पलवल के छांयसा गांव में कितनी मौतें हुई, डीसी ने मौतों के सही आंकड़े का किया खुलासा

पलवल : हरियाणा के पलवल उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने सोमवार को जिला सचिवालय स्थित कार्यालय पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हथीन खंड के गांव छांयसा में बीमारी से हुई मौतों के कारणों का पता लगाने के लिए नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, मेडिकल कॉलेज नल्हड़ और राम मनोहर लोहिया की संयुक्त टीमों द्वारा रिसर्च किया जा रहा है. इसके बाद ही मौत के कारणों के बारे में स्पष्ट रूप से पता चल पाएगा.

7 मौतें हुई : उपायुक्त हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि हथीन खंड के गांव छायंसा में 27 जनवरी से 11 फरवरी तक 7 मौत हुई जिनमें से 4 लोगों की मौत हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव होने से हुई थी. उपायुक्त ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई और सैंपल लिए गए. उन्होंने बताया कि छांयसा गांव में हेपेटाइटिस के 17 केस मिले हैं. उपायुक्त ने कहा कि 11 फरवरी के बाद गांव में कोई भी मौत नहीं हुई है. स्थिति फिलहाल सामान्य बनी हुई है. स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कैंप लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है. डॉक्टरों की टीम लगातार कार्य कर रही है. पब्लिक हेल्थ की टीम द्वारा पानी के नमूने लिए जा रहे हैं. पंचायत विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि गांव में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए.

6 लोगों की नेचुरल मौत हुई : उपायुक्त हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने 1024 लोगों की ओपीडी में जांच की है, जबकि 723 लोगों के सैंपल लिए गए हैं. उन्होंने बताया कि 464 ओटी टेस्ट पानी की गुणवत्ता को लेकर करवाए गए हैं. इसके अलावा 239 मेट्रोलॉजिकल टेस्ट कराए गए हैं. हेवी मेटल के भी 6 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं. उपायुक्त ने कहा कि बीमारी का सही पता लगाने के लिए टेस्ट की ये प्रक्रिया सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों से करवाई गई है. अभी तक सभी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है. अमोनिया के भी टेस्ट करवाए गए हैं. वे भी नेगेटिव आए हैं. उन्होंने कहा कि गांव छांयसा की आबादी 5700 के करीब हैं. उपायुक्त ने बताया कि 1 जनवरी से लेकर अभी तक गांव में कुल 15 लोगों की मौत हुई है जिनमें से 6 बुजुर्ग लोगों की मौत नेचुरल है, जबकि एक व्यक्ति की मौत मानसिक बीमारी के कारण हुई है. वहीं एक व्यक्ति की मौत गांव से बाहर हुई है. बीमारी के चलते गांव में सिर्फ 7 मौत हुई थी. प्रशासन की टीम लगातार गांव में विजिट कर रही है. बीमारी को लेकर अब गांव में किसी भी प्रकार का भय और डर का माहौल नहीं है. गांव छांयसा में एक हद तक समस्या खत्म हो गई है.