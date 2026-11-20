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पुष्कर में धार्मिक मेले के साथ एकादशी से पूर्णिमा तक पंच तीर्थ स्नान शुरू, श्रद्धालुओं ने लगाई सरोवर में आस्था की डुबकी

पुष्कर में आध्यात्मिक यात्रा ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर : तीर्थ नगरी पुष्कर में देवउठनी एकादशी से धार्मिक मेला शुरू हो गया है. इसके साथ ही पंच तीर्थ स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पुष्कर आने लगे हैं. धार्मिक मेले की शुरुआत पुष्कर में आध्यात्मिक यात्रा के साथ हुई. वहीं देवउठनी एकादशी पर हजारों श्रद्धालुओं ने पुष्कर के पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई.