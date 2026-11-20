पुष्कर में धार्मिक मेले के साथ एकादशी से पूर्णिमा तक पंच तीर्थ स्नान शुरू, श्रद्धालुओं ने लगाई सरोवर में आस्था की डुबकी
गुरुद्वारे के बाहर से शुरू हुई आध्यात्मिक यात्रा पुष्कर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए मेला मैदान पहुंची.
Published : November 20, 2026 at 5:28 PM IST
अजमेर : तीर्थ नगरी पुष्कर में देवउठनी एकादशी से धार्मिक मेला शुरू हो गया है. इसके साथ ही पंच तीर्थ स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पुष्कर आने लगे हैं. धार्मिक मेले की शुरुआत पुष्कर में आध्यात्मिक यात्रा के साथ हुई. वहीं देवउठनी एकादशी पर हजारों श्रद्धालुओं ने पुष्कर के पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई.
अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला 2026 परवान चढ़ गया है. अब देवउठनी ग्यारस के साथ ही धार्मिक मेले का आगाज भी हो गया है. बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पुष्कर आना शुरू हो चुका है. शुक्रवार को धार्मिक मेले की शुरुआत पुष्कर में आध्यात्मिक की यात्रा के साथ हुई. गुरुद्वारे के बाहर से शुरू हुई आध्यात्मिक यात्रा पुष्कर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए मेला मैदान पहुंची. धूमधाम से निकली आध्यात्मिक यात्रा में विभिन्न मंदिरों और मतों के महामंडलेश्वर और महंत के अलावा साधु संत भी शामिल हुए.
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आध्यात्मिक यात्रा के दौरान बैंड बाजों की मधुर स्वर लहरियों ने सबको लुभाया. वहीं यात्रा में शामिल लोक कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुति से सभी का मन मोहा. आध्यात्मिक यात्रा में विभिन्न आकर्षक झांकियां भी निकाली गई. मार्ग में विभिन्न व्यापारिक और सामाजिक संगठनों ने आध्यात्मिक यात्रा का फूलों की वर्षा के साथ स्वागत किया. संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ और पुष्कर के एसडीएम गुरु प्रसाद ने बताया कि इस यात्रा की तैयारी पुष्कर की गरिमा के अनुरूप ही की गई थी. यात्रा में देश के कई राज्यों से आए कई साधु, संत, महंत शामिल हुए.
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श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी : इधर देवउठनी ग्यारस के दिन शुक्रवार को पुष्कर के पवित्र सरोवर के 52 घाट भी श्रद्धालुओं से दिनभर आबाद रहे. देश के विभिन्न राज्यों से आए तीर्थ यात्रियों ने शुक्रवार से शुरू हुए पंच तीर्थ स्नान के पहले दिन एकादशी का स्नान कर पुण्य लाभ कमाया. श्रद्धालुओं ने सरोवर की पूजा के साथ ही दान किया. श्रद्धालुओं ने जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन किए.
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तीर्थ पुरोहित पंडित सतीश चंद्र तिवाड़ी ने बताया कि देवउठनी ग्यारस से ही पुष्कर में धार्मिक मेले की शुरुआत हो जाती है. यहां सबसे बड़ा महत्व पंच तीर्थ स्थान का है. पंडित तिवारी ने बताया कि एकादशी से पूर्णिमा तक जगत पिता ब्रह्मा ने पुष्कर में सृष्टि यज्ञ किया था. यज्ञ में सभी 33 कोटी देवी देवता, यक्ष, गंधर्भ, नाग, किन्नर, समुद्र, पवित्र नदियां, तीर्थ, ऋषि आदि शामिल हुए थे. उन्होंने बताया कि पंचतीर्थ स्नान में आज भी ये सभी पुष्कर में मौजूद रहते हैं.
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