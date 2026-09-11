जशपुर में पाम क्रांति: 80 किसान योजना से जुड़े, 100 हेक्टेयर में खेती का लक्ष्य
अबतक 40 हेक्टेयर में पाम के पौधे लगाए गए हैं. बड़ी संख्या में किसान पाम खेती में दिलचस्पी ले रहे. तरुण शर्मा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 11, 2026 at 4:51 PM IST
जशपुर: पाम आयल उत्पादन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद जारी है. इसी उद्देश्य से शुरू की गई आयल पाम योजना का असर अब जशपुर जिले में भी दिखाई देने लगा है. जशपुर में पाम उत्पादन के लिए पौधरोपण का काम तेजी से चल रहा है. प्रदेश सरकार ने उद्यानिकी विभाग को 100 हेक्टेयर क्षेत्र में पाम के पौधे लगाने का लक्ष्य दिया है.
जशपुर में पाम क्रांति
जशपुर में अबतक 40 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण पूरा हो चुका है और जिले के 7 ब्लाकों के 80 किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं. पाम की खेती को लेकर किसानों में भी उत्साह देखा जा रहा है. किसानों का कहना है कि उत्पादित पाम की सरकार द्वारा खरीदी किए जाने से उन्हें उपज बेचने के लिए बाजार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को पाम आयल के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वाकांक्षी आयल पाम योजना शुरू की है. इस योजना के तहत पाम की खेती करने वाले किसानों को पौधे उपलब्ध कराने के साथ खेतों में आवश्यक सुविधाएं विकसित करने के लिए भी अनुदान दिया जा रहा है. योजना के तहत प्रति एकड़ 143 पाम पौधे देने का प्रावधान किया गया है.
केंद्र सरकार की आयल पाम योजना के अंतर्गत जिले को 100 हेक्टेयर में पाम पौधे रोपण का लक्ष्य मिला है. 40 हेक्टेयर में पौधा रोपण किया जा चुका है. इस योजना को लेकर किसान उत्साहित नजर आ रहे हैं: करण सोनकर, सहायक संचालक, उद्यानिकी
सरकार दे रही किसानों को अनुदान
पाम पौधों को मवेशियों से बचाने के लिए फेसिंग लगाने के लिए प्रति हेक्टेयर 54 हजार, बोर के लिए 50 हजार और ड्रिप सिंचाई के लिए प्रति हेक्टेयर 14 हजार का अनुदान दिया जाता है. इसके अलावा लगाए गए पौधों की शुरुआती देखरेख के लिए प्रति वर्ष 5250 रुपये का अनुदान देने का प्रावधान किया गया है. किसान इस राशि का उपयोग पौधों के लिए खाद और दवा खरीदने में कर सकेंगे.
आयल पाम योजना का फायदा किसानों को मिलेगा
जिले में आयल पाम योजना का फायदा किसानों को नजर आने लगा है. इसको देखते हुए उद्यानिकी विभाग किसानों को पाम की खेती के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रहा है. सहायक संचालक उद्यानिकी करण सोनकर ने बताया कि सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश और कलेक्टर रोहित व्यास के मार्गदर्शन में जिले में अगले 4 साल के पाम उत्पादन लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है. 7 ब्लॉकों में अब तक 80 किसान योजना से जुड़ चुके हैं और 40 हेक्टेयर में पौधारोपण पूरा हो चुका है.
राईपाठ और पोरतेंगा में किसानों ने शुरू की पाम खेती
जशपुर शहर के नजदीकी ग्राम राईपाठ के किसान अलेक्जेंडर टोप्पो ने कहा, ''उनके गांव में उनके साथ अन्य किसानों ने भी पाम की खेती शुरू की है. गांव में बसील खलखो ने 10 एकड़, राजू रंजन तिग्गा ने ढाई एकड़ और किशोर तिग्गा ने सात एकड़ में पाम के पौधे लगाए हैं. इसके अलावा समीपस्थ ग्राम पोरतेंगा में शिक्षक जितेंद्र नाथ सिंह ने योजना के तहत सात एकड़ भूमि में पाम के पौधों का रोपण किया है.''
जितेंद्र नाथ सिंह ने कहा,''पाम की खेती किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मददगार साबित हो सकती है. पाम के पौधे लगाने से पहले वे अपनी जमीन पर गूंजा यानी रामतिल की खेती करते थे. इससे उन्हें पूरे साल में बमुश्किल 20 से 30 हजार की आय हो पाती थी. अब पाम की खेती शुरू करने के बाद उन्हें आने वाले समय में इससे बेहतर आमदनी की उम्मीद है. करीब 4 साल बाद 42 टन पाम उत्पादन की उम्मीद है और इससे एक सीजन में 71 हजार से अधिक की आय प्राप्त होने की संभावना है.''
खेत से ही खरीदी होगी तो बाजार की चिंता नहीं: किसान
किसान अलेक्जेंडर टोप्पो ने कहा, ''पाम की उपज की खरीदी सरकार किसानों के खेतों से ही करेगी. इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बाजार तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी. किसानों के मुताबिक उपज की खरीदी सुनिश्चित होने से पाम की खेती को लेकर उनका भरोसा और बढ़ा है.''
जितेंद्र नाथ सिंह ने बताया, ''आयल पाम योजना देशहित से जुड़ी पहल है. पाम आयल के उत्पादन को बढ़ावा मिलने से देश को विदेशों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी. साथ ही पाम आयल के लिए होने वाले आयात से देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ने वाले भार को भी कम किया जा सकेगा.
पाम के साथ दूसरी फसलों से होगी अतिरिक्त आमदनी
आयल पाम योजना की एक खास बात यह भी है कि पाम के पौधों के साथ किसान अंतरवर्ती (दूसरी) फसल भी ले सकेंगे. योजना से जुड़े किसानों को अंतरवर्ती फसल के लिए भी प्रति हेक्टेयर 5250 रुपये का अनुदान देने का प्रावधान है. उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक करण सोनकर ने बताया कि पाम के पौधे 9 बाई 9 की दूरी पर लगाए जाते हैं. इस वजह से पौधों के बीच पर्याप्त स्थान उपलब्ध रहता है और किसान उस जगह पर सब्जियों सहित दूसरी फसलें लेकर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं.
फेसिंग और सिंचाई की सुविधा विकसित की जा रही
योजना के तहत मिलने वाली अनुदान राशि से किसानों के खेतों में फेसिंग और सिंचाई की सुविधा भी विकसित की जा रही है. इससे एक ओर पाम के पौधों को मवेशियों से सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने से किसान पाम के साथ अन्य फसलें भी ले सकेंगे. इस तरह किसान एक ही जमीन से पाम के अलावा अंतरवर्ती फसलों के जरिए भी अतिरिक्त आमदनी हासिल कर सकेंगे.
उद्यानिकी विभाग ने रखा लक्ष्य
उद्यानिकी विभाग का लक्ष्य आने वाले सालों में जिले में पाम का रकबा बढ़ाना है. फिलहाल 100 हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले 40 हेक्टेयर में पौधरोपण हो चुका है और 80 किसान योजना से जुड़ चुके हैं. विभाग के अनुसार किसानों की बढ़ती रुचि को देखते हुए शेष लक्ष्य को भी निर्धारित अवधि में पूरा करने की दिशा में काम किया जा रहा है.
जशपुर: सरकारी स्कूलों में पुस्तक और ड्रेस वितरण की प्रक्रिया शुरू
जशपुर: पर्यटन को बढ़ावा देने मयाली डेम में बनाया जाएगा 'फ्लोटिंग रेस्टोरेंट'
विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस : अवसाद को हावी होने से रोके, सुसाइड का ख्याल आने पर करें अपनों से बात