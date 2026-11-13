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बारां में बवाल: चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भिड़े भाजपा और तीसरे मोर्चे के कार्यकर्ता, तीस लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

कोयला गांव में चुनाव प्रचार के दौरान हंगामा ( ETV Bharat Baran )

बारां: पंचायतीराज चुनाव के चौथे चरण के प्रचार के अंतिम दिन जिला परिषद के वार्ड नंबर 7 के कोयला गांव में प्रचार के दौरान भाजपा व तीसरे मोर्चे के कार्यकर्ता आमने-सामने हो गए. इस दौरान तीसरे मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के जिला पदाधिकारी राकेश जैन के साथ गाली-गलौज व धक्का-मुक्की भी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.