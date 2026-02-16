ETV Bharat / state

पलवल के छांयसा गांव में मौतों पर सरकार सतर्क, झोलाछाप डॉक्टर रडार पर, स्वास्थ्य मंत्री बोलीं- "जांच शुरू,दोषी को नहीं बख्शा जाएगा"

पलवल: हरियाणा के पलवल जिले के गांव छांयसा में हो रही लगातार मौतों के मामले में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बड़ा बयान दिया है. पलवल जिला लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित ग्रीवेंस मीटिंग के दौरान मंत्री ने कहा कि, "सरकार ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. हमें आशंका है कि गलत तरीके से लगाए गए इंजेक्शन के कारण हेपेटाइटिस फैल सकता है. इस एंगल से जांच की जा रही है. किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा."

झोलाछाप डॉक्टर जांच के घेरे में: स्वास्थ्य मंत्री ने साफ शब्दों में कहा, “हेपेटाइटिस इंजेक्शन के माध्यम से सबसे जल्दी फैलता है. इसलिए यह देखा जा रहा है कि कहीं किसी झोलाछाप डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन तो नहीं लगाया. विभाग की टीमें सक्रिय हैं और गांव में मेडिकल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं. यदि लापरवाही पाई गई तो कड़ी कार्रवाई होगी." उन्होंने जनता से भी अपील की कि वे केवल पंजीकृत डॉक्टरों से ही इलाज कराएं.

ग्रीवेंस मीटिंग में 14 शिकायतों पर सुनवाई: ग्रीवेंस मीटिंग में कुल 14 शिकायतें प्रस्तुत की गईं, जिनमें से 5 को पेंडिंग रखा गया जबकि बाकी शिकायतों का मौके पर समाधान कर दिया गया. मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों का जल्द समाधान किया जाए. मंत्री आरती राव ने कहा, “जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.”