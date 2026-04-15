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‘ट्रिपल टेस्ट’ में उलझे पंचायत-निकाय चुनाव, निर्वाचन आयोग की तैयारी पर विराम

जयपुर: ओबीसी आरक्षण ‘ट्रिपल टेस्ट’ प्रक्रिया में उलझे प्रदेश के पंचायत-निकाय चुनाव अब दिसंबर तक टलते नजर आ रहे हैं. राज्य सरकार ने अदालत से छह महीने का अतिरिक्त समय मांगा है. इसके बाद सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई. कांग्रेस जहां सरकार पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित करने का आरोप लगा रही है. वहीं भाजपा इसे कानूनी बाध्यता बता रही है. पूरे विवाद की जड़ ओबीसी आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया है, जो अभी तक पूरी नहीं हो सकी है. इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां भी अटक गई हैं. चुनावों को देखते हुए विभाग ने मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण, मतदान केंद्रों की पहचान, ईवीएम मशीनों की मरम्मत और कर्मचारियों के प्रशिक्षण जैसे कई कार्य पूरे कर लिए थे. इन तैयारियों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए.

ट्रिपल टेस्ट का अर्थ: सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने से पहले ‘ट्रिपल टेस्ट’ प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य है. इसमें पहला-ओबीसी की वास्तविक जनसंख्या का आकलन, दूसरा-उस आधार पर आरक्षण का वैज्ञानिक निर्धारण और तीसरा-कुल आरक्षण 50 प्रतिशत की सीमा के भीतर रखना शामिल है. इसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ओबीसी आयोग का गठन किया गया था, लेकिन आयोग की रिपोर्ट अब तक अंतिम रूप नहीं ले सकी है.

यह बोले यूडीएच मंत्री और राजनीतिक विश्लेषक. (ETV Bharat Jaipur)

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इसलिए चुनाव संभव नहीं : राजनीतिक विश्लेषक श्याम सुंदर शर्मा कहते है कि ओबीसी आयोग ने रिपोर्ट पेश करने की समय-सीमा कई बार बदली. पहले 31 मार्च तक रिपोर्ट आने की उम्मीद थी, लेकिन डेटा अधूरा होने से सर्वे दोबारा करना पड़ रहा है. अब यह प्रक्रिया सितंबर तक पूरी होने की संभावना जताई जा रही है. आयोग का गठन सरकार ने मई 2025 में किया था. इसके बाद आयोग की रिपोर्ट में लग रहे वक्त के चलते इसकी मियाद फिर बढ़ाई गई है. लगातार टलती समय-सीमा ने चुनाव कार्यक्रम को भी प्रभावित किया. जब तक आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का नया ढांचा तय नहीं होता, तब तक चुनाव कराना कानूनी रूप से संभव नहीं है.

क्यों टल रहे हैं चुनाव: निकाय और पंचायती राज चुनावों में सबसे बड़ा पेच ओबीसी आरक्षण को लेकर फंसा है. आयोग की रिपोर्ट के बिना सीटों का आरक्षण तय नहीं किया जा सकता. इससे पूरी चुनाव प्रक्रिया अटकी हुई है. कई पंचायतों के जनसंख्या डेटा अधूरे या गलत मिले हैं. जनाधार के डाटा से भी आयोग ने रिपोर्ट में मदद ली, लेकिन उसमें गड़बड़ दिखी. करीब 400 गांव में इस रिकॉर्ड के मुताबिक, ओबीसी की कोई आबादी ही नहीं थी. साथ ही एससी-एसटी और ओबीसी का सही अनुपात तय नहीं हो पा रहा. इसी कारण आयोग समय पर रिपोर्ट नहीं दे पाया. कार्यकाल बढ़ाना पड़ा. अब प्रस्तावित व्यवस्था के तहत "राजधरा" ऐप के जरिए ओबीसी आरक्षण के लिए सर्वे कराया जाएगा. जनाधार डेटा, बूथवार मतदाता सूची और पंचायत स्तर पर जुटाई जानकारी के आधार पर पहले ओबीसी वर्ग की पहचान की जाएगी. उसके बाद घर-घर जाकर सर्वे होगा. आवश्यकता पड़ने पर सभी घरों को भी कवर किया जा सकता है. ओबीसी आयोग का दावा है कि सर्वे शुरू होने के बाद इसे दो माह में पूरा कर लिया जाएगा.

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