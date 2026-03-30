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पलवल में अवैध गर्भपात केंद्र का भंडाफोड़, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने पुलिस के साथ मारी रेड

पलवल : हरियाणा की पलवल स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक अवैध गर्भपात केंद्र का पर्दाफाश किया है और उसकी संचालक एक महिला को भी काबू करने में सफलता हासिल की है. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस छापेमारी में मौके से सुषमा नाम की महिला को हिरासत में लिया गया है और उससे भारी मात्रा में प्रतिबंधित मेडिकल उपकरण और दवाईयां भी बरामद की गई हैं. स्वास्थ्य विभाग की ओर से बनाए गए नोडल अधिकारियों और डॉक्टरों के मुताबिक सुषमा पिछले कई वर्षों से इस घिनौने काम में शामिल थी.

अवैध गर्भपात केंद्र का भंडाफोड़ : रेड के बाद पूरे मामले की जानकारी देते हुए छापेमारी टीम से डॉ. प्रवीण कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम को पिछले कुछ समय से गुप्त सूचना मिल रही थी कि मीट मार्केट के पीछे नजदीक हथीन गेट पुलिस चौकी न्यू कृष्णा कॉलोनी में 38 वर्षीय सुषमा नाम की महिला अपने घर पर अवैध रूप से डिलीवरी और गर्भपात का कार्य कराती है. उसी पर संज्ञान लेते हुए टीम ने एक महिला को नकली ग्राहक बनाकर भेजा जिसे सुषमा ने एक किट दी जिसके बाद तुरंत टीम ने उसे काबू किया और घर की तलाशी लेने पर कार्रवाई के दौरान टीम ने घर से 3 अवैध गर्भपात किट, प्रतिबंधित सर्जिकल उपकरण और अन्य मेडिकल इंजेक्शन बरामद किए हैं.

पलवल में अवैध गर्भपात केंद्र का भंडाफोड़ (Etv Bharat)

महिला से पूछताछ जारी : टीम के मुताबिक आरोपी महिला के पास चिकित्सा से संबंधित कोई वैध डिग्री या लाइसेंस नहीं पाया गया. इसके अलावा, स्थानीय निवासियों ने महिला पर फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं जिसकी पुष्टि करते हुए छापेमारी में कुछ फर्जी प्रमाणपत्र भी बरामद किए गए हैं. स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी ने बताया है कि PNDT एक्ट और संबंधित चिकित्सा कानूनों के उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज किया गया है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि महिला फर्जी दस्तावेज तैयार करने के लिए किन मोहरों और कंप्यूटर उपकरणों का इस्तेमाल कर रही थी. फिलहाल पुलिस द्वारा आरोपी महिला से आगामी पूछताछ जारी है ताकि इस अवैध नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों और दवा सप्लायर्स का पता लगाया जा सके.