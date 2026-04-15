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‘ट्रिपल टेस्ट’ में उलझे पंचायत-निकाय चुनाव, निर्वाचन आयोग की तैयारी पर विराम

कानूनी उलझनों में फंसी पंचायत और निकाय चुनाव प्रक्रिया अब दिसम्बर तक टलती दिख रही है.

State Election Commission
राज्य निर्वाचन आयोग (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 15, 2026 at 2:09 PM IST

7 Min Read
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जयपुर: ओबीसी आरक्षण ‘ट्रिपल टेस्ट’ प्रक्रिया में उलझे प्रदेश के पंचायत-निकाय चुनाव अब दिसंबर तक टलते नजर आ रहे हैं. राज्य सरकार ने अदालत से छह महीने का अतिरिक्त समय मांगा है. इसके बाद सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई. कांग्रेस जहां सरकार पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित करने का आरोप लगा रही है. वहीं भाजपा इसे कानूनी बाध्यता बता रही है. पूरे विवाद की जड़ ओबीसी आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया है, जो अभी तक पूरी नहीं हो सकी है. इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां भी अटक गई हैं. चुनावों को देखते हुए विभाग ने मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण, मतदान केंद्रों की पहचान, ईवीएम मशीनों की मरम्मत और कर्मचारियों के प्रशिक्षण जैसे कई कार्य पूरे कर लिए थे. इन तैयारियों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए.

ट्रिपल टेस्ट का अर्थ: सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने से पहले ‘ट्रिपल टेस्ट’ प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य है. इसमें पहला-ओबीसी की वास्तविक जनसंख्या का आकलन, दूसरा-उस आधार पर आरक्षण का वैज्ञानिक निर्धारण और तीसरा-कुल आरक्षण 50 प्रतिशत की सीमा के भीतर रखना शामिल है. इसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ओबीसी आयोग का गठन किया गया था, लेकिन आयोग की रिपोर्ट अब तक अंतिम रूप नहीं ले सकी है.

यह बोले यूडीएच मंत्री और राजनीतिक विश्लेषक. (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें:मंत्री खर्रा बोले-अगस्त से पहले निकाय चुनाव नामुमकिन, यूडीएच मंत्री ने एसआईआर पर भी उठाए सवाल

इसलिए चुनाव संभव नहीं : राजनीतिक विश्लेषक श्याम सुंदर शर्मा कहते है कि ओबीसी आयोग ने रिपोर्ट पेश करने की समय-सीमा कई बार बदली. पहले 31 मार्च तक रिपोर्ट आने की उम्मीद थी, लेकिन डेटा अधूरा होने से सर्वे दोबारा करना पड़ रहा है. अब यह प्रक्रिया सितंबर तक पूरी होने की संभावना जताई जा रही है. आयोग का गठन सरकार ने मई 2025 में किया था. इसके बाद आयोग की रिपोर्ट में लग रहे वक्त के चलते इसकी मियाद फिर बढ़ाई गई है. लगातार टलती समय-सीमा ने चुनाव कार्यक्रम को भी प्रभावित किया. जब तक आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का नया ढांचा तय नहीं होता, तब तक चुनाव कराना कानूनी रूप से संभव नहीं है.

क्यों टल रहे हैं चुनाव: निकाय और पंचायती राज चुनावों में सबसे बड़ा पेच ओबीसी आरक्षण को लेकर फंसा है. आयोग की रिपोर्ट के बिना सीटों का आरक्षण तय नहीं किया जा सकता. इससे पूरी चुनाव प्रक्रिया अटकी हुई है. कई पंचायतों के जनसंख्या डेटा अधूरे या गलत मिले हैं. जनाधार के डाटा से भी आयोग ने रिपोर्ट में मदद ली, लेकिन उसमें गड़बड़ दिखी. करीब 400 गांव में इस रिकॉर्ड के मुताबिक, ओबीसी की कोई आबादी ही नहीं थी. साथ ही एससी-एसटी और ओबीसी का सही अनुपात तय नहीं हो पा रहा. इसी कारण आयोग समय पर रिपोर्ट नहीं दे पाया. कार्यकाल बढ़ाना पड़ा. अब प्रस्तावित व्यवस्था के तहत "राजधरा" ऐप के जरिए ओबीसी आरक्षण के लिए सर्वे कराया जाएगा. जनाधार डेटा, बूथवार मतदाता सूची और पंचायत स्तर पर जुटाई जानकारी के आधार पर पहले ओबीसी वर्ग की पहचान की जाएगी. उसके बाद घर-घर जाकर सर्वे होगा. आवश्यकता पड़ने पर सभी घरों को भी कवर किया जा सकता है. ओबीसी आयोग का दावा है कि सर्वे शुरू होने के बाद इसे दो माह में पूरा कर लिया जाएगा.

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इनके होने हैं चुनाव

  • 309 नगर निकाय प्रदेश में. इनमें 10 नगर निगम, 47 परिषद और 252 पालिका
  • 41 जिला परिषद, जिसमें 1411 वार्ड शामिल
  • 457 पंचायत समितियां, जिसमें 8359 सदस्य शामिल
  • 14403 पंचायतें, जिसमें 1 लाख 30 हजार 585 पंच शामिल

निर्वाचन विभाग के काम पर ब्रेक: पंचायत और निकाय चुनाव टलने का सीधा असर राज्य निर्वाचन विभाग की तैयारियों पर पड़ा. चुनाव को ध्यान में रखते विभाग ने मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण, मतदान केंद्रों की पहचान, ईवीएम मशीनों की मरम्मत और कर्मचारियों के प्रशिक्षण जैसे अहम कार्य पहले ही पूरे कर लिए. इन व्यवस्थाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं. राजनीतिक विश्लेषक श्याम सुंदर शर्मा के अनुसार, अब तक लगभग 20 से 30 करोड़ रुपए विभिन्न तैयारियों पर खर्च हो चुके हैं. चुनाव प्रक्रिया के टलने से यह पूरी तैयारी फिलहाल बेअसर हो गई. अब स्थिति यह है कि यदि चुनाव आगे और खींचते हैं तो विभाग को कई प्रक्रियाएं दोबारा शुरू करनी पड़ सकती हैं. इससे अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा.

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चुनाव आयोग को मिल चुका अवमानना नोटिस: हाईकोर्ट पहले ही 15 अप्रैल तक पंचायत-निकाय चुनाव कराने का निर्देश दे चुका है.निर्धारित समय सीमा में प्रक्रिया शुरू नहीं होने पर राज्य निर्वाचन आयोग को अवमानना नोटिस भी मिल चुका है. इस बीच सरकार ने ओबीसी आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर तक बढ़ा दिया. यह संकेत मिलते हैं कि सर्वे के जरिए ठोस आंकड़े जुटाने पर जोर रहेगा.

हाईकोर्ट पहुंची सरकार: उधर, राज्य सरकार ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की समयसीमा बढ़ाने को लेकर हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया. सरकार ने अदालत से छह महीने का अतिरिक्त समय देने की मांग की ताकि चुनाव प्रक्रिया को कानूनी रूप से पूरा किया जा सके. यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि न्यायालय में ओबीसी सर्वे की आवश्यकता को प्रमुखता से रखा जाएगा. बिना सर्वे और आरक्षण के उचित निर्धारण के चुनाव संभव नहीं है. इसी आधार पर सरकार ने दिसंबर तक का समय मांगा है. सरकार की मंशा ‘वन स्टेट, वन इलेक्शन’ के तहत पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ कराने की है. अदालत से अनुमति मिलती है, तो दिसंबर तक पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने की योजना है.

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पंचायत-निकाय चुनाव में देरी की स्थिति

  • संवैधानिक पहलू : मामला केवल राजनीतिक नहीं, संवैधानिक भी है. ‘ट्रिपल टेस्ट’ के बिना चुनाव वैधानिक रूप से जोखिमपूर्ण, बिना प्रक्रिया पूरी किए चुनाव कराए तो कोर्ट में चुनौती संभव. पूरी चुनाव प्रक्रिया रद्द होने का खतरा.
  • सरकार का पक्ष : अतिरिक्त समय मांगना सुरक्षित और कानूनी कदम. ओबीसी आरक्षण तय करने के बाद ही चुनाव कराने की तैयारी.
  • लोकतांत्रिक पक्ष : चुनाव टलने से लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित. स्थानीय निकायों में जनप्रतिनिधियों की जगह प्रशासक कार्यरत.आम जनता की समस्याओं के समाधान में देरी.
  • आगे की स्थिति : सबकी नजर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर. कोर्ट के फैसले के बाद ही चुनाव की दिशा तय होगी. समय पर रिपोर्ट आई तो दिसंबर में चुनाव संभव.
  • अनिश्चितता : रिपोर्ट में देरी तो चुनाव और आगे टल सकते हैं. राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर असमंजस की स्थिति बनी रहेगी.

कांग्रेस-भाजपा आमने सामने :पंचायत-निकाय चुनाव मुद्दे ने तूल पकड़ लिया. कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जानबूझकर चुनाव टाल रही है ताकि स्थानीय स्तर पर सत्ता में बने रहने का फायदा उठा सके. संविधान का गला घोटने का काम कर रही है. भाजपा का कहना है कि वह संविधान और न्यायालय के निर्देशों के तहत ही काम कर रही है. बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए चुनाव संभव नहीं है. UDH मंत्री खर्रा बोले, कांग्रेस अपने गिरेबां में झांकें. हमने वो समय भी देखा है जब 13 साल पंचायत चुनाव नहीं हुए. कांग्रेस की हालत सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली जैसी है. कांग्रेस पंचायत चुनाव को लेकर मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रही है. जिस दिन चुनावी मैदान सजेगा परिणाम सबके सामने होंगे.

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