय कृषि महाविद्यालय में अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दल निर्धारित मतदान केंद्र के लिए रवाना हो गए हैं. चतुर्थ चरण में जिले की 4 पंचायत समितियों में कुल 468 मतदान केंद्रों पर जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के लिए 14 नवंबर तथा सरपंच-पंच के लिए 16 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. जिला निर्वाचन अधिकारी बालमुकुंद असावा ने बताया कि पंचायत समिति अटरू में 114, छीपाबड़ौद में 155, छबड़ा में 106 व बारां में 93 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. 133 ग्राम पंचायतों में पंच-सरपंच पदों पर चुनाव करवाया जाएगा.

मतदान के लिए 11 वैकल्पिक दस्तावेज मान्य: मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा. कोई मतदाता इसे प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित 11 वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा. इसमें आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, बैंक, डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र व राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों का फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद या विधायकों को जारी सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड शामिल हैं. ये दस्तावेज निर्वाचन घोषणा से पूर्व के होने चाहिए.

पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासू ने बताया कि निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं. सुरक्षा के लिए 2400 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं, जो विभिन्न पोलिंग बूथ व संवेदनशील मतदान केंद्रों पर रहेंगे. 69 पुलिस मोबाइल पार्टी व जोनल मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे. प्रचार का शोर 48 घंटे पूर्व थम गया है. मौन अवधि में सार्वजनिक सभाएं, जुलूस, रोड शो, पदयात्रा एवं लाउडस्पीकर का उपयोग पूर्णतः बंद रहेगा. मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि में प्रचार-प्रसार एवं प्रचार सामग्री वितरण पर रोक रहेगी. इस अवधि में शराब की दुकानें, बार बंद रहेंगे. मद्य वितरण, परिवहन एवं सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.

बारां में मतदान दलों की रवानगी (ETV Bharat Baran)

भरतपुर में 344 बूथों पर 3.09 लाख मतदाता: पंचायत आम चुनाव-2026 के तहत जिले में चौथे चरण के मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. शनिवार को रूपवास, सेवर और उच्चैन पंचायत समिति क्षेत्रों में जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए मतदान कराया जाएगा. इसके लिए शुक्रवार को सभी मतदान दलों को निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया. चौथे चरण में जिले के 3 लाख 9 हजार 427 मतदाता, 344 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. क्षेत्रवार रूपवास में 1 लाख 24 हजार 858, उच्चैन में 70 हजार 662 और सेवर में 1 लाख 13 हजार 907 मतदाता मतदान करेंगे. जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने बताया कि रूपवास क्षेत्र के 150 मतदान केंद्रों के लिए दल रवाना किए गए हैं. तीसरे चरण के दौरान सामने आई छोटी-मोटी समस्याओं और नियमों को लेकर हुई उलझनों पर चर्चा कर सभी कार्मिकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए. चौथे चरण में जिला परिषद सदस्य के 12 वार्डों (वार्ड संख्या 20 से 31) में मतदान होगा. वहीं पंचायत समिति सदस्य के लिए 61 वार्डों (रूपवास 25, उच्चैन 15, सेवर 21) में चुनाव होगा. सरपंच पद के लिए 96 ग्राम पंचायतों (रूपवास 38, उच्चैन 23, सेवर 35) में मतदान होगा. वार्ड पंच के 974 पदों (रूपवास 398, उच्चैन 219, सेवर 357) के लिए भी मतदान होगा. संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. सेक्टर अधिकारी और पुलिस मोबाइल पार्टियां लगातार निरीक्षण करेंगी.

बारां में मतदान दलों की रवानगी (ETV Bharat Baran)

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सवाईमाधोपुर में चार पंचायत समितियों में चुनाव: जिले में चौथे चरण को लेकर जिले की चार पंचायत समितियों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों एवं पंच व सरपंच पद के लिए चुनाव होंगे. कल 14 नवंबर को जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान होगा, वहीं 16 नवंबर को पंच एवं सरपंच के लिए मतदान होगा. इसको लेकर जिला मुख्यालय के साहूनगर स्कूल मैदान पर अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दल मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गए. चौथे और अंतिम चरण में जिले की सवाई माधोपुर, वजीरपुर, चौथ का बरवाड़ा एवं गंगापुर सिटी पंचायत समितियों में मतदान होगा. जिले की सवाई माधोपुर, वजीरपुर, चौथ का बरवाड़ा एवं गंगापुर सिटी पंचायत समितियों में जिला परिषद की 15, पंचायत समिति सदस्यों की 78 सीट सहित 117 ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं 1219 वार्ड पंचों के लिए मतदान होगा, जिसमें 3 लाख 93 हजार 424 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. इनमें 1 लाख 84 हजार 708 महिला और 2 लाख 8 हजार 715 पुरुष मतदाता शामिल हैं. मतदान के लिए संबंधित पंचायत समिति क्षेत्रों में कुल 456 मतदान केंद्र निर्धारित हैं, जिनमें 24 संवेदनशील एवं 65 अतिसंवेदनशील मतदान केंद्र चिह्नित किए गए हैं. संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त हथियारबंद जाप्ता तैनात रहेगा. सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन द्वारा 2115 पुलिस जवानों का जाप्ता तैनात किया जाएगा.

मतदान केंद्रों पर जाने के लिए तैयार कर्मचारी (ETV Bharat Sawaimadhopur)

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