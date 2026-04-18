पलवल पुलिस ने 4 राज्यों के 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार, फिल्मी स्टाइल में 300 ग्राम सोना और 30 लाख लूट का है आरोप
डीआरआई अधिकारी बनकर बड़े लूट कांड में शामिल 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. 150 ग्राम सोना और 17.5 लाख नकद बरामद.
Published : April 18, 2026 at 3:16 PM IST|
Updated : April 18, 2026 at 3:29 PM IST
पलवलः हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के इलाके में बड़ी लूट कांडों में शामिल इंटर स्टेट गिरोह के 7 लोगों को पलवल पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इन अपराधियों ने पलवल में 2 अप्रैल की सुबह 6 बजे DRI (राजस्व खुफिया निदेशालय) अधिकारी बनकर एक कारोबारी के कर्मियों से 300 ग्राम और 30 लाख नकद लूट लिया था.
3 शहरों के 250 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गयाः मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पलवल एसपी नीतीश अग्रवाल ने एसआईटी का गठन किया. टीम ने पलवल, दिल्ली और फरीदाबाद के 200 से 250 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला. इसके आधार पर इस ब्लाइंड केस में पुलिस को सफलता मिली. शनिवार को एसपी ने प्रेस वार्ता के दौरान मामले का खुलासा किया. गिरोह में शामिल अपराधी नकली डीआरआई अधिकारी, नकली आईटी अधिकारी, नकली कस्टम अधिकारी और नकली आईआरएस अधिकारी बनकर दर्जनों बड़े लूट कांडों को अंजाम दे चुका है.
150 ग्राम सोना और 17.5 लाख नकद बरामदः एसपी नीतीश अग्रवाल ने बताया कि "मामले में अभी तक पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से 150 ग्राम सोना और 17.5 लाख नकद बरामद किया जा चुका है. लूट की शेष रकम और जेवरात की बरादमगी के साथ-साथ कांड में शामिल अन्य अपराधियों की तलाश में छापेमारी जारी है."
मास्टरमाइंड के खिलाफ 26 मामले दर्जः एसपी ने बताया कि "गिरफ्तार सातों अपराधियों के खिलाफ संगठित अपराध के तहत मामला दर्ज किया गया है, ताकि इनको जमानत नहीं मिल पाये. गिरफ्तार अपराधियों में 4 दिल्ली का इसके अलावा झज्जर, पलवल और पश्चिम बंगाल का एक-एक अपराधी शामिल है. ज्यादातर गिरफ्तार अपराधी कई कांडों में नमजद रह चुका है और कई मामलों में जेल जा चुका हैं. कांड का मास्टर माइंड दिल्ली निवासी धर्मवीर पर कुल 26 मामले दर्ज हैं. यह हर मामले में जेल जा चुका है. 2011 से अपराध में शामिल रहा है. वहीं बिजेंद्र पर 17 मामले दर्ज हैं, जो 2023 अपराध में शामिल रहा है."
3 माह से लूट के लिए कर रहा था रेकीछ एसपी ने बताया कि "लूट में शामिल गिरोह के सदस्य बीते 3 माह से वारदात को अंजाम देने के लिए रेकी कर रहे थे. पुलिस के द्वारा इस वारदात का खुलासा करने के लिए करीब 250 सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई. पुलिस ने टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए इस वारदात को सुलझाने में सफलता हासिल की है."