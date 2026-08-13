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प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले- "2047 के पहले सभी ग्राम पंचायतों को विकसित ग्राम पंचायत बनाना है"

राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में गुरुवार को ‘पंच सम्मेलन’ कार्यक्रम आयोजित किया गया.

राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में ‘पंच सम्मेलन’ कार्यक्रम
राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में ‘पंच सम्मेलन’ कार्यक्रम (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 8:38 PM IST

3 Min Read
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प्रयागराज : राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में गुरुवार को ‘पंच सम्मेलन’ कार्यक्रम आयोजित किया गया. जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दीप प्रज्ज्वलन व मां सरस्वती की मूर्ति पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया. सम्मेलन में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, फाफामऊ की छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुति भी दी गई.

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज यहां पर विकसित भारत गारंटी फार रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी जी राम जी) की पुस्तिका का विमोचन हुआ है. उन्होंने कहा कि इस पुस्तिका में कैसे विकसित ग्राम सभा, ग्रामीण क्षेत्र बनाना है, इससे सम्बंधित सभी जानकारियां पुस्तिका में उपलब्ध है.

उन्होंने कहा कि जी राम जी योजना का शुभारम्भ 01 जुलाई, 2026 को हुआ था. उन्होंने कहा कि अभी तक इस योजना में जिस अनुपात में काम होना चाहिए था, अभी उतनी श्रमशक्ति हमारे ग्राम सभा के विकास के लिए नहीं लगी है. उन्होंने कहा कि जी राम जी योजना के अन्तर्गत लीकेज की सम्भावना नहीं है.

कार्यक्रम में उपस्थित ग्राम प्रधानों तथा अन्य सम्बंधित लोगों से जी राम जी योजना के शुरू होने के बाद आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी लेते हुए कहा कि आप लोग समस्याओं को लिखित रूप में दे सकते हैं, सभी समस्याओं का शीघ्रता से समाधान सुनिश्चित कराया जायेगा.

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायतें अब केवल कागजी काम या छोटी-मोटी मजदूरी कराने वाली जगह नहीं हैं, बल्कि ये गांव के मास्टर प्लान और विकास की मुख्य केंद्र बन चुकी हैं. उन्होंने कहा कि 2047 के पहले सभी ग्राम पंचायतों को विकसित ग्राम पंचायत बनाना है.

उन्होंने कहा कि जी राम जी योजना का शुभारम्भ 01 जुलाई, 2026 को हुआ था. उन्होंने कहा कि अभी तक इस योजना में जिस अनुपात में काम होना चाहिए था, अभी उतनी श्रमशक्ति हमारे ग्राम सभा के विकास के लिए नहीं लगी है. उन्होंने सम्मेलन में आए ग्राम प्रधानों से कहा कि योजना को लागू करने में जो भी व्यावहारिक दिक्कतें आ रही हैं, वे उन्हें लिखित में दें, उनका तुरंत समाधान किया जाएगा.

उन्होंने 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) के अवसर पर अमृत सरोवरों की साफ-सफाई कराये जाने तथा कार्यक्रम का आयोजन कराये जाने के लिए कहा है. उन्होंने ग्राम प्रधानों से अच्छे कामों का सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार करने के लिए कहा है. उन्होंने सरकारी सेवकों को ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए कहा है. उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में पात्र लोगों को आवास उपलब्ध हुआ है तथा आगे भी पात्रों को चिन्हित कर आवास योजना से लाभान्वित कराया जा रहा है.



कार्यक्रम में बताया गया कि जनपद प्रयागराज में वीबी जी राम जी योजनान्तर्गत चल रहे कार्याें की संख्या 3034 है. पांच लाख से अधिक की स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या 118 है. कुल महिला मेट की संख्या 2742 है. जनपद प्रयागराज में वीबी जी राम जी योजनान्तर्गत सृजित मानव दिवस 185701, सृजित मानव दिवस में महिला-87249, अनुसूचित जाति 85154, कुल सक्रिय श्रमिक 242660 हैं.


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