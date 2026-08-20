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पलवल में सांप ने काटा तो अस्पताल में शुरू हुई झाड़-फूंक, नीम की पत्तियों से युवती का झाड़ा लगाने का वीडियो आया सामने

सांप ने काटा तो अस्पताल में शुरू हुई झाड़-फूंक ( ETV Bharat )

पलवल:21वीं सदी में भी अंधविश्वास की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका हैरान करने वाला मामला पलवल से सामने आया है. दरअसल, सांप के काटने के बाद इलाज के लिए सिविल अस्पताल पहुंची करीब 20 वर्षीय युवती की अस्पताल परिसर में ही झाड़-फूंक कराई गई. इसका वीडियो सामने आया है. वीडियो में एक व्यक्ति नीम की पत्तियों से युवती का झाड़ा लगाता दिखाई दे रहा है. खेत में काम करते समय सांप ने काटा: दरअसल, चांदहट गांव की रहने वाली बबीता 18 अगस्त को खेत में काम कर रही थीं. इसी दौरान सांप ने उनके हाथ पर काट लिया. सांप के काटने के बाद परिजन उन्हें तुरंत पलवल के सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे. अस्पताल में डॉक्टरों ने युवती की स्थिति को देखते हुए इलाज शुरू किया और जरूरी चिकित्सकीय प्रक्रिया पूरी की. इमरजेंसी के बाहर मिला झाड़-फूंक करने वाला: परिजनों के मुताबिक अस्पताल में इलाज के दौरान उन्हें इमरजेंसी के बाहर एक व्यक्ति मिला. उसने दावा किया कि वह झाड़-फूंक के जरिए सांप का जहर निकाल सकता है. इसके बाद परिजन उसे अस्पताल परिसर में ही ले आए. वीडियो में युवती फर्श पर बैठी दिखाई दे रही है और सामने बैठा व्यक्ति नीम की पत्तियों से उसका झाड़ा लगा रहा है. पलवल में सांप ने काटा तो अस्पताल में शुरू हुई झाड़-फूंक (ETV Bharat) उंगलियां दबाईं, नीम की पत्तियां खिलाईं: वीडियो में व्यक्ति युवती की उंगलियां दबाता और उस पर नीम की पत्तियां फेरता नजर आ रहा है. इसके बाद वह कुछ नीम की पत्तियां तोड़कर युवती को खाने के लिए भी देता दिखाई देता है. युवती की हालत वीडियो में कमजोर नजर आ रही है. हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो अस्पताल परिसर के किस हिस्से में बनाया गया.