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पामगढ़ शराब से मौत मामला: उधार से मुक्ति पाने शराब में सुहागा मिलाकर पार्षद और क्लिनिक संचालक की हत्या

जांजगीर चांपा: पामगढ़ में शराब पीने के बाद दो लोगों की मौत के मामले में जांजगीर चांपा पुलिस ने अहम खुलासा किया है. मामले में जहरीली शराब नहीं होने की पुष्टि हुई है. साथ ही पुलिस ने 10 लाख रुपये के उधार से छुटकारा पाने के लिए शराब में सुहागा (Borax) मिलाकर देने का खुलासा किया.

जांजगीर चांपा एसपी विजय कुमार पाण्डेय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी घटना के बारे में बताया. सिम्स चौकी से सूचना मिली कि पामगढ़ से शराब पीने से तबीयत खराब होने पर दो लोग इलाज के लिए सिम्स में भर्ती कराए गए थे. दोनों की ही मौत हो गई है. घटना की जानकारी मिलने पर पामगढ़ पुलिस ने तत्काल मृतकों के साथ शराब पीने वाले अन्य साथियों की तलाश शुरू की. पता चला कि मृतक क्लिनिक संचालक जोहितराम खरे, मृतक पार्षद रामखिलावन जांगड़े के साथ राजा उर्फ कमल खरे और मुकेश कश्यप ने मिलकर शराब पी थी.

शराब पीने से मौत के मामले में जांच के बाद खुलासा करते जांजगीर चांपा एसपी (ETV Bharat Chhattisgarh)

मुकेश कश्यप और राजा उर्फ कमल खरे को पूछताछ के लिए थाना बुलाया गया. मुकेश थाना पहुंचा लेकिन राजा खरे अपनी तबीयत खराब होने के नाम से जिला अस्पताल पहुंचा और सांस लेने में दिक्कत होने की जानकरी दी. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डाक्टर ने उसे तत्काल बिलासपुर सिम्स अस्पताल रेफर किया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद राजा खरे का स्वास्थ्य ठीक होना बताया. इधर जोहितराम के परिजनों से चर्चा के दौरान बेटी ने बताया कि उसके पिता जोहितराम ने अस्पताल में भर्ती होने से पहले फोन कर उसे बताया कि राजा और मुकेश ने शराब दी थी, जिसे रामखिलावन के साथ मिलकर उसने पी है. जिसके बाद सांस लेने में तकलीफ हो रही है. जोहितराम ने शराब में जहर मिलाने की आशंका जताई. बेटी के इस बयान के बाद पुलिस का शक राजा और मुकेश पर ही केंद्रित था. पुलिस का शक गहराया और राजा खरे से देर रात तक पूछताछ की, जिसमे राजा ने साजिश का खुलासा किया.

मौके पर पहुंचकर जांच करती जांजगीर चांपा पुलिस (ETV Bharat Chhattisgarh)

पुलिस पूछताछ में राजा खरे ने बताया कि उसने क्लिनिक संचालक जोहितराम खरे से 10 लाख रुपए लेकर ट्रेडिंग में लगाया. जिसमे उसे भारी नुकसान हुआ. जोहितराम जब उससे पैसे वापस मांगने लगा तो उसने दो चेक दिए लेकिन वो भी बाउंस हो गए, तब से दोनों के बीच विवाद चल रहा था. जोहितराम अपने पैसे वापस लेने के लिए उस पर दबाव बनाने लगा. राजा ने बताया कि लगातार धमकी से वह मानसिक तनाव में था और किसी तरह इन सबसे से मुक्ति पाना चाहता था.

एसपी ने आगे बताया- राजा ने 23 नवंबर को अपने साथी मुकेश कश्यप के साथ शराब पीने की योजना बनाई और अंग्रेजी शराब दुकान से शराब मंगाई. पार्षद रामखिलावन को भी शराब पीने के लिए बुलाया और जोहित राम को साथ लाने को कहा. राजा की पार्षद को मारने की मंशा नहीं थी. मुकेश और राजा खरे कुटराबोड हेलीपेड के पास बैठकर शराब पीने लगे. इसी दौरान राजा टॉयलेट जाने के बहाने कुछ दूर गया और अपने पास रखे एक शराब की बोतल में सुहागा मिला दिया, जिसे उसने खुद को ज्वेलरी दुकान में काम करने वाला बताकर सुनार दुकान से खरीदा था. शराब में सुहागा मिलाकर फिर अपने साथी के पास पहुंचा, तब तक पार्षद रामखिलावन और क्लिनिक संचालक जोहितराम भी वहां पहुंच गए.

जांजगीर चांपा एसपी विजय कुमार पाण्डेय (ETV Bharat Chhattisgarh)

इसी बीच पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी आते देख मुकेश भागने लगा और पार्षद रामखिलावन ने राजा खरे के पास रखी शराब बोतल जबरदस्ती ले ली और जोहितराम के साथ पामगढ़ के पुराने अस्पताल के पास उसी शराब को पी ली. इस दौरान राजा खरे वहां से निकल गया. शराब पीने के कुछ देर बाद ही पार्षद और क्लिनिक संचालक की तबीयत बिगड़ गई. आसपास के लोगों ने उन्हें अस्पताल मे भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान पार्षद और क्लिनिक संचालक की मौत हो गई.