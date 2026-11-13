बारां में बवाल: चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भिड़े भाजपा और तीसरे मोर्चे के कार्यकर्ता, तीस लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
गुर्जर नेता विजय बैंसला जनसभा को संबोधित कर रहे थे. उसी दौरान तीसरे मोर्चे के कुछ नेता वहां आए और हंगामा किया.
Published : November 13, 2026 at 8:43 AM IST
बारां: पंचायतीराज चुनाव के चौथे चरण के प्रचार के अंतिम दिन जिला परिषद के वार्ड नंबर 7 के कोयला गांव में प्रचार के दौरान भाजपा व तीसरे मोर्चे के कार्यकर्ता आमने-सामने हो गए. इस दौरान तीसरे मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के जिला पदाधिकारी राकेश जैन के साथ गाली-गलौज व धक्का-मुक्की भी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
सदर थानाधिकारी नवल किशोर मीणा ने बताया कि जिला परिषद के वार्ड नंबर 7 से भाजपा प्रत्याशी जयेश गालव ने तीसरे मोर्चे के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया कि उन्होंने भाजपा के कार्यक्रम में व्यवधान पहुंचाया. साथ ही भाजपा पदाधिकारी राकेश जैन के साथ गाली-गलौज की. कोयला गांव में भाजपा प्रत्याशी जयेश गालव के समर्थन में गुरुवार को गुर्जर नेता विजय बैंसला संबोधित कर रहे थे. इसी बीच वहां तीसरे मोर्चे के कार्यकर्ता पहुंच गए और नारेबाजी करते हुए हंगामा कर दिया. इस दौरान आमने-सामने हुए बसपा और भाजपा कार्यकर्ताओं ने दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी की.
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भाजपा प्रत्याशी गालव ने सदर थाने में अनर्गल नारेबाजी करने और माहौल खराब करने को लेकर कमल राठौर, नगर परिषद उप सभापति तेजेश सुमन, विजेंद्र हाड़ा व सुनील लश्करी समेत 30-40 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में तीसरे मोर्चे के प्रत्याशी संदीप शर्मा खुद गाली-गलौज करते नजर आ रहे हैं.
सदर थानाधिकारी नवल किशोर मीणा ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी जयेश गालव व राकेश जैन की रिपोर्ट पर कमल राठौर, तेजेश सुमन, विजेंद्र हाड़ा, सुनील लश्करी समेत 30-40 अन्य लोगों के खिलाफ गाली-गलौज करने, माहौल खराब करने व अनर्गल बयानबाजी करने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है.
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