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गौरेला पेंड्रा मरवाही पंचायत उपचुनाव 2026: मतदाताओं में उत्साह, पंच-सरपंच चुनाव के लिए वोटिंग

गौरेला पेंड्रा मरवाही: त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव को लेकर जीपीएम जिले में शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है. जिले की ग्राम पंचायत मुरमुर में सरपंच पद और भर्रीडांड में पंच पद के लिए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. दोनों स्थानों पर बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान कराया जा रहा है. मतदान को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह से ही उत्साह का माहौल देखने को मिला और काफी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं

पंचायत उपचुनाव 2026

ग्राम पंचायत मुरमुर में सरपंच के एक पद के लिए कुल 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. सभी प्रत्याशियों द्वारा गांव में व्यापक जनसंपर्क किया गया था, जिसके चलते चुनावी मुकाबला रोचक माना जा रहा है. वहीं भर्रीडांड में पंच के एक पद के लिए 2 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं.

दोनों पंचायतों में मतदान प्रक्रिया निर्धारित समय पर शुरू हुई और मतदाता शांतिपूर्वक मतदान करते नजर आए. मुरमुर ग्राम पंचायत में मतदान के लिए दो स्थानों पर कुल 4 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. यहां कुल 1673 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इनमें 842 पुरुष एवं 831 महिला मतदाता शामिल हैं.

मतदान केंद्रों में मतदाताओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गईं. निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की गई है. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए.