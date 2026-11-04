Panchayat Chunav 2026: तीसरे चरण में अब गांव की सरकार का रण, 5 नवंबर को पंच-सरपंच के लिए मतदान
पंच सरपंचों के चुनाव बैलट पेपर से होंगे. मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतों की गिनती का काम शुरू हो जाएगा.
Published : November 4, 2026 at 1:26 PM IST
धौलपुर: राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव के तीसरे चरण की प्रक्रिया के तहत अब बारी गांव की सरकार चुनने की है. तीसरे चरण के तहत अब तक जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान हो चुका है. अब 5 नवंबर को प्रदेश के 27 जिलों की ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच पदों के लिए मतदान होगा, जिसमें धौलपुर जिले की धौलपुर, बाड़ी और सैपऊ पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायतें भी शामिल हैं. बुधवार को नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही गांवों में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है. संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त जाब्ता, हर बूथ पर मेडिकल टीम और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ट्राईसाइकिल के साथ प्रशासन ने शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान की तैयारी पूरी कर ली है.
धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि तीसरे चरण के तहत 5 नवंबर को जिले की धौलपुर, बाड़ी और सैपऊ पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच पदों के लिए मतदान कराया जाएगा. प्रत्येक मतदान केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस जाप्ता तैनात किया जाएगा, जबकि सभी मतदान केंद्रों को सुरक्षा घेरे में रखा जाएगा. पुलिस और प्रशासन की टीमें चुनाव प्रक्रिया पर लगातार निगरानी रखेंगी.
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मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों पर मेडिकल टीमों की व्यवस्था की गई है. वहीं, वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की सुविधा के लिए ट्राईसाइकिल भी उपलब्ध कराई जाएंगी. मतदाताओं को मतदान के लिए वैध पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा.
मतदान के बाद मतदान केंद्र पर ही होगी मतगणना: जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 5 नवंबर को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा, जो शाम 6 बजे तक चलेगा. मतदान समाप्त होने के बाद संबंधित मतदान केंद्र पर ही पंच और सरपंच पदों के मतों की गणना की जाएगी. मतगणना पूरी होने के बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे. प्रशासन ने चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
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