गायों ने चमकाई संदीप की किस्मत, आइसक्रीम से लेकर गोबर तक से कर रहे अर्निंग, हर महीने कमा रहे लाखों रुपए
Palwal Farmer Sandeep Goyal Success Story: गाय पालने के शौक ने पलवल के संदीप गोयल की किस्मत बदल दी है.
Published : November 29, 2026 at 3:52 PM IST
पलवल: आमतौर पर पशुपालन को सिर्फ दूध बेचने तक ही सीमित माना जाता है, लेकिन हरियाणा के पलवल जिले के प्रगतिशील किसान संदीप गोयल ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है. कभी गाय पालने के शौक से शुरू हुआ उनका सफर आज लाखों रुपये के कारोबार में बदल चुका है. आज उनके इस कारोबार से हर महीने करीब 3 से 4 लाख रुपये की कमाई हो रही है. आइए जानते हैं कैसे एक आइडिया ने बदल दी संदीप की जिंदगी...
7 साल पहले शुरू किया आइसक्रीम बनाने का बिजनेस: संदीप गोयल ने करीब 7 साल पहले गाय के दूध से आइसक्रीम बनाने का काम शुरू किया था. शुरुआत छोटे स्तर पर हुई, लेकिन मेहनत, लगन और उत्पाद की गुणवत्ता के चलते धीरे-धीरे कारोबार बढ़ता चला गया. आज उनकी बनाई आइसक्रीम हरियाणा के साथ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी पसंद की जा रही है. स्थानीय स्तर पर शुरू हुआ यह प्रयास अब एक बड़े व्यवसाय का रूप ले चुका है.
गौशाला में 90 गायों का पालन: संदीप गोयल की गौशाला में करीब 90 गायों का पालन-पोषण किया जा रहा है. गौशाला में गायों की देखभाल से लेकर उनके दूध और गोबर के उपयोग तक की पूरी व्यवस्था की गई है. गाय के दूध से आइसक्रीम तैयार की जाती है जबकि, गाय के घी की बिक्री भी की जाती है. इस तरह पशुपालन उनके लिए रोजगार और आमदनी का बड़ा जरिया बन गया है.
गोबर से भी अर्निंग: संदीप गोयल की खासियत यह है कि वे गाय के गोबर को भी बेकार नहीं जाने देते. गोबर से हवन और यज्ञ में इस्तेमाल होने वाली सामग्री तैयार की जाती है. इसके अलावा श्मशान घाटों में उपयोग के लिए भी गोबर से बने उत्पाद तैयार किए जाते हैं. वहीं गोबर से जैविक खाद बनाकर दूसरे किसानों को भी सप्लाई की जाती है. इस तरह गौशाला से निकलने वाले उत्पादों का अलग-अलग रूप में इस्तेमाल कर उन्होंने एक ऐसा कारोबार खड़ा किया है, जिसमें हर संसाधन का बेहतर उपयोग हो रहा है.
घर की रसोई में गोबर गैस का इस्तेमाल: पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भरता की दिशा में संदीप गोयल ने अपनी गौशाला में बायोगैस का भी प्रबंध किया है. गायों के गोबर से तैयार होने वाली गैस का इस्तेमाल घर की रसोई में किया जाता है और इसी गैस से चूल्हा जलता है. इससे पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करने के साथ-साथ गोबर का उपयोग भी बेहतर तरीके से हो रहा है.
हरियाणा सीएम ने किया सम्मानित: लोकल फॉर वोकल की भावना के अनुरूप तैयार किए जा रहे उनके उत्पाद अब कई जिलों तक पहुंच रहे हैं. हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया जाना उनकी मेहनत और उपलब्धियों की एक महत्वपूर्ण पहचान है. संदीप गोयल की यह कहानी बताती है कि आधुनिक सोच, मेहनत और संसाधनों के सही इस्तेमाल से खेती और पशुपालन को भी एक सफल व्यवसाय बनाया जा सकता है. गाय पालने के शौक से शुरू हुआ उनका सफर आज दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा बन रहा है.
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