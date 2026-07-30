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पंचायत-निकाय चुनाव : वोटर आईडी होगी पहली पहचान, 11 वैकल्पिक दस्तावेज भी मान्य, फर्जी मतदान पर होगी कार्रवाई

जयपुर: राजस्थान में प्रस्तावित पंचायत एवं निकाय चुनावों को निष्पक्ष, पारदर्शी और फर्जी मतदान से मुक्त बनाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की पहचान को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं. मतदान के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) ही मतदाता की पहचान का प्राथमिक दस्तावेज होगा. कोई मतदाता यह पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो उसे आयोग द्वारा निर्धारित 11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से किसी एक का मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश वर्मा ने बताया कि पंचायत और निकाय चुनावों में मतदान के दौरान यदि किसी मतदाता की पहचान को लेकर पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी को संदेह होता है, तो वे उसकी पहचान की जांच कर सकते हैं. इसके लिए मतदाता से आवश्यक जानकारी या दस्तावेज मांगे जा सकते हैं. कोई प्रत्याशी या उसका मतदान अभिकर्ता किसी मतदाता की पहचान पर आपत्ति दर्ज कराता है, तब भी उसकी जांच की जाएगी.

उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत और निकाय चुनावों की मतदाता सूची विधानसभा की मतदाता सूची के आधार पर तैयार करता है, इसलिए अधिकांश मतदाताओं के पास भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी) पहले से उपलब्ध होता है. मतदान के समय यही पहचान पत्र सबसे प्रमुख और मान्य दस्तावेज माना जाएगा.

11 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज :

1. आधार कार्ड

2. विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-GRAM G) / मनरेगा जॉब कार्ड

3. बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक

4. श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड / आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड