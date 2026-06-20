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बीजेपी का 'मिशन पसमांदा': मुस्लिम वोट बैंक में नई 'जमीन' तलाशने की तैयारी

पंचायत- निकाय चुनाव के बीच भाजपा ने कांग्रेस के परंपरागत मुस्लिम वोटरों को रिझाने की तैयारी कर ली है.

बीजेपी का 'मिशन पसमांदा'
बीजेपी का 'मिशन पसमांदा' (File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 20, 2026 at 5:04 PM IST

8 Min Read
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जयपुर: राजस्थान की राजनीति में आगामी पंचायत, निकाय और विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज के भीतर नई राजनीतिक पहुंच बनाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश में ‘मिशन पसमांदा’ की शुरुआत करने जा रहा है. ये अभियान कांग्रेस के परंपरागत पसमांदा मुस्लिम वोट पर सेंधमारी के तौर पर है. इस अभियान का केंद्र मुस्लिम समाज की पिछड़ी और सामाजिक रूप से वंचित उपजातियों तक पहुंच बनाना होगा. भजनलाल सरकार की नीतियों को अल्पसंख्यक मोर्चा के जरिए पसमांदा मुस्लिमों के बीच प्रचारित किया जाएगा. जुलाई से इस प्रस्तावित अभियान के जरिये 25 लाख मुसलमान बहुल 40 विधानसभा सीटों पर सघन जनसंपर्क करेगी. पढ़िए ये रिपोर्ट...

सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी: बीजेपी की रणनीति केवल पारंपरिक चुनावी समीकरणों तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व और राजनीतिक भागीदारी के नए विमर्श को सामने लाने की कोशिश भी मानी जा रही है. पार्टी संगठन का मानना है कि लंबे समय से मुस्लिम राजनीति सीमित नेतृत्व के इर्द-गिर्द केंद्रित रही है, जबकि पिछड़े और पसमांदा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व में पीछे रहे हैं. इसी सोच के तहत भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा मेव, कायमखानी, कुरैशी, मंसूरी, मिरासी, देशवाली, बोहरा, सिंधी मुसलमान, पठान, गद्दी मुसलमान सहित विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच संपर्क अभियान चलाएगा. अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती ने बताया कि इन समुदायों का प्रभाव अलवर, भरतपुर, नागौर, टोंक, जयपुर, कोटा, सीकर, झुंझुनू, बाड़मेर, जैसलमेर और अजमेर सहित कई जिलों में माना जाता है.

अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती (ETV Bharat Jaipur)

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भरोसा दिलाना बड़ी चुनौती: राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा के कहते हैं कि भाजपा का ‘मिशन पसमांदा’ केवल चुनावी रणनीति नहीं बल्कि सामाजिक पुनर्संवाद की कोशिश के रूप में सामने आ रहा है. लंबे समय से मुस्लिम राजनीति पर सीमित नेतृत्व के प्रभाव की चर्चा होती रही है, जबकि पसमांदा और पिछड़े मुस्लिम वर्ग प्रतिनिधित्व और राजनीतिक भागीदारी के सवाल उठाते रहे हैं. भाजपा इसी सामाजिक अंतराल को अवसर में बदलने का प्रयास कर रही है. हालांकि, चुनौती केवल योजनाओं की जानकारी पहुंचाने की नहीं, बल्कि संगठन में वास्तविक भागीदारी, स्थानीय नेतृत्व और टिकट वितरण तक भरोसा बनाने की होगी. पिछले चुनावों में मुस्लिम उम्मीदवारों की अनुपस्थिति ने भाजपा की स्वीकार्यता सीमित की, इसलिए यह अभियान राजनीतिक संवाद का नया अध्याय बन सकता है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह पहल प्रतीकात्मक रहती है या प्रतिनिधित्व और भागीदारी में वास्तविक बदलाव लेकर आती है.

बीजेपी का "मिशन पसमांदा"

  • मुस्लिम वर्ग की उपजातियों के बीच चलेगा अभियान
  • बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा छेड़ेगा जनसंपर्क अभियान
  • टारगेट पर होंगे मुस्लिम प्रभाव वाले 40विधानसभा क्षेत्र

ये लक्ष्य होगा

  • मुस्लिम वर्ग की पिछड़ी जातियों के बीच सघन अभियान चलेगा
  • मोदी- भजनलाल सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाया जायेगा

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85 फीसदी पिछड़े मुस्लिम "पसमांदा": हमीद खान मेवाती ने बताया कि भारत में रहने वाले मुसलमानों में 15 फीसदी उच्च वर्ग के माने जाते है, जिन्हें अशरफ कहते हैं. इनके अलावा बाकि 85 फीसदी अरजाल, अजलाफ मुस्लिम पिछड़े हैं. इन्हें पसमांदा कहा जाता है. पसमांदा ऐसे मुसलमान हैं जिन्हें आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक हर तरह से पिछड़े और दबे हुए हैं. राजस्थान में करीब 40 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लमान प्रमुख भूमिका में हैं. बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा इन्हीं के बीच जाकर मिशन पसमांदा चलाएगा. राजनीतिक तौर पर मुस्लिम वर्ग अलग अलग कुलीन और पिछड़ी जातियों में विभक्त हैं.बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा इन्ही पर टारगेट करेगा.

राजनीतिक रूप से इस अभियान के पीछे कई कारण देखे जा रहे हैं. एक तरफ कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक को लेकर अपनी सक्रियता बढ़ा रही है, वहीं दूसरी ओर AIMIM, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP), बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय नेतृत्व भी मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे है. ऐसे में भाजपा अब उन वर्गों पर फोकस कर रही है जिन्हें पार्टी मानती है कि मुख्यधारा की राजनीति में पर्याप्त अवसर नहीं मिले. हमीद खान का दावा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य की भजनलाल शर्मा सरकार की कई योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के अल्पसंख्यक समुदाय तक पहुंचा है. अब संगठन स्तर पर इन योजनाओं और सरकारी कार्यक्रमों को सीधे पसमांदा मुस्लिम समाज तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा.

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बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की निगाहें

  • मेव: प्रभाव क्षेत्र - कामां,नगर, तिजारा, किशनगढ़ बास, अलवर,ग्रामीण, राजगढ़ और टोक
  • कायमखानी: प्रभाव क्षेत्र- पुष्कर,डीडवाना, लाडनूं, मकराना,नागौर, झुंझुनूं, फतेहपुर शेखावाटी, मंडावा सीकर, लक्ष्मणगढ़
  • सिंधी मुसलमान: प्रभाव क्षेत्र -जैसेमलेंर, पोकरण, शिव, खाजूवाला, फलोदी, चौहटन
  • कुरैशी: प्रभाव क्षेत्र - आदर्शनगर,हवामहल, किशनपोल, सिविल लाइंस,धौलपुर,नसीराबाद,पुष्कर
  • मिरासी: प्रभाव क्षेत्र - झुंझुनूं, सीकर,जयपुर
  • देशवाली: प्रभाव क्षेत्र - बूंदी,कोटा,झालावाड़,कोटा दक्षिण , लाडपुरा
  • पठान: प्रभाव क्षेत्र - कोटा,जयपुर,टोंक,भीलवाड़ा
  • चीता मेहरात: प्रभाव क्षेत्र - मसूदा,ब्यावर,अजमेर
  • कलाल: प्रभाव क्षेत्र - बीकानेर, हनुमानगढ़
  • मंसूरी: प्रभाव क्षेत्र -जयपुर, बीकानेर
  • बोहरा: प्रभाव क्षेत्र- उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर
  • खेलदार: प्रभाव क्षेत्र- सवाई माधोपुर
  • गद्दी मुसलमान: प्रभाव क्षेत्र- सवाई माधोपुर

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बूथ स्तर की पकड़ मजबूत: हमीद खान मेवाती ने बताया कि राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव बूथ स्तर की सामाजिक पकड़ को मजबूत करने का बड़ा माध्यम होते हैं. ऐसे में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा स्थानीय नेतृत्व तैयार करने और भविष्य के उम्मीदवारों की जमीन बनाने की दिशा में भी काम कर सकता है. बीजेपी के इतिहास पर नजर डालें तो पार्टी और उसके पूर्ववर्ती दौर में मुस्लिम प्रतिनिधित्व पूरी तरह अनुपस्थित नहीं रहा. 1977 के चुनावों में जनता पार्टी दौर में मुस्लिम विधायक चुने गए थे. भाजपा गठन के बाद भी समय-समय पर मुस्लिम नेताओं को टिकट और राजनीतिक जिम्मेदारियां दी गईं. युनुस खान, हबीबुर्रहमान, अब्दुल सगीर जैसे नाम विधानसभा राजनीति में सक्रिय रहे.

वहीं, पूर्ववर्ती भाजपा सरकारों में मुस्लिम नेताओं को विभिन्न बोर्ड, आयोग और राजनीतिक नियुक्तियों में अवसर भी मिला, लेकिन पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भाजपा द्वारा मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारने को लेकर सवाल उठे और राजनीतिक तौर पर पार्टी का मुस्लिम प्रतिनिधित्व कमजोर दिखाई दिया. ऐसे में ‘मिशन पसमांदा’ को भाजपा की उस कोशिश के रूप में देखा जा रहा है जिसमें पार्टी मुस्लिम समाज के भीतर नए सामाजिक गठजोड़ और राजनीतिक संवाद की शुरुआत करना चाहती है.

मौके कम देने से मुस्लिम वोटर दूर: जनता पार्टी के दौर में 1977 के चुनाव में गुल मोहम्मद मंसूरी, जहूर खान और अयूब खान विधायक बने. 1980 में बीजेपी के जन्म के बाद भी मुस्लिम नेताओं को टिकट मिला और मंत्री भी बनाए गए. इनमें रमजान खान, युनूस खान समेत प्रमुख नेता मंत्री और अब्दुल सगीर और हबीबुर्रहमान सरीखे नेता विधायक बने. 2018 के विधानसभा में चुनाव में केवल 1 टिकट युनुस खान को दी थी, 2013 के विधानसभा चुनाव में युनुस खान, हबीबुर्रहमान, अब्दुल सगीर को टिकट मिला.

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पिछले बीजेपी शासन में अबू बकर नकवी, मेहरूनिसा टाक अमीन पठान, अब्दुल सगीर और असरफ खिलजी सरीखे नेताओं को राजनेतिक नियुक्ति देकर राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, लेकिन बीते विधानसभा और लोकसभा चुनाव में एक भी टिकट मुस्लिम को नहीं दिया गया. लिहाजा मुस्लिम वोट बैंक बीजेपी से दूर होता गया. अब फिर नए सिरे से बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा अपने अभियान में जुट गया. मुस्लिम सीटें को लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का दावा रहा कि डीडवाना, नागौर, टोंक, कोटा उतर, धौलपुर, कामां, फतेहपुर, शेखावाटी, सीकर, मंडावा, पोकरण, हवामहल, झुंझुनू, लक्ष्मणगढ़, लाडनूं , किशनपोल, हवामहल, आदर्शनगर ,पुष्कर,चूरू,बनागौर, जोधपुर, बाड़मेर ये वो सीटें हैं जहां से पार्टी अगर मुस्लिम उम्मीदवार को मौका दे तो जीत निश्चित हो.

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