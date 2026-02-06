ETV Bharat / state

सेक्सुअल डिसऑर्डर मामलों में आयुर्वेद की बस्ती थेरेपी बनी मददगार, मरीजों को मिला गजब का फायदा

मध्य प्रदेश में हर माह बिक रहीं 10 करोड़ की सेक्सवर्धक दवाएं. पंचकर्म से होगा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इलाज.

Panchakarma in erectile dysfunction
पंचकर्म से होगा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इलाज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 6, 2026 at 8:59 PM IST

|

Updated : February 6, 2026 at 9:39 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश में सेक्सवर्धक दवाओं का बड़ी मात्रा में उपयोग हो रहा है. आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में हर माह करीबन 10 करोड़ रुपए की सेक्स वर्धक और रिजुवनेटर दवाओं की खपत हो रही हैं. इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए अब पंचकर्म बड़ा मददगार बनेगा.

दवाओं से छुटकारा दिलाने के लिए भोपाल के पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक संस्थान के डॉक्टर्स ने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बीमारी से जूझ रहे मरीजों पर पंचकर्म की एक विधि बस्ती का अध्ययन किया, जिसमें 60 फीसदी मरीजों को बीमारी से बहुत ज्यादा फायदा मिला. आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के मुताबिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से जूझ रहे लोगों पर पंचकर्म की बस्ती विधि बेहद असरकारक साबित हुई है.

symptoms of erectile dysfunction
इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लक्षण (Etv Bharat)

इरेक्टाइल डिसफंक्शन नपुंसकता नहीं, यह दूसरी आम बीमारी जैसी

गांधी मेडिकल कॉलेज के मानसिक रोग विभाग के पूर्व प्रमुख डॉ. आरएन साहू कहते हैं "शारीरिक संबंध भी एक तरह की बायोलॉजिक नीड होती है, लेकिन इसमें जब पुरूषों को समस्या आती है, तो आमतौर पर इसे लोग सामाजिक शर्मिंदगी का कारण मानते हैं. इस वजह से इस पर बात करने से भी कतराते हैं जबकि यह दूसरी बीमारियों की तरह ही एक आम बीमारी है."

erectile dysfunction facts
इरेक्टाइल डिसफंक्शन पर डॉक्टर की सलाह (Etv Bharat)

इससे जुड़ी रिसर्च बताती है कि करीबन 25 फीसदी तक लोग इस बीमारी से किसी न किसी उम्र में प्रभावित होते हैं. इरेक्टाइल डिसफंक्शन को लोग सीधे नपुंसकता मान लेते हैं, लेकिन इसे इस तरह से नहीं देखना चाहिए. इसके कई तरह की लक्षण होते हैं.

डॉ. साहू कहते हैं, आमतौर पर इसे बढ़ती उम्र का रोग माना जाता था, लेकिन अब 40 और 45 साल के उम्र के युवा भी इससे पीड़ित हो रहे हैं. इसकी मुख्य वजह खराब लाइफ स्टाइल, अनियमित खानपान और तनाव है. यदि तनाव से दूर रहते हुए लाइफस्टाइल अच्छी रखी जाए तो लंबे समय तक इससे बचा जा सकता है.

fitness and sexual life
फिटनेस का सेक्सुअल लाइफ पर असर (Etv Bharat)

60 मरीजों पर किया अध्ययन, बेहतर आया रिजल्ट

राजधानी भोपाल के पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्थान की पंचकर्म विभाग की इंचार्ज डॉ. बबीता दास बताती हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से पीड़ित लोगों पर पंचकर्म की बस्ती विधि से उपचार का अध्ययन किया गया. इसमें एक ग्रुप में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से पीड़ित 20 मरीजों को लिया गया. इसमें मरीजों का पंचकर्म की बस्ती विधि से इलाज किया गया. मरीजों पर सप्ताह में तीन-तीन दिन और इस तरह से 15 बार बस्ती विधि अपनाई गई. इस विधि से उपचार में 60 फीसदी मरीजों पर बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं.

a
a (a)

क्या होती है बस्ती थेरेपी

बस्ती थैरेपी आयुर्वेद के पंचकर्म का एक प्रमुख अंग माना जाता है. डॉ. बबीता कहती हैं कि इस थेरेपी का उपयोग चयापचय विकारों, तंत्रिका संबंधी समस्याओं, अर्थराइटिस, साइटिका जैसी कई बीमारियों में किया जाता है. अलग-अलग रोगों के हिसाब से इसमें अलग-अलग औषधियों को उपयोग में लिया जाता है.

पंचकर्म विभाग की इंचार्ज डॉ. बबीता दास (Etv Bharat)

हमने इस थेरेपी का उपयोग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में किया है. इसमें चार अलग-अलग दवाओं का उपयोग किया गया. जैसे दूध, औषधीय तिल तेल, संस्कारित घृत, शहद और हपूसा चूर्ण. इन औषधीय दवाओं यानी एनिमा को गुनगुना करके मलाशय के माध्यम से शरीर में प्रवेश कराया जाता है. इसके लिए विशेष यंत्र बस्ती का उपयोग किया जाता है. इस विधि से तंत्रिका तंत्र को पोषण मिलता है.

a
a (a)

मध्य प्रदेश में सालाना 10 करोड़ की सेक्स वर्धक दवाओं की बिक्री

इंडियन फार्मा इंडस्ट्री परफॉर्मेंस की दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में सेक्स वर्धक और रिजुवनेटर की दवाओं का साल 2025 में 1275 करोड़ की बिक्री हुई. जबकि सिर्फ दिसंबर माह में देश भर में 119 करोड़ की सेक्स वर्धक दवाओं की बिक्री हुई है.

ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के महासचिव राजीव सिंघल कहते हैं कि देश में दवाओं की कुल खपत का करीबन 9 फीसदी हिस्सा मध्य प्रदेश का होता है. इस तरह इन दवाओं की मध्य प्रदेश में हर माह खपत करीबन 10 करोड़ रुपए होती है. इस तरह प्रदेश में साल भर में करीबन 128 करोड़ की सेक्स वर्धक या रिजुवनेटर दवाओं की बिक्री हो जाती है. ये आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में इन दवाओं का कितना उपयोग हो रहा है.

नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ एडी सूरी कहते हैं, दूसरी बीमारियों की तरह इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी इलाज से ठीक हो जाती है, लेकिन शारीरिक कमजोरी होने पर लोग सीधे सेक्स वर्धक दवाएं लेना शुरू कर देते हैं. यही वजह है कि ऐसी दवाएं मार्केट में बड़े स्तर पर बिक रही हैं, जबकि इसका इलाज सीधे ये दवाएं नहीं हैं. वे सलाह देते हैं कि बिना रजिस्टर्ड डॉक्टर की सलाह से इस तरह की दवाएं नहीं लेनी चाहिए.

डॉक्टर तय करता है कि किस मरीज को कितने डोज की जरूरत है. बिना डॉक्टर की सलाह के ऐसी दवाएं लेना दूसरी शारीरिक समस्याएं पैदा कर सकता है. ज्यादा डोज लेने से ये दवाएं हार्ट अटैक का भी कारण बन सकती हैं.

इस तरह लंबे समय तक रह सकते हैं स्वस्थ

डॉ. पुनीत तिवारी कहते हैं कि खराब लाइफस्टाइल के अलावा धूम्रपान और तंबाकू का सेवन भी सेक्शुअल हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है. इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए कोई एक कारण वजह नहीं होता है. पूरी फिटनेस इस पर असर डालती है. इसलिए लाइफ स्टाइल को ठीक रखना बहुत जरूरी है.

Last Updated : February 6, 2026 at 9:39 PM IST

TAGGED:

MADHYA PRADESH NEWS
PANCHAKARMA BASTI METHOD
PANCHAKARMA SEX ENHANCER
SEX ENHANCING DRUGS MP
PANCHAKARMA IN ERECTILE DYSFUNCTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.