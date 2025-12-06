ETV Bharat / state

तमिलनाडु से सरगुजा आकर बेच रहे ताड़ और खजूर का गुड़, जानिए इसके औषधीय गुण, आखिर क्यों है इतना महंगा

मेडिकल कॉलेज की डाइटिशियन ने क्या कहा: ETV से मेडिकल कॉलेज अस्पताल की डाइटिशियन सुमन सिंह ने कहा कि, खजूर के गुड़ में मिठास कम होती है इसलिए जिनको वजन बढ़ने से जुड़ी परेशानियां है वह खजूर के गुड़ का सेवन कर सकते हैं. इसमें आयरन रिच होता है. जिनको खून की कमी हो वह भी इसका सेवन करें. रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है.

सरगुजा: अंबिकापुर के खजूर के रस का रसगुल्ला इतना चर्चित हुआ कि स्थानीय लोगों के साथ अब तमिलनाडु से आकर यहां युवक खजूर और ताड़ के रस से बना गुड़ बेच रहे हैं. 20-22 वर्ष के युवक इन दिनों अंबिकापुर के सूरजपुर मार्ग नेशनल हाइवे के किनारे खजूर और ताड़ के रस का गुड बेच रहे हैं. आखिर ऐसा क्या है इस गुड में जो तमिलनाडू से आकर यहां बेचा जा रहा है, और इस गुड की कीमत ज्यादा क्यों है जानते हैं इस रिपोर्ट में-

पाचन क्षमता को बढ़ाता है.

सर्दी खांसी जुकाम में इसका सेवन लाभकारी होता है.

माइग्रेन के मरीजों को इसका सेवन लाभकारी होता है

खजूर के गुड़ के फायदे के जैसे ही ताड़ के भी गुड़ के फायदे

यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढाता है. पाचन क्षमता को बढ़ाता है.

आयरन रिच रहता है. ऊर्जा का अच्छा स्रोत है.

यह बॉडी डिटॉक्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

दमा या सांस से जुड़ी परेशानियों में ये लाभकारी होता है.

साधारण गुड़ में शर्करा की मात्रा ज्यादा पाई जाती है. खजूर का गुड़ एवं ताड़ का गुड़ साधारण गुड़ से ज्यादा लाभकारी है. इस गुड़ में अदरक ,काली मिर्च, लौंग इलायची, गोंद, खसखस आदि को मिलाकर एक स्वादिष्ट लड्डू भी बनाया जा सकता है- सुमन सिंह, डाइटिशियन

जानिए कुछ और फायदे: जिन्हें जल्दी-जल्दी सर्दी खांसी जुकाम या ठंड में एलर्जी होती है वो इस गुड़ में लौंग, काली मिर्च मिलाकर उसकी बर्फी या लड्डू बनाकर खाने से इस प्रकार के इंफेक्शन से राहत मिलती है. कमर दर्द, जोड़ों के दर्द में गुड़ के साथ खसखस गोंद, ड्राई फ्रूट्स आदि मिलाकर सेवन करने से राहत मिलती है. हड्डी भी मजबूत होती हैं.

जानिए इसकी कीमत: तमिलनाडु से आए सुरेश बताते है कि गुड़ बेचने हम दूर से आए हैं. ताड़ का गुड़ और खजूर का गुड़ है जिसमें इलायची, काली मिर्च और अदरक मिला हुआ है. ये सर्दी, खांसी, शुगर के मरीज के लिए अच्छा है. हम लोग एक महीने से यहां हैं और अभी एक महीने और रुकेंगे, खजूर का गुड 220 रुपये किलो है और ताड़ का गुड 200 रुपये किलो है.

बहरहाल सामान्य गुड़ बाजार में महज 40 रुपये किलो मिलता है, लेकिन खजूर और ताड़ के गुड की कीमत करीब 4 गुना ज्यादा है. तमिलनाडू में खजूर और ताड़ का उत्पादन अधिक है इसलिए युवक वहां से सरगुजा आकर इसे बेच रहे हैं. बहुत कम तादाद में कुछ बंग समाज के लोग ही खजूर की फसल लगाते हैं.