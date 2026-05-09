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UGC गाइडलाइन को लेकर पल्लवी पटेल का उग्र प्रदर्शन, चारबाग में ट्रेन रोककर जोरदार नारेबाजी

अपना दल कमेरावादी के कार्यकर्ताओं का चारबाग में हल्लाबोल.

यूजीसी गाइडलाइन को लेकर पल्लवी पटेल का उग्र प्रदर्शन
यूजीसी गाइडलाइन को लेकर पल्लवी पटेल का उग्र प्रदर्शन (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 5:02 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ: सिराथू से विधायक डॉ. पल्लवी पटेल अपने हजारों समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ शनिवार को चारबाग रेलवे स्टेशन पर जमकर प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन का चक्का जाम कर दिया और ट्रेन के इंजन पर चढ़कर योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना लगे. डॉ. पल्लवी पटेल भी ट्रेन की इंजन पर चढ़कर सरकार के खिलाफ नारे लगाती नजर आईं.

डॉ. पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी के कार्यकर्ता प्रदेश के अलग-अलग जिलों से लखनऊ पहुंचे थे. सभी कार्यकर्ता चारबाग के बाहर एकत्र हुए थे और वहां से विधानसभा की ओर मार्च निकालने की तैयारी कर रहे थे, हालांकि, पुलिस ने विधानसभा मार्ग पर बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया.

पुलिस द्वारा रोके जाने से नाराज कार्यकर्ता अचानक चारबाग रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ पड़े और स्टेशन परिसर में पहुंचकर रेलवे ट्रैक पर बैठ गए तो कई प्रदर्शनकारी ट्रैक पर लेट गए. जबकि, कुछ ने ट्रेन के इंजन पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. इस दौरान स्टेशन परिसर में अफरातफरी मच गई.

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन, रेलवे अधिकारियों और जीआरपी को काफी मशक्कत करनी पड़ी. लंबे प्रयास के बाद प्रदर्शनकारियों को रेलवे स्टेशन से बाहर निकाला गया. इसके बाद डॉ. पल्लवी पटेल अपने आवास के लिए रवाना हो गईं.

प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प और नोकझोंक भी देखने को मिली. बताया जा रहा है कि डॉ. पल्लवी पटेल के हजारों समर्थकों को पुलिस ने एहतियातन हिरासत में लिया है.

गौरतलब है कि यह पहला मौका नहीं है जब डॉ. पल्लवी पटेल ने यूजीसी गाइडलाइन को लेकर प्रदर्शन किया हो. इससे पहले भी उन्होंने लखनऊ के आईटी चौराहे पर जोरदार धरना-प्रदर्शन किया था, जहां पुलिस के साथ धक्का-मुक्की की स्थिति पैदा होई थी. उस दौरान भी उन्हें हिरासत में लिया गया था, हालांकि बाद में रिहा कर दिया गया।

डॉ. पल्लवी पटेल का कहना है कि यूजीसी गाइडलाइन ओबीसी, एससी, एसटी और पिछड़े वर्ग के छात्रों को सुरक्षा प्रदान करती है. उनका आरोप है कि विश्वविद्यालयों में पिछड़े वर्ग और वंचित समुदायों के छात्रों के साथ भेदभाव होता है, जिसके कारण कई छात्र पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं.

उन्होंने कहा कि सरकार यदि चाहे तो इस गाइडलाइन को लागू कर सकती है, लेकिन जानबूझकर इसे टाला जा रहा है. पल्लवी पटेल ने चेतावनी दी कि जब तक यूजीसी गाइडलाइन लागू नहीं की जाती, उनका आंदोलन जारी रहेगा.

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