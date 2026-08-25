पालकी यात्रा में जमकर चले लात-घूंसे, हजारों की भीड़ से पुलिस ने खोज निकाले गुंडे
युवकों के 2 गुटों में मामूली बात को लेकर विवाद हुआ जो खूनी संघर्ष में बदल गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 25, 2026 at 6:14 PM IST
कबीरधाम: कवर्धा पुलिस ने पालकी यात्रा में मारपीट करने वाले 10 लोगों को पकड़ा है. पकड़े गए 10 लोगों में 2 बालिग और 8 नाबालिग शामिल हैं. एएसपी हेमसागर सिदार के मुताबिक पकड़े गए लोगों ने सोमवार को निकाली गई पालकी यात्रा में जमकर उत्पात मचाया था. एएसपी ने बताया कि कल जब शहर के मुख्य मार्ग पर सावन के अंतिम सोमवार पर निकाली गई पालकी यात्रा पहुंची, तब डीजे की धुन पर नाचने-गाने को लेकर 2 युवकों के बीच विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के एक युवक को बुरी तरह से पीटकर अधमरा कर दिया.
पालकी यात्रा में जमकर चले लात-घूंसे
पुलिस ने बताया कि मामूली कहासुनी को लेकर ये विवाद बढ़ा, जिसके बाद युवकों के एक गुट ने लात-घूंसों से युवक पर हमला बोल दिया. युवक जब अधमरा होकर जमीन पर गिर पड़ा, उसके बाद भी कुछ युवक उसे लात-घूंसों से पीटते रहे. पुलिस ने पालकी यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे. बड़ी संख्या में पुलिस के जवान पालकी यात्रा के साथ-साथ चल रहे थे. मारपीट शुरू होते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और युवक को वहां से बाहर निकाला. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 बालिग को गिरफ्तार किया और 8 नाबालिगों को पकड़ा है. जख्मी युवक का डॉक्टरी मुलाहिजा कराया गया है. युवक का फिलहाल जिला अस्पताल कवर्धा में इलाज जारी है.
सोमवार की शाम को सावन के मौके पर भगवान भोलेनाथ की पालकी यात्रा निकाली गई थी. कुछ युवक पालकी यात्रा के दौरान मारपीट कर रहे थे, उनको पकड़ा गया है. 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है जो बालिग हैं. 8 नाबालिग भी इस मारपीट में शामिल रहे हैं, जिनके परिजनों को बुलाकर चेतावनी देते हुए समझाया गया है: हेमसागर सिदार, एएसपी, कवर्धा
पिछले 3 सालों से निकाली जा रही पालकी यात्रा
पालकी यात्रा के आयोजकों ने कहा, ''पिछले 3 सालों से सावन पर भगवान भोलेनाथ की पालकी यात्रा निकाली जाती है. इस साल भी ये पालकी धूमधाम के साथ निकाली जा रही थी, इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने बेवजह मारपीट शुरू कर दी. मारपीट की वजह से थोड़ी देर के लिए हंगामे की स्थिति बन गई. पुलिस ने आकर तुरंत मारपीट और हंगाम कर रहे लोगों को काबू में कर लिया.''
मारपीट का वीडियो हुआ था वायरल
कल पालकी यात्रा में हुई मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिससे लोगों में भय का माहौल बना. एएसपी हेमसागर सिदार ने कहा कि पुलिस लगातार गुंडे बदमाशों के खिलाफ अभियान चला रही है, हम किसी भी हालत में इन बदमाशों को छोड़ेंगे नहीं. मारपीट में शामिल बाकी बदमाशों की भी तलाश पुलिस लगातार कर रही है. पुलिस ने नाबालिग के परिजनों को थाने बुलाकर कहा कि भविष्य में इस तरह की गलती अगर हुई तो उनके साथ पुलिस वहीं बर्ताव करेगी जो अपराधियों के साथ किया जाता है.
दहशत फैलाने वालों पर होगी सख्ती-पुलिस
पकड़े गए बदमाशों के नाम शिवा दुबे, उम्र 21 साल, निवासी मठपारा और दीपराज पाली, उम्र 19 साल, निवासी पालीपारा है. सिटी कोतवाली थाना पुलिस पकड़े गए बालिग बदमाशों से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है, कि मारपीट की इस वारदात में और कौन-कौन लोग शामिल थे.
सिटी कोतवाली पुलिस ने कहा कि धार्मिक आयोजनों और सार्वजनिक स्थानों पर शांति भंग करने, मारपीट अथवा भय का माहौल बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. वहीं सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और दहशत फैलाने वाले वीडियो पोस्ट करने वालों पर भी निगरानी रखी जा रही है.
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