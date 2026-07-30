पंचायत-निकाय चुनाव : वोटर आईडी होगी पहली पहचान, 11 वैकल्पिक दस्तावेज भी मान्य, फर्जी मतदान पर होगी कार्रवाई
चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के मामलों में BNS की धारा 174 के तहत एक वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है.
Published : July 30, 2026 at 3:41 PM IST
जयपुर: राजस्थान में प्रस्तावित पंचायत एवं निकाय चुनावों को निष्पक्ष, पारदर्शी और फर्जी मतदान से मुक्त बनाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की पहचान को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं. मतदान के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) ही मतदाता की पहचान का प्राथमिक दस्तावेज होगा. कोई मतदाता यह पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो उसे आयोग द्वारा निर्धारित 11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से किसी एक का मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश वर्मा ने बताया कि पंचायत और निकाय चुनावों में मतदान के दौरान यदि किसी मतदाता की पहचान को लेकर पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी को संदेह होता है, तो वे उसकी पहचान की जांच कर सकते हैं. इसके लिए मतदाता से आवश्यक जानकारी या दस्तावेज मांगे जा सकते हैं. कोई प्रत्याशी या उसका मतदान अभिकर्ता किसी मतदाता की पहचान पर आपत्ति दर्ज कराता है, तब भी उसकी जांच की जाएगी.
उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत और निकाय चुनावों की मतदाता सूची विधानसभा की मतदाता सूची के आधार पर तैयार करता है, इसलिए अधिकांश मतदाताओं के पास भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी) पहले से उपलब्ध होता है. मतदान के समय यही पहचान पत्र सबसे प्रमुख और मान्य दस्तावेज माना जाएगा.
11 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज :
1. आधार कार्ड
2. विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-GRAM G) / मनरेगा जॉब कार्ड
3. बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
4. श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड / आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड
5. ड्राइविंग लाइसेंस
6. पैन कार्ड
7. भारतीय पासपोर्ट
8. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
9. केंद्र/राज्य सरकार, लोक उपक्रम अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
10. सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र
11. यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड
फर्जीवाड़े पर सख्त एक्शन: राजेश वर्मा ने बताया कि विशेष परिस्थितियों में परिवार के मुखिया को जारी वैध पहचान पत्र के आधार पर वह अपने साथ परिवार के अन्य सदस्यों की पहचान भी प्रमाणित कर सकेगा, लेकिन इसके लिए सभी सदस्यों का एक साथ उपस्थित होना आवश्यक होगा. उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह स्वच्छ और पारदर्शी बनाए रखना है. इसी कारण यदि कोई व्यक्ति फर्जी पहचान पत्र के आधार पर मतदान करने या एक से अधिक बार मतदान का प्रयास करता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 172 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. वहीं, चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के मामलों में BNS की धारा 174 के तहत एक वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है. वर्मा ने कहा कि इन निर्देशों के प्रभावी पालन से आगामी पंचायत एवं निकाय चुनावों में फर्जी मतदान पर अंकुश लगेगा और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता और अधिक मजबूत होगी.