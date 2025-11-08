ETV Bharat / state

क्या पलवल के मकान में 501 वोटर है?, राहुल गांधी के आरोपों में कितना दम, मकान नंबर 265 का सामने आ गया सच !

राहुल गांधी ने हरियाणा के पलवल के होडल के मकान नंबर 265 में 501 वोटर होने का दावा किया था.

Palwal Hodal House number 265 Reality Check Rahul Gandhi Allegations of 501 Voters in Press Conference
क्या पलवल के मकान में 501 वोटर है? (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 8, 2025 at 10:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलवल/फरीदाबाद : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पिछले दिनों नई दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस कर हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी का आरोप लगाया था और पलवल के होडल के मकान नंबर 265 में 501 वोटर्स होने का दावा किया था जिसके बाद से होडल का मकान नंबर 265 सुर्खियों में आ गया है. राहुल गांधी के दावों के बाद से हरियाणा की सियासत खासी गर्माई हुई है. मकान नंबर 265 की क्या हकीकत है, वहां रहने वाले लोगों का क्या कहना है, आगे जानते हैं.

मकान नंबर 265 में रहने वाले क्या कहते हैं ? : जिस मकान नंबर 265 में 501 वोटर बताए गए हैं, उसमें रहने वाले रामस्वरूप ने बताया कि "इस मकान में 501 नहीं बल्कि कुल 8 वोटर्स रहते हैं. उन्होंने कहा कि इस मकान में 501 वोटर्स बताना झूठी बात है. वे साल 1980 से ही इस मकान में रह रहे हैं". मकान में रामस्वरूप के साथ रहने वाली उनकी पत्नी किशनी ने भी कहा कि "मकान में कुल 8 वोटर रहते हैं. हम अपने परिवार के बारे में जानते हैं, बाकियों में बारे में हमें जानकारी नहीं है."

सुर्खियों में पलवल का मकान नंबर 265 (Etv Bharat)

"राहुल गांधी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं" : वहीं फरीदाबाद में बोलते हुए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा है कि "राहुल गांधी मुद्दा पहले उठा रहे हैं, जबकि होमवर्क बाद में किया जा रहा है. राहुल गांधी ने बिना तथ्यों के मुद्दे को उठा दिया है. विपुल गोयल ने आगे कहा कि राहुल गांधी लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं लेकिन जनता सब जानती है."

"राहुल गांधी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं" (Etv Bharat)

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें - कौन है हरियाणा का वो नेता जिसके घर 66 फर्जी वोट होने का दावा, उमेश गुदराना ने राहुल गांधी को बताया 100 परसेंट झूठा

ये भी पढ़ें - राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों के बाद सुर्खियों में राई विधानसभा, जानिए क्या बोले वोटर?

ये भी पढ़ें - सामने आई ब्राजीलियन मॉडल, राहुल गांधी के दावे पर प्रतिक्रिया, कहा- मेरी तस्वीर कर रहे इस्तेमाल

TAGGED:

PALWAL HODAL HOUSE NUMBER 265
HOUSE NUMBER 265
501 VOTERS IN PALWAL HOUSE
पलवल के होडल का मकान नंबर 265
PALWAL HODAL HOUSE NUMBER 265

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आर्टिफिशियल फ्लावर ने बदली किस्मत, 5000 रुपये से शुरू किया बिजनेस, आज 15 लाख का सालाना टर्नओवर

हरियाणा-NCR में तेज़ी से बढ़ रहे इन कैंसर के केस, पीजीआई ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताया बचने का तरीका

हरियाणा में राजा जरासंध के किले पर चप्पलें और पत्थर मारती हैं महिलाएं, जानिए क्या है इतिहास

16 नवंबर के बाद इन राशि के लोगों की चमकेगी किस्मत! तुला से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे सूर्य देव, जानें क्या होगा असर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.