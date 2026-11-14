पंचायतीराज चुनाव: 25 जिलों में चौथे व अंतिम चरण के लिए मतदान जारी, सुबह से ही बूथों पर लगी मतदाताओं की कतारें
प्रदेश में चौथे व अंतिम चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं. वोटिंग के दौरान पंचायतों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.
Published : November 14, 2026 at 10:29 AM IST
धौलपुर/चूरू/झुंझुनूं : आज प्रदेश के 25 जिलों में चौथे और आखिरी चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं. 382 जिला परिषद वार्डों के लिए 1,322 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. वहीं, 116 पंचायत समितियों के 2,142 वार्डों के लिए कुल 7,521 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं. इसके अतिरिक्त, 3,747 ग्राम पंचायतों के 33,885 वार्डों पर भी चुनावी प्रक्रिया की जा रही है. चौथे चरण में कुल 1,05,94,285 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. इनके लिए 11,905 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं.
धौलपुर जिले में पंचायतीराज चुनाव के चौथे और अंतिम चरण के लिए सुबह 7 बजे शांतिपूर्ण ढंग मतदान जारी है. मतदान शुरू होने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें लगनी शुरू हो गईं. गांव की सरकार चुनने को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. अंतिम चरण में राजाखेड़ा, बसेड़ी और सरमथुरा पंचायत समितियों की 98 ग्राम पंचायतों में मतदान कराया जा रहा है. मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा.
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जिला निर्वाचन विभाग की ओर से मतदान को निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं. जिले में कुल 305 मतदान बूथ बनाए गए हैं, जहां 2 लाख 91 हजार 155 महिला एवं पुरुष मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 1700 पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात किया गया है. संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है.
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि चौथे चरण में 98 ग्राम पंचायतों में मतदान कराया जा रहा है. इस चरण में जिला परिषद के 12 वार्ड, पंचायत समिति के 59 वार्ड और पंचों के 920 पदों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है. मतदान व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए बसेड़ी पंचायत समिति में 12 जोनल मजिस्ट्रेट और 3 एरिया मजिस्ट्रेट, राजाखेड़ा में 21 जोनल मजिस्ट्रेट और 6 एरिया मजिस्ट्रेट तथा सरमथुरा में 11 जोनल मजिस्ट्रेट और 4 एरिया मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं. कलेक्टर ने बताया कि मतदान प्रक्रिया पर प्रशासन और पुलिस की लगातार निगरानी रहेगी. सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, ताकि मतदाता निर्भीक होकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें. उन्होंने बताया कि 16 नवंबर को पंच और सरपंच पदों के लिए चुनाव संपन्न कराया जाएगा.
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महिला मतदाताओं में दिखा खासा उत्साह : अंतिम चरण के मतदान में महिला मतदाताओं का उत्साह भी देखने को मिल रहा है. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं सुबह से ही घूंघट में मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं. वहीं पहली बार मतदान करने वाले युवक-युवतियों सहित युवा मतदाताओं में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है. मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की आवाजाही बनी हुई है.
राजेंद्र राठौड़ की पुत्र और पुत्रवधू चुनावी मैदान में : चूरू जिले में पंचायत राज चुनाव के चौथे और अंतिम चरण के मतदान के बीच वार्ड 23 और 39 का चुनावी मुकाबला खासा चर्चा में है. इस वार्ड से पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की पुत्रवधू और पुत्र चुनाव मैदान में हैं. उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी आशा स्वामी से है और केशरी शर्मा से है. इस बीच भाजपा प्रत्याशी कनिका राठौड़ ने कहा कि चुनाव, क्षेत्र के मुद्दों और अपनी चुनावी प्राथमिकताओं को लेकर अपना पक्ष रखा और अपनी जीत का भरोसा जताया.
आज पंचायतीराज चुनाव में चौथे और आखिरी चरण में जिले में 696 मतदान केंद्रों पर 19 जिला परिषद सदस्य और 114 पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान हो रहा है. जिले के 6 लाख 40 हजार 195 वोटर्स 66 जिप और 351 पंस सदस्य प्रत्याशियों का भाग्य तय कर रहे हैं. इनमें 3 लाख 29 हजार 702 पुरुष, 3 लाख 10 हजार 490 महिला तथा 3 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं. आखिरी चरण में सुजानगढ़, तारानगर - पूर्व, तारानगर पश्चिम (भालेरी), रतनगढ़, चूरू व चूरू उत्तर पंचायत समिति में चुनाव हो रहे हैं.
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मतदाताओं का उत्साह : झुंझुनूं में चौथे और अंतिम चरण में शनिवार को मंडावा, अलसीसर, खेतड़ी और बबाई पंचायत समितियों में मतदान जारी है. सुबह 7 बजे से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया के दौरान मतदान केंद्रों पर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. जिला परिषद के 12 वार्डों में 47 प्रत्याशियों तथा पंचायत समिति के 72 वार्डों में 303 उम्मीदवारों के बीच चुनावी मुकाबला है. मतदान के दौरान लोकतंत्र के प्रति लोगों की जागरूकता और जिम्मेदारी की तस्वीर भी सामने आई. युवा, बुजुर्ग और महिलाओं के साथ दिव्यांग मतदाताओं ने भी मतदान केंद्रों पर पहुंचकर उत्साहपूर्वक अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया.
खेतड़ी में 1 लाख 12 हजार से अधिक मतदाता :अंतिम चरण के तहत शनिवार को खेतड़ी और बबाई पंचायत समिति क्षेत्र में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान जारी है. सुबह 7 बजे से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया के दौरान कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें देखने को मिलीं. हालांकि कुछ केंद्रों पर मतदान की रफ्तार धीमी चल रही है. खेतड़ी पंचायत समिति के 21 वार्डों, बबाई पंचायत समिति के 17 वार्डों तथा जिला परिषद के 6 वार्डों के लिए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. खेतड़ी पंचायत समिति क्षेत्र के 21 वार्डों में कुल 1 लाख 12 हजार 275 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसके लिए 122 मतदान बूथ बनाए गए हैं. वहीं बबाई पंचायत समिति के 17 वार्डों में कुल 94 हजार 750 मतदाता मतदान करेंगे.
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