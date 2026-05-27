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पंचायत-निकाय चुनाव: संयम लोढ़ा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की केविएट

जयपुर: राजस्थान में पंचायत समितियों और नगर निकाय चुनावों को लेकर हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा दिए गए फैसले के विरुद्ध राज्य सरकार या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए जाने की स्थिति में पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सुप्रीम कोर्ट में केविएट दायर कर दिया है. केविएट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि राज्य सरकार या चुनाव आयोग हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश देने से पहले प्रार्थी (संयम लोढ़ा) का पक्ष अवश्य सुने.

गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने पहले पंचायत व निकाय चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को 15 अप्रैल तक की समयसीमा दी थी, लेकिन निर्धारित समयसीमा के अंदर चुनाव नहीं कराए गए. इस पर संयम लोढ़ा ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की. इसके बाद राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर समय बढ़ाने की गुहार लगाई.

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