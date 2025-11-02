ETV Bharat / state

पलवल पुलिस ने सिर मुंडवाकर लुटेरों को भरे बाजार घुमाया, देखें वीडियो

पलवल: हरियाणा की पलवल पुलिस ने शनिवार को कई महीनों से फरार चल रहे तीन लुटेरों को गिरफ्तार किया. इसके बाद उनका सिर मुंडवाया और अपराध स्थल पर घुमाया. इन आरोपियों ने हथियार के बल पर एक सीएससी सेंटर संचालक से 2.40 लाख रुपये लूटे थे. फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर लिया है. इस दौरान आरोपियों से लूटी गई रकम और हथियारों के बारे में पूछताछ की जा रही है.

पलवल में CSC संचालक से लूट मामला: लूट की वारदात की जानकारी देते हुए सीआईए प्रभारी दीपक गुलिया ने बताया कि "राजीव नगर पलवल निवासी लेखराज ने 27 जुलाई को कैंप थाना में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने कहा कि वो एक सीएससी सेंटर चलाते हैं. जहां वो ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर सहित अन्य कार्य करते हैं. घटना के दिन, वो बैंक से 50 हजार रुपये नकद लेकर आए थे और दुकान पर पहले से करीब 2 लाख 40 हजार रुपये नकद मौजूद थे."

पलवल पुलिस ने सिर मुंडवाकर लुटेरों को भरे बाजार घुमाया, देखें वीडियो (Etv Bharat)

मारपीट कर दिया था लूट की वारदात को अंजाम: दीपक गुलिया ने बताया "देर शाम करीब दस बजे, जब लेखराज अपनी दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे, तो उनके बैग में 2 लाख 40 हजार रुपये नकद, दुकान की चाबियां, तीन चेक बुक और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज थे. पलवल-अलीगढ़ मार्ग पर एक बाइक पर सवार तीन युवकों ने उनकी बाइक का रास्ता रोक लिया. तीनों लुटेरों ने अपने मुंह और सिर पर कपड़ा बांधा हुआ था."