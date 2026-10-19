ETV Bharat / state

पाली में ग्वार गम फैक्ट्री में भीषण आग, 3 मजदूर करीब 70% झुलसे , 2 के अंदर फंसे होने की आशंका

फैक्ट्री में भीषण आग ( फोटो ईटीवी भारत पाली )

पाली : शहर के औद्योगिक थाना इलाके के फोर्थ फेज में रविवार देर रात एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. सारड़ा बायो पॉलिमर्स की फैक्ट्री में रात करीब 11:30 बजे लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया. आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार दूर तक दिखाई देने लगा. हादसे के समय फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट में मजदूर काम कर रहे थे. आग से बचने के लिए मजदूरों में भगदड़ मच गई और कई श्रमिक जान बचाकर बाहर की ओर भागे.