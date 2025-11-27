ETV Bharat / state

'केसर का दम' विवाद : अभिनेत्री अमायरा सहित तीन अभिनेताओं और कंपनी से मांगा जवाब

पान मसाला कंपनी की टैग लाइन पर राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग ने भिनेत्री अमायरा सहित शाहरुख, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ से मांगा जवाब है.

जिला उपभोक्ता आयोग (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 27, 2025 at 10:02 PM IST

जयपुर: जिला उपभोक्ता आयोग क्रम द्वितीय ने विमल गुटखे के 'दाने-दाने में केसर का दम' बताकर इसका भ्रामक विज्ञापन करने के मामले में फिल्म अभिनेत्री अमायरा दस्तूर, अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ सहित विमल गुटखा ब्रांड के निर्माता जेबी इंडस्ट्रीज से जवाब-तलब किया है. आयोग अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीणा ने यह आदेश गौरव तिवाड़ी के परिवाद पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

परिवाद में कहा गया कि जेबी इंडस्ट्रीज विमल गुटखे का निर्माण कर उसे देशभर में विक्रय करने के लिए सप्लाई करती है. वहीं, तीनों अभिनेता और अभिनेत्री इसकी बिक्री बढ़ाने के लिए इसका विज्ञापन करते हैं. परिवाद में कहा गया कि विज्ञापन में बताया जाता है कि इसमें केसर का मिश्रण है, जबकि सच्चाई यह है कि केसर की कीमत करीब चार लाख रुपये प्रति किलोग्राम है और यह गुटखा पांच रुपये में आता है.

ऐसे में इसमें केसर मिलाने का दावा भ्रामक है. यह भ्रामक विज्ञापन इसलिए दिखाया जाता है कि अधिक से अधिक लोग ज्यादा से ज्यादा यह गुटखा खरीदें और इसके निर्माता को लाभ मिले. परिवाद में बताया गया कि विज्ञापन में दाने-दाने में केसर का दम दिखाकर दुष्प्रचार किया जा रहा है. जिससे एक ओर निर्माता कंपनी करोड़ों रुपये का व्यापार कर रही है और दूसरी ओर आमजन हानिकारक और स्वास्थ्य के लिए घातक गुटखे का सेवन कर कैंसर जैसी बीमारी को न्यौता दे रहे हैं.

परिवाद में गुहार की गई है कि विमल गुटखा के उत्पादन और विज्ञापन पर तत्काल रोक लगाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने तीनों अभिनेताओं और अभिनेत्री सहित निर्माता कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.

