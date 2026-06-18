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गुरु पुष्य नक्षत्र में मोती डूंगरी गणेशजी का पंचामृत अभिषेक, भक्तों को बांधा रक्षा सूत्र और हल्दी का प्रसाद दिया

मंत्रोच्चार के साथ अर्पित किए मोदक: मंदिर के महंत कैलाश शर्मा ने बताया कि गुरुवार को गुरु पुष्य नक्षत्र के मौके पर गणेशजी का 251 किलो दूध, 21 किलो दही, घी, 21 किलो बूरा, शहद, केवड़ा और गुलाब जल से अभिषेक किया गया. इसके बाद केवड़ा और गुलाब के इत्र से अभिषेक हुआ. इससे पहले भगवान का गंगाजल से अभिषेक किया गया.

जयपुर: गुलाबी नगरी के प्रथम पूज्य मोती डूंगरी गणेश जी के मंदिर में गुरुवार को गुरु पुष्य नक्षत्र के उपलक्ष्य में विशेष आयोजन हुआ. गणेशजी का पंचामृत से अभिषेक किया गया. इसके बाद भगवान को खीर का भोग लगाया गया. भक्तों को रक्षा सूत्र और उत्तम स्वास्थ्य के लिए हल्दी का प्रसाद वितरित किया गया. गुरुपुष्य नक्षत्र में खरीदे गए वाहनों की पूजा करवाने बड़ी संख्या में श्रद्धालु गणेश मंदिर पहुंचे.

दिन में 11 बजे भगवान श्रीगणपति सहस्त्रनाम के पाठ के साथ 1001 मोदक अर्पित किए गए. पूजन के बाद रक्षा सूत्र और उत्तम स्वास्थ्य के लिए हल्दी के प्रसाद का वितरण किया गया. इस खास मौके पर भगवान श्रीगणेशजी महाराज फूल बंगले में विराजमान हुए. गजानन महाराज को नवीन पोशाक धारण करवाई गई और भगवान को खास तौर पर बनी खीर का भोग लगाया गया.

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मनोकामना लेकर आते हैं श्रद्धालु: यहां आने वाले भक्तों ने सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की. हर दिन मंदिर दर्शन के लिए आने वाले राजेश कुमार बताते हैं कि उनकी गणेशजी पर प्रगाढ़ आस्था है. मोती डूंगरी गणेशजी पूरे जयपुर के प्रथम पूज्य हैं. यहां हर दिन मेले जैसा माहौल रहता है. हर गणेशजी को नई पोशाक धारण करवाई जाती है. वहीं, जयपुर की अनुपमा शर्मा बताती हैं कि वह अकसर गणेशजी के दर्शन करने मोतीडूंगरी गणेश मंदिर आती हैं. आज उन्होंने 1008 लड्डुओं की खास प्रसादी रखी है. जिसमें शामिल होने उनके रिश्तेदार कोलकाता से आए है.

गणेशी जी की विशेष रूप से श्रृंगारित प्रतिमा (ETV Bharat Jaipur)

अड़चन दूर होकर पूरे होते हैं काम: वृंदावन के रहने वाले दुर्गेश कुमार सक्सेना भी लगातार गणेशजी के दर्शन करने आते हैं. उनका कहना है कि जब भी वे कोई काम करते हैं. उससे पहले गणेशजी के दर्शन जरूर करते हैं. इसी प्रकार, जयपुर के रहने वाले दीपेंद्र कुमार बताते हैं कि वह करीब 20 साल से लगातार मोती डूंगरी गणेश मंदिर दर्शन करने आते हैं. गुरु पुष्य नक्षत्र के मौके पर वे हर बार दर्शन करने पहुंचते हैं. मान्यता है कि किसी के विवाह या अन्य काम में बार-बार अड़चन आ रही है तो गणेशजी के दर्शन से सारे विघ्न दूर होते हैं और मनोरथ पूरे होते हैं.