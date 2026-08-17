ETV Bharat / state

पंचायत-निकाय चुनाव से पहले बड़ा दांव, कुचेरा के पूर्व चेयरमैन पुखराज टांक समेत कई कार्यकर्ता भाजपा में शामिल

नागौर में पंचायत-निकाय चुनाव से पहले भाजपा का बड़ा सियासी दांव खेला है.

खींवसर भाजपा विधायक रेवतराम डांगा
खींवसर भाजपा विधायक रेवतराम डांगा (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 17, 2026 at 5:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : पंचायत और निकाय चुनाव से पहले नागौर जिले में भाजपा ने बड़ा सियासी दांव खेलते हुए कांग्रेस के खेमे में सेंध लगाई है. खींवसर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया. कुचेरा नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन पुखराज टांक समेत कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल ने पार्टी की सदस्यता दिलाई. इस दौरान पूर्व विधायक रिछपाल मिर्धा समेत भाजपा के कई नेता मौजूद रहे. कांग्रेस के लिए यह जॉइनिंग इसलिए झटका मानी जा रही है, क्योंकि निकाय और पंचायत चुनाव में स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की भूमिका बेहद अहम होती है. ऐसे में भाजपा की यह सेंध आने वाले चुनाव में नागौर जिले के राजनीतिक समीकरणों पर असर डाल सकती है.

कुचेरा में कमल खिलाने का संकल्प : भाजपा नेताओं ने नए सदस्यों का दुपट्टा पहनाकर पार्टी में स्वागत किया. जॉइनिंग को आगामी पंचायत और निकाय चुनाव से पहले भाजपा की बड़ी राजनीतिक बढ़त के तौर पर देखा जा रहा है. खास तौर पर कुचेरा क्षेत्र में कांग्रेस के नेताओं का भाजपा में शामिल होना स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है. कुचेरा नगर पालिका बनने के बाद अब तक भाजपा का बोर्ड नहीं बन पाने का मुद्दा भी इस दौरान चर्चा में रहा. जॉइनिंग कार्यक्रम में भाजपा नेताओं ने कुचेरा में पार्टी का बोर्ड बनाने का संकल्प जताया.

पढ़ें. भाजपा की राष्ट्रीय टीम में राजस्थान का दबदबा, राजे को उपाध्यक्ष तो पूनिया का कद बढ़ा, राजेश मंगल और मन्नालाल रावत को भी मिली जिम्मेदारी

जनता भाजपा के साथ खड़ी : भाजपा विधायक रेवतराम डांगा ने कहा कि विधानसभा उपचुनाव के दौरान प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के अन्य नेताओं ने मिलकर चुनाव की पूरी मॉनिटरिंग की थी. इसका फायदा भाजपा को मिला और क्षेत्र की जनता ने किसान पुत्र को मौका दिया. उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास और अधूरे कामों को गति देने के लिए जनता भाजपा के साथ खड़ी हो रही है. कुचेरा के लोगों ने मिलकर इस बार भाजपा का बोर्ड बनाने के लिए मेहनत करने का फैसला किया है. उनका कहना था कि नगर पालिका बनने के बाद से अब तक यहां भाजपा का बोर्ड नहीं बन पाया है, लेकिन इस बार पार्टी कार्यकर्ता एकजुट होकर कमल खिलाने का प्रयास करेंगे.

जमीनी पकड़ मजबूत करने की कवायद : पंचायत और निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं की यह जॉइनिंग भाजपा के लिए संगठनात्मक मजबूती के लिहाज से अहम मानी जा रही है. नागौर की राजनीति में खींवसर क्षेत्र का अपना महत्व है. ऐसे में कांग्रेस के स्थानीय प्रभाव रखने वाले नेताओं का भाजपा में आना पार्टी के लिए बूथ और वार्ड स्तर पर फायदा पहुंचा सकता है.

TAGGED:

PUKHRAJ TANK JOINED BJP
EX KUCHERA CHAIRMAN PUKHRAJ TANK
PANCHAYAT AND LOCAL BODY ELECTIONS
पंचायत निकाय चुनाव
CONGRESS LEADERS JOIN BJP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.