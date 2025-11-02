ETV Bharat / state

पलवल पुलिस ने सिर मुंडवाकर लुटेरों को भरे बाजार घुमाया, देखें वीडियो

Robbers arrested in Palwal: पलवल पुलिस ने तीन लुटेरों को गिरफ्तार किया. इसके बाद उनका सिर मुंडवाया और अपराध स्थल पर घुमाया.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 2, 2025 at 7:54 AM IST

पलवल: हरियाणा की पलवल पुलिस ने शनिवार को कई महीनों से फरार चल रहे तीन लुटेरों को गिरफ्तार किया. इसके बाद उनका सिर मुंडवाया और अपराध स्थल पर घुमाया. इन आरोपियों ने हथियार के बल पर एक सीएससी सेंटर संचालक से 2.40 लाख रुपये लूटे थे. फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर लिया है. इस दौरान आरोपियों से लूटी गई रकम और हथियारों के बारे में पूछताछ की जा रही है.

पलवल में CSC संचालक से लूट मामला: लूट की वारदात की जानकारी देते हुए सीआईए प्रभारी दीपक गुलिया ने बताया कि "राजीव नगर पलवल निवासी लेखराज ने 27 जुलाई को कैंप थाना में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने कहा कि वो एक सीएससी सेंटर चलाते हैं. जहां वो ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर सहित अन्य कार्य करते हैं. घटना के दिन, वो बैंक से 50 हजार रुपये नकद लेकर आए थे और दुकान पर पहले से करीब 2 लाख 40 हजार रुपये नकद मौजूद थे."

मारपीट कर दिया था लूट की वारदात को अंजाम: दीपक गुलिया ने बताया "देर शाम करीब दस बजे, जब लेखराज अपनी दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे, तो उनके बैग में 2 लाख 40 हजार रुपये नकद, दुकान की चाबियां, तीन चेक बुक और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज थे. पलवल-अलीगढ़ मार्ग पर एक बाइक पर सवार तीन युवकों ने उनकी बाइक का रास्ता रोक लिया. तीनों लुटेरों ने अपने मुंह और सिर पर कपड़ा बांधा हुआ था."

वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे आरोपी: पलवल पुलिस के मुताबिक "लेखराज कुछ समझ पाते, इससे पहले ही एक लुटेरे ने उनके सिर पर बंदूक तान दी, जबकि दूसरे ने उनके पैरों पर डंडे से वार करना शुरू कर दिया. इसके बाद, वे पैसों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए. इस संबंध में कैंप थाना में मामला दर्ज किया गया था. जिसकी जांच एसपी ने सीआईए पलवल को सौंप दी थी."

पुलिस ने तीनों को किया गिरफ्तार: सीआईए प्रभारी पीएसआई दीपक गुलिया ने बताया कि उनकी टीम में तैनात एएसाई महेरचंद को सौंपी गई थी. जांच अधिकारी ने अपनी टीम के साथ दबिश देकर 30 अक्टूबर को पलवल निवासी गौरव, यूपी निवासी कृष्णा और जतिन को गिरफ्तार किया. जिन्हें शनिवार को घटना स्थल वाली जगह सिर मुंडवाकर घुमाया गया. सीआईए इंचार्ज दीपक गुलिया ने बताया कि आरोपियों से पैसों की बरामदगी और आगामी कार्यवाही के लिए पूछताछ जारी है.

