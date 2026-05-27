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पंचायत-निकाय चुनाव: संयम लोढ़ा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की केविएट

राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव टालने के मामले में पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सुप्रीम कोर्ट में केविएट दायर कर अपना पक्ष रखने की मांग की.

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (Photo Source- IANS)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 27, 2026 at 8:11 PM IST

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जयपुर: राजस्थान में पंचायत समितियों और नगर निकाय चुनावों को लेकर हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा दिए गए फैसले के विरुद्ध राज्य सरकार या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए जाने की स्थिति में पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सुप्रीम कोर्ट में केविएट दायर कर दिया है. केविएट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि राज्य सरकार या चुनाव आयोग हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश देने से पहले प्रार्थी (संयम लोढ़ा) का पक्ष अवश्य सुने.

गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने पहले पंचायत व निकाय चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को 15 अप्रैल तक की समयसीमा दी थी, लेकिन निर्धारित समयसीमा के अंदर चुनाव नहीं कराए गए. इस पर संयम लोढ़ा ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की. इसके बाद राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर समय बढ़ाने की गुहार लगाई.

इसे भी पढ़ें- हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव 31 जुलाई तक कराने के निर्देश

नई समयसीमा 31 जुलाई तक: सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हाल ही में चुनाव कराने की नई समयसीमा 31 जुलाई तक बढ़ा दी. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं. ऐसे में संयम लोढ़ा का केविएट अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे सुनवाई के दौरान उनका पक्ष भी दर्ज होगा.

इसे भी पढ़ें- डोटासरा बोले: निकाय-पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे

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सुप्रीम कोर्ट में केविएट दायर
FORMER MLA SANYAM LODHA
CAVEAT REGARDING PANCHAYAT ELECTION
RAJASTHAN HIGH COURT
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