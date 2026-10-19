पाली में ग्वार गम फैक्ट्री में भीषण आग, 3 मजदूर करीब 70% झुलसे , 2 के अंदर फंसे होने की आशंका
सारड़ा बायो पॉलिमर्स की फैक्ट्री में रात 11:30 बजे लगी आग, साढ़े चार घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.
Published : October 19, 2026 at 9:42 AM IST
पाली : शहर के औद्योगिक थाना इलाके के फोर्थ फेज में रविवार देर रात एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. सारड़ा बायो पॉलिमर्स की फैक्ट्री में रात करीब 11:30 बजे लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया. आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार दूर तक दिखाई देने लगा. हादसे के समय फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट में मजदूर काम कर रहे थे. आग से बचने के लिए मजदूरों में भगदड़ मच गई और कई श्रमिक जान बचाकर बाहर की ओर भागे.
इस हादसे में तीन मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए. उनकी हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जोधपुर रेफर किया गया. वहीं, दो अन्य मजदूरों के फैक्ट्री के अंदर फंसे होने की आशंका जताई गई, जिसके चलते आग बुझने के बाद भी राहत और बचाव दल तलाश में जुटे रहे. करीब साढ़े चार घंटे की मशक्कत के बाद सोमवार तड़के आग पर काबू पाया जा सका.
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लिफ्ट में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका : पाली एसडीएम विमलेंद्र सिंह राणावत के अनुसार, हादसे के समय फैक्ट्री में करीब 17 मजदूर नाइट शिफ्ट में काम कर रहे थे. बताया जा रहा है कि जिस हिस्से में मजदूर काम कर रहे थे, वहां लिफ्ट में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की आशंका है. इसके बाद आग तेजी से आसपास के हिस्सों में फैल गई. हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.अचानक आग फैलने से मजदूरों को संभलने का मौका नहीं मिला. फैक्ट्री में चीख-पुकार मच गई और श्रमिक अपनी जान बचाने के लिए बाहर की ओर भागने लगे. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुछ मजदूर जलते कपड़ों के साथ बाहर निकले. आग की भयावहता को देखते हुए आसपास के क्षेत्र में भी दहशत का माहौल बन गया.
तीन मजदूर करीब 70 प्रतिशत झुलसे, जोधपुर रेफर : हादसे में राजेन्द्र कुमार, विक्की और अवधेश कुमार गंभीर रूप से झुलस गए. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विक्की की उम्र 19 वर्ष, अवधेश कुमार की उम्र 40 वर्ष और राजेन्द्र कुमार की उम्र करीब 30 वर्ष बताई गई है. तीसरे घायल का नाम राजू बताया गया है, इसलिए नाम की आधिकारिक पुष्टि की जानी बाकी है. तीनों घायलों को तत्काल पाली के बांगड़ अस्पताल पहुंचाया गया. उनकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया. बताया जा रहा है कि तीनों मजदूर करीब 70 प्रतिशत तक झुलस गए हैं. उनकी हालत गंभीर बनी हुई है.
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दो मजदूरों के अंदर फंसे होने की आशंका, तलाश जारी : आग लगने के बाद सामने आई जानकारी के अनुसार, फैक्ट्री में काम कर रहे 17 मजदूरों में से 12 किसी तरह बाहर निकलने में सफल रहे. तीन मजदूर गंभीर रूप से झुलसे मिले, जबकि दो अन्य मजदूरों के अंदर फंसे होने की आशंका जताई गई. आग पर काबू पाने के बाद राहत एवं बचाव दल ने फैक्ट्री के अंदर मलबा हटाकर तलाशी अभियान शुरू किया. लापता मजदूरों की स्थिति को लेकर चिंता बनी रही. हालांकि, उनके अंदर फंसे होने या उनकी स्थिति के संबंध में आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है.
आठ दमकलों ने लगाए करीब 55 फेरे: आग की सूचना मिलते ही पाली की दमकल टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया. आग तेजी से फैलने और उसकी तीव्रता अधिक होने के कारण अतिरिक्त दमकल वाहनों की जरूरत पड़ी. इसके बाद सुमेरपुर, सोजत, रानी और फालना सहित आसपास के क्षेत्रों से भी दमकलें बुलाई गईं.
फैक्ट्री में प्रवेश का रास्ता संकरा होने और अंदर धुआं अधिक होने के कारण दमकलकर्मियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. राहत कार्य को आगे बढ़ाने के लिए फैक्ट्री की दीवार तोड़कर रास्ता बनाया गया. इसके बाद दमकलकर्मियों ने अंदर पहुंचकर आग बुझाने और राहत कार्य को अंजाम दिया. करीब साढ़े चार घंटे तक चले अभियान में आठ दमकल वाहनों ने लगभग 55 फेरे लगाए. सोमवार तड़के करीब चार बजे आग पर नियंत्रण पाया जा सका.
गैस सिलेंडरों तक पहुंच जाती आग तो हो सकता था बड़ा हादसा : फैक्ट्री परिसर में गैस के बड़े सिलेंडर भी रखे हुए थे. राहत की बात यह रही कि आग इन सिलेंडरों तक नहीं पहुंची. यदि आग सिलेंडरों तक फैल जाती तो हादसा और भी गंभीर हो सकता था. आग की चपेट में आने से फैक्ट्री परिसर में खड़ी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली भी जल गई. फैक्ट्री में आग से मशीनों, कच्चे माल और अन्य सामान को हुए नुकसान का आकलन किया जाना बाकी है. आग की भयावहता को देखते हुए औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और फैक्ट्री में अग्निशमन के इंतजामों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.
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झुलसे मजदूरों को अपनी कार से अस्पताल लेकर पहुंचे युवक : हादसे के दौरान पाली के दो युवकों ने मानवता की मिसाल पेश की. शहर के गुरुनगर निवासी रवि और महेंद्र ने बताया कि वे डेकोरेशन का काम करते हैं. रविवार रात फैक्ट्री की ओर से आग की ऊंची लपटें उठती दिखाई दीं तो वे मौके पर पहुंचे. वहां उन्होंने कुछ मजदूरों को झुलसी हुई हालत में देखा. घायलों को तत्काल उपचार की जरूरत थी. दोनों युवकों ने एंबुलेंस को सूचना दी, लेकिन घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए समय गंवाने के बजाय उन्हें अपनी कार से बांगड़ अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में चिकित्सकों ने घायलों का उपचार शुरू किया और गंभीर हालत के चलते उन्हें जोधपुर रेफर कर दिया.
अधिकारी मौके पर पहुंचे, आग के कारणों की जांच : घटना की जानकारी मिलते ही पाली एसडीएम विमलेंद्र सिंह राणावत, सीओ सिटी मंगलेश चूंडावत और औद्योगिक थाना प्रभारी निरमा विश्नोई सहित पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और राहत एवं बचाव कार्य की जानकारी ली. फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. प्रारंभिक तौर पर लिफ्ट में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई गई है, जबकि कुछ लोगों ने बॉयलर से जुड़ी तकनीकी खराबी की संभावना भी बताई. हालांकि, किसी भी कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. फैक्ट्री में आग लगने की इस घटना में तीन मजदूर गंभीर रूप से झुलसे हैं और दो अन्य मजदूरों के संबंध में स्थिति स्पष्ट होना बाकी है. जांच के बाद ही आग लगने के वास्तविक कारणों, फैक्ट्री में हुए नुकसान और सुरक्षा इंतजामों से जुड़ी स्थिति सामने आ सकेगी.
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