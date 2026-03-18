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पलवल में छेड़छाड़ से परेशान छात्रा ने की खुदकुशी, डर से स्कूल जाना छोड़ दिया था, घर में घुसकर करते थे परेशान

हरियाणा के पलवल में युवकों की छेड़छाड़ और प्रताड़ना से परेशान होकर 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा ने आत्महत्या कर ली है.

Palwal minor Girl Committed Suicide Troubled by molestation and harassment
पलवल में छेड़छाड़ से परेशान छात्रा ने की खुदकुशी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 18, 2026 at 5:18 PM IST

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पलवल : हरियाणा के पलवल जिले में गदपुरी थाना क्षेत्र के एक गांव में युवकों की छेड़छाड़ और प्रताड़ना से परेशान होकर 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा ने आत्महत्या कर ली. छात्रा ने आरोपियों की हरकतों से तंग आकर कुछ समय पहले स्कूल जाना भी छोड़ दिया था. पुलिस ने दो नामजद युवकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

छात्रा से छेड़छाड़ : गदपुरी थाना प्रभारी कुलदीप के अनुसार, पुलिस को दी शिकायत में एक व्यक्ति ने बताया कि सलमान और पेप्सी नाम के दो युवक उसकी बेटी का छह माह से स्कूल जाते और लौटते समय पीछा करते थे. वे उसके साथ छेड़छाड़ करते थे. उनकी हरकतों से बेटी डरी-सहमी रहने लगी और पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी.

बेटी ने डर से स्कूल जाना छोड़ा : शिकायत में कहा गया कि बेटी ने स्कूल जाना छोड़ दिया तो आरोपी युवक उनके घर तक आने लगे थे. जब लड़की के भाई ने विरोध किया, तो आरोपियों ने उसे पीटा और जान से मारने की धमकी दी. शिकायत के अनुसार, 16 मार्च को जब लड़की का भाई घर पर अकेला था, तब सलमान जबरन घर में घुस आया. वो उसकी बेटी का हाथ पकड़कर खींचने लगा. भाई के विरोध करने पर आरोपी भाग गया. अगले दिन 17 मार्च की सुबह जब पिता आरोपियों के घर शिकायत करने पहुंचे, तो वो वहां नहीं मिला.

आरोपियों की तलाश जारी : मंगलवार देर शाम ड्यूटी से लौटने पर उन्हें अपनी बेटी की घर में लाश मिली. सूचना मिलते ही गदपुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला नागरिक अस्पताल भेजा गया और सबूत जमा किए गए. गदपुरी थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने, छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है. आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है. गांव में शोक और रोष को देखते हुए एसपी ने जांच डीएसपी नरेंद्र खटाना को सौंपी है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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