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पंचायतीराज चुनाव: 25 जिलों में चौथे व अंतिम चरण के लिए मतदान जारी, सुबह से ही बूथों पर लगी मतदाताओं की कतारें

वोटिंग जारी ( फोटो ईटीवी भारत )

धौलपुर/चूरू/झुंझुनूं : आज प्रदेश के 25 जिलों में चौथे और आखिरी चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं. 382 जिला परिषद वार्डों के लिए 1,322 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. वहीं, 116 पंचायत समितियों के 2,142 वार्डों के लिए कुल 7,521 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं. इसके अतिरिक्त, 3,747 ग्राम पंचायतों के 33,885 वार्डों पर भी चुनावी प्रक्रिया की जा रही है. चौथे चरण में कुल 1,05,94,285 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. इनके लिए 11,905 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं.

धौलपुर जिले में पंचायतीराज चुनाव के चौथे और अंतिम चरण के लिए सुबह 7 बजे शांतिपूर्ण ढंग मतदान जारी है. मतदान शुरू होने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें लगनी शुरू हो गईं. गांव की सरकार चुनने को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. अंतिम चरण में राजाखेड़ा, बसेड़ी और सरमथुरा पंचायत समितियों की 98 ग्राम पंचायतों में मतदान कराया जा रहा है. मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा.