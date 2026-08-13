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प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले- "2047 के पहले सभी ग्राम पंचायतों को विकसित ग्राम पंचायत बनाना है"

राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में ‘पंच सम्मेलन’ कार्यक्रम ( Photo credit: ETV Bharat )