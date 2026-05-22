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देहरादून पैनेसिया अस्पताल सील, रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड, ICU अग्निकांड के बाद एक्शन

प्रशासन ने अस्पताल में सुरक्षा मानकों का घोर उल्लंघन माना है. इसके बाद क्लीनिकल एवं एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत इस अस्पताल का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक यहां कोई भी चिकित्सा से संबंधित काम नहीं हो सकेंगे.

देहरादून के रिस्पना पुल के निकट स्थित इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के गहन चिकित्सा इकाई के एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी. इस अग्निकांड में वेंटिलेटर पर भर्ती कावली रोड की रहने वाली 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी, जबकि मरीज और पुलिस कर्मियों सहित 14 लोग इस हादसे में झुलस गए थे.

देहरादून: पैनेसिया अस्पताल की आईसीयू मे हुए अग्निकांड और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के चलते प्रशासन ने सील कर दिया है. साथ ही पैनेसिया अस्पताल का रजिस्ट्रेशन भी निलंबित कर दिया गया है.

जांच पूरी होने तक अस्पताल में नए मरीजों की भर्ती या नया इलाज पूरी तरह से गैरकानूनी रहेगा. इसके अलावा अस्पताल किसी भी नए मरीज को भर्ती नहीं कर सकता है और ना ही ओपीडी संचालित की जा सकती है और ना ही सर्जरी की जा सकती है. इस संबंध में विस्तृत जानकारी लेने के लिए जब देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ मनोज शर्मा से कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया, जबकि देहरादून के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कैलाश गुंज्याल से भी फोन से संपर्क करने की कोशिश की गई, मगर उन्होंने फोन नहीं उठाया.

अस्पताल में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर सवाल: पैनेसिया अस्पताल में लगी आग ने एक बार फिर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं. इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग पर भी दबाव बढ़ गया है. अस्पताल जैसी जगहों पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी वाकई गंभीर है. ऐसे मामलों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.

स्वास्थ्य सिस्टम के लिए चेतावनी: देहरादून का यह अग्निकांड अब केवल एक हादसा नहीं बल्कि, पूरे स्वास्थ्य सिस्टम के लिए चेतावनी बन चुका है. सवाल केवल एक अस्पताल का नहीं बल्कि, उन तमाम अस्पतालों का है, जहां सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज कर मरीजों की जिंदगी को जोखिम में डाला जा रहा है.

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