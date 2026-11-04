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Panchayat Chunav 2026: तीसरे चरण में अब गांव की सरकार का रण, 5 नवंबर को पंच-सरपंच के लिए मतदान

पंच सरपंचों के लिए नामांकन की प्र​क्रिया ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर: राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव के तीसरे चरण की प्रक्रिया के तहत अब बारी गांव की सरकार चुनने की है. तीसरे चरण के तहत अब तक जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान हो चुका है. अब 5 नवंबर को प्रदेश के 27 जिलों की ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच पदों के लिए मतदान होगा, जिसमें धौलपुर जिले की धौलपुर, बाड़ी और सैपऊ पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायतें भी शामिल हैं. बुधवार को नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही गांवों में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है. संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त जाब्ता, हर बूथ पर मेडिकल टीम और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ट्राईसाइकिल के साथ प्रशासन ने शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान की तैयारी पूरी कर ली है.