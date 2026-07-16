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वाराणसी में पहली बार पंच सम्मेलन; चार राज्यों के 500 ग्राम प्रधान हुए शामिल, बोले- बजट बढ़े तो और होगा विकास

वाराणसी में पहली बार विकसित भारत जी राम जी अधिनियम, 2025 के तहत पंच सम्मेलन का आयोजन किया गया.

वाराणसी में पहली बार पंच सम्मेलन.
वाराणसी में पहली बार पंच सम्मेलन. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 7:38 PM IST

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वाराणसी : पंचायत को सशक्त करने के उद्देश्य से वाराणसी में पंच सम्मेलन का आयोजन किया गया. पंचायत के विकास के साथ वीबी जी राम जी अधिनियम के बारे में भी बताया गया. इस मौके पर चार राज्यों के 500 से ज्यादा ग्राम प्रधानों ने शिरकत की, जहां उन्होंने गांव के विकास का रोड मैप जाना. उन्हें बताया गया कि किस तरीके से जी राम जी परियोजना गांव को विकसित गांव की ओर लेकर आगे बढ़ेगी और इसके साथ ही और रोजगार सृजन करने का मौका देगी.

बता दें, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार तथा ग्राम्य विकास विभाग उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में रूद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, सिगरा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम, 2025 के तहत पंच सम्मेलन का आयोजन किया गया. ग्राम प्रधानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की. उत्तर प्रदेश से लगभग 350 ग्राम प्रधान, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड से लगभग डेढ़ सौ ग्राम प्रधान आए थे, जहां सभी लोगों ने जी राम जी परियोजना के बारे में जानकारी हासिल की.

चार राज्यों के 500 ग्राम प्रधान हुए शामिल. (Video Credit; ETV Bharat)

गावों का होगा विकास : ग्राम प्रधानों ने कहा कि नरेगा से बेहतर यह नीति है. इसमें काम करने का समय और भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है. यह गांव के विकास में बेहद महत्वपूर्ण परियोजना साबित होगी. इससे हम अपने गांव में सड़क हो, स्कूल हो या फिर कोई अन्य स्थान हर जगह विकास का काम कर सकते हैं. इसमें कुछ त्रुटियां भी हैं जैसे उसके भत्ते बढ़ोतरी कम है. इसमें बजट का प्रावधान थोड़ा लिमिट है. लिमिट को हटा दिया जाता तो विकास में और भी ज्यादा मदद मिलेगी.

जी राम जी पंचायत को बनाएगा सशक्त : उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पंच सम्मेलन में चार राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार तथा झारखंड के पंचायत प्रमुखों को शामिल किया गया है. विकसित भारत जी राम जी कानून को बनाने हेतु जब संसद में प्रस्ताव रखा गया तो विपक्ष ने विरोध जरूर किया लेकिन जब उन्होंने इसके उद्देश्यों को जान लिया तब उन्होंने सांकेतिक विरोध किया. ग्रामीणों के स्वरूप को बदलने में पुरानी नरेगा योजना में केवल पैसे की बंदरबांट थी लेकिन वर्तमान योजना में ग्रामों के बुनियादी विकास समेत विकसित पंचायत पर कार्य किया गया है.

चार राज्यों से 500 ग्राम प्रधान कार्यक्रम में पहुंचे.
चार राज्यों से 500 ग्राम प्रधान कार्यक्रम में पहुंचे. (Photo Credit; ETV Bharat)

महिलाओं के लिए शुरू होने वाली है योजना : उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक बड़ी योजना महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने जा रहे हैं. महिला सशक्तिकरण के तरफ हमारा लगातार ध्यान होना चाहिए, ताकि आधी आबादी सशक्त हो. वहीं केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि केंद्र सरकार का तीसरा सबसे बड़ा मंत्रालय ग्रामीण विकास है. जी राम जी योजना से ग्रामीण विकास में अगले 25 वर्षों के विकास को शामिल किया गया है.

उन्होंने प्रधानों से मजबूत ग्रामीण विकास की नींव रखने की अपेक्षा की. उन्होंने मनरेगा योजना पर कहा कि नरेगा योजना के तहत प्रतिवर्ष एक ही गड्ढे को बार-बार न खोदें, बल्कि वर्तमान योजना से मजबूत विकसित पंचायत के तरफ बढ़ें. हमारा यह सामूहिक प्रयास हो कि समूहों के रोजगार को मार्केट देने के तरफ कार्य करें.

पहली बार वाराणसी हुआ आयोजित : देश के स्तर पर प्रथम सम्मेलन वाराणसी में आयोजित किया गया है. सम्मेलन में उत्तर प्रदेश, बिहार तथा झारखंड से भारी संख्या में पंचायत प्रमुखों को शामिल किया गया है. विकसित भारत जी राम जी अधिनियम एक जुलाई से देश के 2.8 लाख ग्रामों में एक साथ लागू किया गया, जिसमें ये प्रावधान किया गया कि श्रमिकों को एक दिन भी बिना रोजगार के न बैठना पड़े इसकी व्यवस्था इसमें की गई है.

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