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पलवल STF का बड़ा एक्शन: नीरज फरीदपुरिया गैंग का 50 हजार का इनामी बदमाश समेत दो हथियार सप्लायर गिरफ्तार

पलवल: हरियाणा एसटीएफ की पलवल यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नीरज फरीदपुरिया गैंग के 50 हजार रुपये के इनामी सदस्य समेत दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं. पुलिस का दावा है कि आरोपी पलवल में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन समय रहते उन्हें दबोच लिया गया.

होडल से दबोचा गया इनामी आरोपी: एसटीएफ के डीएसपी प्रीतपाल ने प्रेसवार्ता में बताया कि, "इंस्पेक्टर अनिल छिल्लर के नेतृत्व में टीम ने 18 जुलाई को होडल से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के बजौता निवासी सोनू उर्फ प्रमोद को गिरफ्तार किया. उसके कब्जे से एक पिस्टल, एक रिवॉल्वर और 224 कारतूस बरामद किए गए. अदालत से तीन दिन के पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी की निशानदेही पर एक विदेशी पीएक्स-3 हथियार, एक अन्य पिस्टल और एक देशी गन भी बरामद हुई. इस तरह आरोपी से कुल पांच अवैध हथियार और 230 कारतूस बरामद किए गए."

16 संगीन मामलों का आरोपी: डीएसपी प्रीतपाल के अनुसार सोनू उर्फ प्रमोद के खिलाफ हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हत्या, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, फिरौती और धमकी देने समेत 16 गंभीर मामले दर्ज हैं. वह बुलंदशहर के काकोड़ थाने में दर्ज हत्या के मामले में फरार था, जिसकी गिरफ्तारी पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था. जांच में सामने आया कि वह नीरज फरीदपुरिया गैंग का सक्रिय सदस्य है और गैंग के लिए हथियार सप्लाई का काम भी करता था.