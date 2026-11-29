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गायों ने चमकाई संदीप की किस्मत, आइसक्रीम से लेकर गोबर तक से कर रहे अर्निंग, हर महीने कमा रहे लाखों रुपए

पलवल के प्रगतिशील किसान, संदीप गोयल की सक्सेस स्टोरी ( ETV Bharat )

पलवल: आमतौर पर पशुपालन को सिर्फ दूध बेचने तक ही सीमित माना जाता है, लेकिन हरियाणा के पलवल जिले के प्रगतिशील किसान संदीप गोयल ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है. कभी गाय पालने के शौक से शुरू हुआ उनका सफर आज लाखों रुपये के कारोबार में बदल चुका है. आज उनके इस कारोबार से हर महीने करीब 3 से 4 लाख रुपये की कमाई हो रही है. आइए जानते हैं कैसे एक आइडिया ने बदल दी संदीप की जिंदगी...

7 साल पहले शुरू किया आइसक्रीम बनाने का बिजनेस: संदीप गोयल ने करीब 7 साल पहले गाय के दूध से आइसक्रीम बनाने का काम शुरू किया था. शुरुआत छोटे स्तर पर हुई, लेकिन मेहनत, लगन और उत्पाद की गुणवत्ता के चलते धीरे-धीरे कारोबार बढ़ता चला गया. आज उनकी बनाई आइसक्रीम हरियाणा के साथ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी पसंद की जा रही है. स्थानीय स्तर पर शुरू हुआ यह प्रयास अब एक बड़े व्यवसाय का रूप ले चुका है.