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पंचायत-निकाय चुनाव से पहले बड़ा दांव, कुचेरा के पूर्व चेयरमैन पुखराज टांक समेत कई कार्यकर्ता भाजपा में शामिल

खींवसर भाजपा विधायक रेवतराम डांगा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : पंचायत और निकाय चुनाव से पहले नागौर जिले में भाजपा ने बड़ा सियासी दांव खेलते हुए कांग्रेस के खेमे में सेंध लगाई है. खींवसर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया. कुचेरा नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन पुखराज टांक समेत कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल ने पार्टी की सदस्यता दिलाई. इस दौरान पूर्व विधायक रिछपाल मिर्धा समेत भाजपा के कई नेता मौजूद रहे. कांग्रेस के लिए यह जॉइनिंग इसलिए झटका मानी जा रही है, क्योंकि निकाय और पंचायत चुनाव में स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की भूमिका बेहद अहम होती है. ऐसे में भाजपा की यह सेंध आने वाले चुनाव में नागौर जिले के राजनीतिक समीकरणों पर असर डाल सकती है. कुचेरा में कमल खिलाने का संकल्प : भाजपा नेताओं ने नए सदस्यों का दुपट्टा पहनाकर पार्टी में स्वागत किया. जॉइनिंग को आगामी पंचायत और निकाय चुनाव से पहले भाजपा की बड़ी राजनीतिक बढ़त के तौर पर देखा जा रहा है. खास तौर पर कुचेरा क्षेत्र में कांग्रेस के नेताओं का भाजपा में शामिल होना स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है. कुचेरा नगर पालिका बनने के बाद अब तक भाजपा का बोर्ड नहीं बन पाने का मुद्दा भी इस दौरान चर्चा में रहा. जॉइनिंग कार्यक्रम में भाजपा नेताओं ने कुचेरा में पार्टी का बोर्ड बनाने का संकल्प जताया. पढ़ें. भाजपा की राष्ट्रीय टीम में राजस्थान का दबदबा, राजे को उपाध्यक्ष तो पूनिया का कद बढ़ा, राजेश मंगल और मन्नालाल रावत को भी मिली जिम्मेदारी