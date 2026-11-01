रवि पुष्य नक्षत्र पर मोतीडूंगरी के प्रथम पूज्य का महाअभिषेक, बदले मौसम के साथ बदला गणपति का भोग
धनतेरस से पहले शुभ मुहूर्त में वाहन खरीदने और पूजन कराने को बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे.
Published : November 1, 2026 at 1:43 PM IST
जयपुर: रवि पुष्य नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग के विशेष संयोग पर रविवार को राजधानी के गणेश मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना हुई. प्रथम पूज्य मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान गणेश का पंचामृत अभिषेक किया गया. वहीं, धनतेरस से पहले शुभ मुहूर्त में वाहन खरीदने और पूजन कराने को बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे. मंदिर में चौपहिया और दोपहिया वाहनों की कतारें नजर आईं. इस बीच बदलते मौसम के साथ भगवान गणेश की भोग सेवा में भी बदलाव शुरू हो गया. अब प्रथम पूज्य को सर्दी के अनुकूल गर्म तासीर वाले व्यंजन अर्पित किए जाएंगे.
मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में महंत कैलाश शर्मा के सान्निध्य में 151 किलो दूध, 21 किलो दही, 5.25 किलो घी, 21 किलो बूरा, शहद, केवड़ा और गुलाब जल से भगवान का अभिषेक किया गया. गणपति सहस्रनाम पाठ के बीच 1008 मोदक अर्पित किए गए. भगवान को नवीन जरदोजी की पोशाक धारण करवाई गई. स्वर्ण मुकुट पहनाकर फूल बंगले में विराजमान किया गया. बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन कर खुशहाली की कामना की. भक्तों को नि: शुल्क रक्षासूत्र भी वितरित किए गए. वाहन पूजन के लिए विशेष इंतजाम किए गए.
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सर्दियों के अनुकूल होगा प्रथम पूज्य का भोग : मौसम में बदलाव के साथ ही मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में भगवान की भोग सेवा में भी मौसमी बदलाव शुरू हो गया. महंत कैलाश शर्मा ने बताया कि शीत ऋतु की शुरुआत को देखते भगवान के इत्र में बदलाव किया गया. अब सर्दियों में विशेष सुगंध वाला ऐसा इत्र लगाया जाएगा, जो गर्माहट का एहसास करवाएगा. वहीं, भोग में गर्म तासीर वाले व्यंजन शामिल किए जा रहे हैं. भगवान को चोले की दाल और मूंग की दाल की पकौड़ी का विशेष भोग लगाया गया. इन पकौड़ियों को तिल्ली यानी तिल के तेल में तला गया. सर्दियों के अनुकूल ये भोग स्वादिष्ट होने के साथ पौष्टिक भी है. कैलाश शर्मा ने बताया कि दीपावली पर्व को देखते हुए मोतीडूंगरी गणेश मंदिर परिसर में विशेष सजावट और रोशनी की तैयारियां भी की जा रही हैं. मंदिर को आकर्षक रोशनी से सजाया जाएगा.
अन्य गणेश मंदिरों में भी आयोजन: ब्रह्मपुरी माउंट रोड स्थित नहर के गणेशजी मंदिर में महंत जय शर्मा के सान्निध्य में भगवान का दूर्वा से पंचामृत अभिषेक किया गया. शाम को 251 दीपकों से आरती होगी. इसी तरह चांदपोल स्थित परकोटे वाले गणेश मंदिर में महंत पंडित अमित शर्मा के सान्निध्य में दुग्धाभिषेक किया गया. भगवान को नवीन पोशाक धारण कराकर फूल बंगला झांकी सजाई गई. इसके अलावा बड़ी चौपड़ स्थित ध्वजाधीश गणेश मंदिर, बंगाली बाबा आश्रम गणेश मंदिर और सूरजपोल स्थित श्वेत सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में भी अभिषेक हुए.
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बाजारों में खरीदारी का उत्साह, मिनी धनतेरस जैसा माहौल: रवि पुष्य नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग के संयोग को ज्योतिषविदों ने खरीदारी के लिए विशेष शुभ बताया. इसी के चलते रविवार को बाजारों में सोना-चांदी, आभूषण, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान की खरीदारी का दौर चला. ज्योतिषाचार्य पं. गिरधारी शर्मा के अनुसार पुष्य नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग देर रात तक रहेगा. इस दौरान सोना-चांदी, वाहन, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान खरीदना शुभ माना जाता है. ये योग सुबह 6.40 बजे से दो नवंबर सुबह 4.31 बजे तक रहेगा.
छह नवंबर को धनतेरस : ज्योतिषाचार्य ने बताया कि छह दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत छह नवंबर को धनतेरस से होगी. इससे पहले दो नवंबर को बुधादित्य और लक्ष्मी नारायण योग, तीन नवंबर को गजकेसरी योग और चार नवंबर को ब्रह्म योग रहेगा. ब्रह्म योग में पूजन सामग्री और धार्मिक पुस्तकें खरीदना शुभ माना गया है. पांच नवंबर को रमा एकादशी पर भी खरीदारी की जा सकेगी.
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