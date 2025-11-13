ETV Bharat / state

हिमाचल के नए आयुर्वेदिक अस्पतालों में शुरू होगा पंचकर्म तकनीशियन पाठ्यक्रम, इतने सौ छात्रों को मिलेगा प्रवेश

हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि, "आयुष विभाग अगले शैक्षणिक सत्र से राज्य भर के 12 आयुर्वेदिक अस्पतालों में एक वर्षीय पंचकर्मा तकनीशियन पाठयक्रम शुरू करेगा, जिसमें 252 छात्रों को प्रवेश मिलेगा. उन्होंने बताया कि प्रदेश में स्वास्थ्य और चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने केरल राज्य की तर्ज पर पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में प्रशिक्षण के अवसरों का विस्तार करने का निर्णय लिया है."

शिमला: हिमाचल प्रदेश में आयुर्वेदिक शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. प्रदेश के आयुर्वेदिक अस्पतालों में जल्द ही पंचकर्म तकनीशियन पाठ्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है. इससे सैकड़ों छात्रों को प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा. यह निर्णय आयुर्वेद क्षेत्र में कुशल तकनीशियनों की बढ़ती मांग को पूरा करने के साथ-साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खोलेगा.

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद 36 से इतनी हुई सीटें

हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में इस पाठ्यक्रम के लिए केवल 36 सीटें उपलब्ध हैं. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों के बाद आयुष विभाग अब कुल प्रवेश क्षमता को बढ़ाकर 252 सीटें करने जा रहा है, जिससे बढ़ते स्वास्थ्य क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. प्रवक्ता ने कहा कि वर्तमान में राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल, पपरोला (कांगड़ा) और क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अस्पताल छोटा शिमला में पंचकर्मा तकनीशियन पाठययक्रम में 18-18 सीटें हैं. नई विस्तार योजना के तहत, पपरोला में प्रवेश क्षमता बढ़ाकर 36 और छोटा शिमला में 24 कर दी जाएगी.

अगले शैक्षणिक सत्र में मिलेगा प्रवेश

इसके अलावा, आगामी शैक्षणिक सत्र से 12 नए संस्थान यह पाठ्यक्रम शुरू करेंगे. इनमें बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन, ऊना और नाहन स्थित जिला आयुर्वेदिक अस्पताल, साथ ही नालागढ़, देहरा और रामपुर स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में 16-16 सीटें हैं. प्रवक्ता ने बताया कि सरकार का लक्ष्य समग्र स्वास्थ्य सेवा की बढ़ती मांग को पूरा करने और प्रदेश को एक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए राज्य में कुशल पंचकर्मा तकनीशियनों का एक समूह विकसित करना है. प्रवक्ता नेे कहा कि प्रदेश पंचकर्मा प्रक्रियाओं में प्रयुक्त की जाने वाली प्राकृतिक जड़ी-बूटियों से समृद्ध है. मुख्यमंत्री ने विभाग को छात्रों की संख्या बढ़ाने और स्वास्थ्य पर्यटन क्षेत्र में अवसरों का पूरा लाभ उठाने के निर्देश दिए हैं.

