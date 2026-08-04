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पालीगाड़ से जानकीचट्टी तक मार्ग बाधित, बहाली के लिए युद्धस्तर पर जुटी मशीनें

सोमवार को हाईवे बंद होने के कारण बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री और अन्य श्रद्धालु रास्ते में फंस गए.

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पालीगाड़ से जानकीचट्टी तक मार्ग बाधित (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 4, 2026 at 3:33 PM IST

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उत्तरकाशी: जनपद में लगातार हो रही बारिश के चलते यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन का संकट अभी भी पूरी तरह टला नहीं है. पालीगाड़ से जानकीचट्टी तक कई स्थानों पर सक्रिय भूस्खलन जोन प्रशासन और निर्माण एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं. विशेष रूप से स्यानाचट्टी क्षेत्र में पहाड़ी से लगातार गिर रहा चट्टानी मलबा और बोल्डर हाईवे की बहाली में सबसे बड़ी बाधा साबित हो रहा है. इसके बावजूद राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) विभाग और निर्माण एजेंसी की टीमें युद्धस्तर पर मशीनों के माध्यम से मलबा हटाने और मार्ग को सुरक्षित बनाने में जुटी हुई हैं.

सोमवार को हाईवे बंद होने के कारण बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री और अन्य श्रद्धालु रास्ते में फंस गए. सबसे अधिक परेशानी स्यानाचट्टी, सिलाई बैंड और हनुमानचट्टी के बीच देखने को मिली. यहां रुक-रुक कर पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरते रहे. इससे यातायात बार-बार बाधित होता रहा. मार्ग खोलने का कार्य भी प्रभावित हुआ.

सिलाई बैंड के पास मार्ग आंशिक रूप से खुलने के बाद यात्रियों को राहत मिली. फंसे श्रद्धालुओं और कांवड़ यात्रियों को धीरे-धीरे उनके गंतव्य की ओर रवाना किया गया. प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वाहनों की आवाजाही नियंत्रित तरीके से शुरू कराई. इसके बावजूद पालीगाड़ से जानकीचट्टी तक हाईवे पर हालात अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाए हैं. संवेदनशील स्थानों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. मौसम की स्थिति के अनुसार यातायात का संचालन किया जा रहा है.

दूसरी ओर गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर पापड़गाड़ के समीप भूस्खलन के बाद राहत की खबर सामने आई है. सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने तेजी से मलबा हटाकर मार्ग को यातायात के लिए सुचारू कर दिया है. इसके बाद गंगोत्री धाम की ओर जाने वाले यात्रियों और स्थानीय लोगों को आवागमन में राहत मिली है. जिला प्रशासन का कहना है कि जनपद में लगातार हो रही वर्षा के कारण कई स्थानों पर पहाड़ियां संवेदनशील बनी हुई हैं.

आपदा प्रबंधन अधिकारी शार्दुल गुसाईं ने बताया यमुनोत्री हाईवे पर एनएच विभाग की मशीनें लगातार मलबा हटाने के कार्य में लगी हुई हैं. जहां-जहां भूस्खलन हो रहा है, वहां तत्काल मशीनें लगाकर मार्ग खोलने का प्रयास किया जा रहा है. यात्रियों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. स्थिति सामान्य होते ही यातायात पूरी तरह सुचारू कर दिया जाएगा.

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