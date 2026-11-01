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रवि पुष्य नक्षत्र पर मोतीडूंगरी के प्रथम पूज्य का महाअभिषेक, बदले मौसम के साथ बदला गणपति का भोग

मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में भगवान का पंचामृत अभिषेक ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: रवि पुष्य नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग के विशेष संयोग पर रविवार को राजधानी के गणेश मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना हुई. प्रथम पूज्य मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान गणेश का पंचामृत अभिषेक किया गया. वहीं, धनतेरस से पहले शुभ मुहूर्त में वाहन खरीदने और पूजन कराने को बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे. मंदिर में चौपहिया और दोपहिया वाहनों की कतारें नजर आईं. इस बीच बदलते मौसम के साथ भगवान गणेश की भोग सेवा में भी बदलाव शुरू हो गया. अब प्रथम पूज्य को सर्दी के अनुकूल गर्म तासीर वाले व्यंजन अर्पित किए जाएंगे.