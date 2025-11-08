ETV Bharat / state

क्या पलवल के मकान में 501 वोटर है?, राहुल गांधी के आरोपों में कितना दम, मकान नंबर 265 का सामने आ गया सच !

पलवल/फरीदाबाद : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पिछले दिनों नई दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस कर हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी का आरोप लगाया था और पलवल के होडल के मकान नंबर 265 में 501 वोटर्स होने का दावा किया था जिसके बाद से होडल का मकान नंबर 265 सुर्खियों में आ गया है. राहुल गांधी के दावों के बाद से हरियाणा की सियासत खासी गर्माई हुई है. मकान नंबर 265 की क्या हकीकत है, वहां रहने वाले लोगों का क्या कहना है, आगे जानते हैं.

मकान नंबर 265 में रहने वाले क्या कहते हैं ? : जिस मकान नंबर 265 में 501 वोटर बताए गए हैं, उसमें रहने वाले रामस्वरूप ने बताया कि "इस मकान में 501 नहीं बल्कि कुल 8 वोटर्स रहते हैं. उन्होंने कहा कि इस मकान में 501 वोटर्स बताना झूठी बात है. वे साल 1980 से ही इस मकान में रह रहे हैं". मकान में रामस्वरूप के साथ रहने वाली उनकी पत्नी किशनी ने भी कहा कि "मकान में कुल 8 वोटर रहते हैं. हम अपने परिवार के बारे में जानते हैं, बाकियों में बारे में हमें जानकारी नहीं है."

सुर्खियों में पलवल का मकान नंबर 265 (Etv Bharat)

"राहुल गांधी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं" : वहीं फरीदाबाद में बोलते हुए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा है कि "राहुल गांधी मुद्दा पहले उठा रहे हैं, जबकि होमवर्क बाद में किया जा रहा है. राहुल गांधी ने बिना तथ्यों के मुद्दे को उठा दिया है. विपुल गोयल ने आगे कहा कि राहुल गांधी लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं लेकिन जनता सब जानती है."