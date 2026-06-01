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गौरेला पेंड्रा मरवाही पंचायत उपचुनाव 2026: मतदाताओं में उत्साह, पंच-सरपंच चुनाव के लिए वोटिंग

ग्राम पंचायत मुरमुर में सरपंच पद और भर्रीडांड में पंच पद की वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है.

PANCHAYAT BY ELECTION 2026
पंचायत उपचुनाव 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 1, 2026 at 12:30 PM IST

3 Min Read
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गौरेला पेंड्रा मरवाही: त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव को लेकर जीपीएम जिले में शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है. जिले की ग्राम पंचायत मुरमुर में सरपंच पद और भर्रीडांड में पंच पद के लिए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. दोनों स्थानों पर बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान कराया जा रहा है. मतदान को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह से ही उत्साह का माहौल देखने को मिला और काफी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं

पंचायत उपचुनाव 2026

ग्राम पंचायत मुरमुर में सरपंच के एक पद के लिए कुल 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. सभी प्रत्याशियों द्वारा गांव में व्यापक जनसंपर्क किया गया था, जिसके चलते चुनावी मुकाबला रोचक माना जा रहा है. वहीं भर्रीडांड में पंच के एक पद के लिए 2 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं.

दोनों पंचायतों में मतदान प्रक्रिया निर्धारित समय पर शुरू हुई और मतदाता शांतिपूर्वक मतदान करते नजर आए. मुरमुर ग्राम पंचायत में मतदान के लिए दो स्थानों पर कुल 4 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. यहां कुल 1673 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इनमें 842 पुरुष एवं 831 महिला मतदाता शामिल हैं.

मतदान केंद्रों में मतदाताओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गईं. निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की गई है. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए.

पंचायत उपचुनाव 2026 (ETV Bharat)

ग्राम पंचायत मुरमुर में सरपंच पद के लिए वोटिंग

सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें देखने को मिलीं. युवा मतदाताओं के साथ-साथ बुजुर्ग और महिला मतदाताओं ने भी उत्साहपूर्वक मतदान में भाग लिया. ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत चुनाव गांव के विकास से सीधे जुड़े होते हैं, इसलिए वे अपने प्रतिनिधि के चयन में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं.

इधर जिले की कुछ पंचायतों में चुनाव की नौबत ही नहीं आई. पेंड्रा विकासखंड की ग्राम पंचायत कोड़गार और बसंतपुर तथा मरवाही विकासखंड की धनौरा, रुमगा और पथर्री ग्राम पंचायतों में पंच पद के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं. नामांकन वापसी और निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन पंचायतों में संबंधित प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित माना गया.

भर्रीडांड में पंच पद के लिए वोटिंग

प्रशासन के अनुसार मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संचालित हो रही है और कहीं से भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है.मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे. पंचायत उपचुनाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे दिन लोकतंत्र का उत्सव देखने को मिला.

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