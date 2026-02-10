लखनऊ में UGC रेगुलेशन 2026 को लेकर हंगामा: पल्लवी पटेल और पुलिस में झड़प, ईको गार्डन भेजे गए प्रदर्शनकारी
पल्लवी पटेल ने UGC रेगुलेशन 2026 के समर्थन में विधानसभा पैदल मार्च किया
Published : February 10, 2026 at 3:36 PM IST
लखनऊ: राजधानी की सड़कों पर उस वक्त सियासी हलचल तेज हो गई, जब अपना दल की अध्यक्ष, सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने सैकड़ों समर्थकों खासकर महिलाओं के साथ UGC रेगुलेशन 2026 के समर्थन में विधानसभा की ओर पैदल मार्च किया.
UGC रेगुलेशन 2026 का समर्थन: आईटी चौराहे से शुरू हुआ यह मार्च जब रिजर्व पुलिस लाइन की ओर बढ़ा तो पुलिस प्रशासन एलर्ट हो गई. रास्ते में जगह-जगह कंटीली बैरिकेडिंग के साथ भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए. जैसे ही जुलूस बैरिकेडिंग तक पहुंचा, पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया, इस दौरान पल्लवी पटेल बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश करती दिखीं, जिसके बाद पुलिस और समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, स्थिति कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गई.
एससी-एसटी वर्ग के छात्रों से भेदभाव: जुलूस को रोकने के बाद पल्लवी पटेल सड़क पर ही धरने पर बैठ गई. उन्होंने आरोप लगाया कि UGC रेगुलेशन 2026 को स्थगित किया जाना आरक्षित और वंचित वर्गों के अधिकारों के साथ सीधा अन्याय है. विश्वविद्यालयों में ओबीसी, एससी-एसटी वर्ग के छात्रों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है और यह रेगुलेशन ऐसे भेदभाव को खत्म करने की दिशा में एक अहम कदम था, जिस पर रोक लगा दिया गया.
उन्होंने कहा कि “क्या हम बराबरी के हकदार नहीं हैं? यह देश लोकतांत्रिक है और लोकतांत्रिक तरीके से ही चलेगा. काफी देर तक चली मशक्कत के बाद पुलिस ने पल्लवी पटेल को वाहन में बैठाया और अन्य प्रदर्शनकारियों को ईको गार्डन भेज दिया, जहां आगे की कार्रवाई की गई.
प्रदर्शनकारियों के हाथों में तिरंगा और "UGC रेगुलेशन एक्ट लागू करो" जैसे पोस्टर थे. कुछ पोस्टरों में केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ भी तीखे नारे लिखे हुए थे. प्रदर्शन के दौरान “एससी-एसटी-ओबीसी के हक में न्याय” जैसे नारे भी गूंजते रहे.
प्रदर्शन में शामिल कुछ प्रतिनिधियों ने कहा कि यह रेगुलेशन लागू होने से विश्वविद्यालयों में सामाजिक न्याय की उम्मीद जगी थी, लेकिन अदालत द्वारा स्थगन आदेश के बाद निराशा फैल गई है. उनका कहना है कि आगामी सुनवाई में उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है।
पल्लवी पटेल वर्तमान में समाजवादी पार्टी से विधायक हैं और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर मुखर रही हैं. ऐसे में यह प्रदर्शन केवल प्रशासनिक या शैक्षिक मसला नहीं, बल्कि प्रदेश की सियासत में भी नई बहस को जन्म देता दिख रहा है.
