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राजस्थान में पंच-सरपंच चुनाव में बंपर Voting, 80.09% हुआ मतदान, चौमूं में में मतपेटियां सील करने के दौरान हंगामा

जयपुर : प्रदेश में पंचायतीराज चुनाव के पहले चरण में शनिवार को पंच-सरपंच पदों के लिए मतदान हुआ. शाम 6 बजे तक प्रदेश में 80.09 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की आवाजाही बनी रही. कई इलाकों में मतदान का प्रतिशत 90 के पार पहुंचा, जबकि कुछ पंचायत समितियों में वोटिंग अपेक्षाकृत कम रही. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी मतदान के आंकड़ों में बाड़मेर जिले की पंचायत समितियां आगे रहीं. बाड़मेर की मांगटा पंचायत समिति में सर्वाधिक 91.42 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जबकि पाली की रानी स्टेशन पंचायत समिति में सबसे कम 56.82 प्रतिशत वोट पड़े. दोनों क्षेत्रों के मतदान प्रतिशत में 34.60 प्रतिशत अंक का अंतर रहा. ये आंकड़े शाम 6 बजे तक के हैं और अंतिम आंकड़ों में बदलाव संभव है. वहीं चौमूं के मोरीजा ग्राम पंचायत के मतदान केंद्र पर मतपेटियां सील करने के दौरान एजेंट को बाहर निकालने का आरोप को लेकर ग्रामीणों के हंगामे के बाद मतदान केंद्र के बाहर अफरा-तफरी मच गई.

जयपुर में हुआ 86.56 प्रतिशत मतदान : पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के तहत जयपुर जिले की आठ पंचायत समितियों की 212 ग्राम पंचायतों में सरपंच पदों के लिए शनिवार को मतदान सम्पन्न हुआ. जिले में कुल 7 लाख 43 हजार 640 मतदाताओं में से 6 लाख 43 हजार 710 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. इस प्रकार जिले में कुल 86.56 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया.

अलवर में मुबारिकपुर सबसे आगे : अलवर जिले की पंचायत समितियों में मुबारिकपुर में सर्वाधिक 88.58 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. रामगढ़ में 88.43 प्रतिशत और गोविंदगढ़ में 87.46 प्रतिशत वोट पड़े. जिले की छह पंचायत समितियों में मुबारिकपुर मतदान प्रतिशत के मामले में सबसे आगे रहा. राजगढ़ थाना क्षेत्र के रैणी पंचायत समिति के पंचायत बैरेर में फर्जी मतदान को लेकर तनाव हो गया. इस कारण सरपंच पद के प्रत्याशी राजेन्द्र मीणा अपने समर्थकों के साथ मतदान केंद्र के बाहर धरने पर बैठे. इस सूचना पर तहसीलदार, पुलिस मोबाइल पार्टी, जोनल मजिस्ट्रेट सहित पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश के प्रयास किए.

बीकानेर और फलोदी में भी 90 प्रतिशत के करीब वोटिंग : बीकानेर जिले की पूगल पंचायत समिति में 90.55 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. खाजूवाला में 86.79 प्रतिशत और छतरगढ़ में 85.67 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले. फलोदी क्षेत्र में भी मतदान का प्रतिशत ऊंचा रहा. फलोदी पंचायत समिति में 89.66 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि घंटियाली में 88.09 प्रतिशत और आऊ में 87.42 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई. इन क्षेत्रों में भी मतदाताओं ने पंचायत प्रतिनिधियों के चयन में सक्रिय भागीदारी निभाई.

बाड़मेर में मतदान का सबसे ज्यादा उत्साह : मतदान प्रतिशत के लिहाज से बाड़मेर जिला प्रमुखता से सामने आया. यहां मांगटा पंचायत समिति में 91.42 प्रतिशत मतदान हुआ, जो प्रदेश में सर्वाधिक रहा. रामसर में 90.03 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई. चौहटन और सेड़वा में 89.98 प्रतिशत तथा धनाऊ में 89.76 प्रतिशत मतदान हुआ. जिले की 10 पंचायत समितियों में मतदान प्रतिशत 84.71 से 91.42 के बीच रहा. बाड़मेर की कई पंचायत समितियों में 89 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज होना ग्रामीण मतदाताओं की मजबूत भागीदारी को दर्शाता है. गांवों में सरपंच पद के उम्मीदवारों के बीच मुकाबले के बीच मतदाताओं ने बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों तक पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया.

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक ने बताया कि पंचायत समिति-वार अंतिम मतदान प्रतिशत के अनुसार चौमूं में 87.19 प्रतिशत, दूदू में 88.66 प्रतिशत, गोविंदगढ़ में 85.70 प्रतिशत, झोटवाड़ा में 89.70 प्रतिशत, जोबनेर में 85.86 प्रतिशत, किशनगढ़ रेनवाल में 81.53 प्रतिशत, मौजमाबाद में 88.61 प्रतिशत और सांभर में 87.18 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. उन्होंने बताया कि अंतिम रिपोर्ट के अनुसार चौमूं में 1,20,835, दूदू में 58,812, गोविंदगढ़ में 87,307, झोटवाड़ा में 52,609, जोबनेर में 80,344, किशनगढ़ रेनवाल में 81,653, मौजमाबाद में 83,249 और सांभर में 78,901 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया.

पाली और सिरोही में मतदान की रफ्तार धीमी : प्रदेश में सबसे कम मतदान पाली जिले की रानी स्टेशन पंचायत समिति में दर्ज किया गया. यहां शाम 6 बजे तक 56.82 प्रतिशत मतदान हुआ. पाली की मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति में 61.55 प्रतिशत और सुमेरपुर में 63.21 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई. सिरोही जिले की कालंदरी पंचायत समिति में 57.31 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि शिवगंज में 63.33 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले. इन क्षेत्रों का मतदान प्रतिशत प्रदेश के औसत 80.09 प्रतिशत से काफी नीचे रहा.

घरों से निकल महिलाएं पहुंची गांव की सरकार बनाने (Source - District Administration)

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जयपुर जिले में 83.33 प्रतिशत मतदान: जयपुर जिले में भी सरपंच पदों के चुनाव में मतदाताओं ने उत्साह दिखाया. जयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक ने बताया कि जिले की 212 ग्राम पंचायतों में मतदान हुआ. शाम 6 बजे तक 83.33 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई. कुल 7 लाख 43 हजार 640 मतदाताओं में से 6 लाख 19 हजार 650 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. जिले की सभी आठ पंचायत समितियों में मतदान प्रतिशत 80 से अधिक रहा. झोटवाड़ा पंचायत समिति में सर्वाधिक 86.51 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जबकि किशनगढ़ रेनवाल में सबसे कम 80.32 प्रतिशत वोटिंग हुई. अन्य पंचायत समितियों में सांभर में 85.45 प्रतिशत, मौजमाबाद में 85.41 प्रतिशत और दूदू में 85.35 प्रतिशत मतदान हुआ. जोबनेर में 83.90 प्रतिशत, चौमूं में 81.53 प्रतिशत और गोविंदगढ़ में 81.25 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई.

105 साल के गोगाराम ने डाला वोट : राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भोपावास चौमूं में 105 साल के गोगाराम लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाई और सरपंच पदों के लिए हुए चुनाव में अपना वोट डाला. इसी तरह से ग्राम पंचायत नांगलभरदा में भी शतायु महिला वोटर ने मतदान किया. कई मतदान केंद्रों पर ऐसे मतदाता भी नजर आए जिन्होंने पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया. मतदान केंद्र पर बने सेल्फी पॉइंट पर भी मतदाताओं ने उत्साह के साथ सेल्फी ली.

डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने किया मतदान : डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा अपने पैतृक गांव श्रीनिवासपुरा पहुंचे और बूथ संख्या 92 पर वोट डाला. मतदान के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने दावा किया कि पंचायतीराज चुनाव में भी भाजपा की सरकार बनेगी. उन्होंने सेल्फी प्वाइंट पर सेल्फी भी ली. वहीं, सरपंच पदों के चुनाव का उत्साह ऐसा था कि कई दिव्यांग और बीमार लोग भी व्हीलचेयर पर अपना वोट डालने मतदान केंद्र पहुंचे.

महिला वोटर्स ने दिखाया उत्साह (Source - District Administration)

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16 जिलों की 3,314 ग्राम पंचायतों में मतदान : प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के पहले चरण के तहत सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए मतदान हुआ. प्रदेश के 16 जिलों की 3,314 ग्राम पंचायतों में 28,682 वार्ड पंच पदों के लिए मतदाताओं ने मतदान किया. पहले चरण में अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, फलोदी, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर जिले शामिल हैं. राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए मतदान बैलेट पेपर के माध्यम से कराया गया. मतदाता को दो अलग-अलग मतपत्रों पर मतदान किया. एक मतपत्र सरपंच पद के उम्मीदवार के लिए और दूसरा वार्ड पंच के लिए. मतदान समाप्त होने के साथ संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मतगणना कराई जा रही है और परिणाम घोषित किए जा रहे हैं.

चुनाव में लोगों ने उत्साह के साथ मतदान किया (Source - District Administration)

चौमूं में मतपेटियां सील के दौरान हंगामा : जिले की पंचायतों के चुनाव की जारी प्रक्रिया के तहत चौमूं क्षेत्र की मोरीजा ग्राम पंचायत में शनिवार को शांतिपूर्ण मतदान के बाद मतपेटियां सील करने के दौरान हंगामा हो गया. एजेंट को बाहर निकालकर मतपेटी सील करने के आरोप लगाते हुए ग्रामीण भड़क उठे और पुलिस पर पथराव कर दिया. हालात बिगड़ने पर पुलिस को लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ना पड़ा. कुछ देर तक मतदान केंद्र के बाहर अफरा-तफरी और तनाव का माहौल रहा. बाद में अधिकारियों की समझाइश से मामला शांत हुआ और रात 9 बजे के बाद पुलिस सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू की गई.

हंगामा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थित बूथ पर हुआ. ग्रामीणों का आरोप था कि एजेंट को बाहर निकालकर मतपेटी सील कर दी गई और सील होने के बाद एजेंट के हस्ताक्षर भी नहीं करवाए गए. देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया. मौके पर मौजूद सामोद पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस पर पथराव किया गया.