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पाली में '29 बनाम 3' ने बदला सियासी नैरेटिव, मदन राठौड़ बोले- डोटासरा बताएं, कौन किसके आगे कितना टिका ?

निकाय चुनाव में भाजपा के बोर्ड गठन और पाली के सियासी उलटफेर पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला.

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 21, 2026 at 5:25 PM IST

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जयपुर : राजस्थान के नगरीय निकाय चुनाव के बाद भाजपा जहां बोर्ड गठन के आंकड़ों को अपनी राजनीतिक बढ़त के तौर पर पेश कर रही है, वहीं पाली का चुनाव प्रदेश की सियासत में अलग ही कहानी लिख रहा है. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के गृह क्षेत्र पाली में वार्ड चुनाव में कांग्रेस 29 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल बनी थी. भाजपा को 21 और निर्दलीयों को 15 सीटें मिली थीं, लेकिन महापौर चुनाव में पूरा समीकरण पलट गया. भाजपा की नमिता बुबकिया 33 वोट लेकर महापौर बनीं, जबकि कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी सुमित्रा जैन को महज 3 वोट मिले और निर्दलीय राजबाला हिंगड़ को 29 वोट हासिल हुए.

पाली के इसी उलटफेर और निकाय चुनाव के प्रदर्शन को लेकर मदन राठौड़ ने कांग्रेस संगठन पर सवाल खड़े किए. राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस संगठन नहीं रह गया है. पाली में कांग्रेस के 29 पार्षद होने के बावजूद उनके अधिकृत प्रत्याशी को तीन वोट मिलना बताता है कि पार्टी के भीतर क्या स्थिति है?. कांग्रेस का 'भानुमति का कुंभा' पूरी तरह बिखर चुका है. प्रदेश की 70 फीसदी निकायों में कमल खिला है.

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से खास बातचीत (ETV Bharat Jaipur)

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70 फीसदी से ज्यादा निकायों में भाजपा बोर्ड का दावा : मदन राठौड़ ने निकाय चुनाव के व्यापक परिणामों को भाजपा के पक्ष में बताते हुए कहा कि प्रदेश में 70 फीसदी से ज्यादा नगरीय निकायों में भाजपा बोर्ड बनने में कामयाब रही है. कुछ जगह भाजपा को निर्दलीयों के समर्थन की जरूरत पड़ी, लेकिन राजनीतिक रूप से पार्टी ने बढ़त कायम की है. आंकड़ों के स्तर पर भी भाजपा 305 नगरीय निकायों के वार्ड परिणामों में सबसे बड़ी पार्टी रही. भाजपा ने 4,179 वार्ड जीते, जबकि कांग्रेस के खाते में 3,613 वार्ड आए और 2,273 निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुए.

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हालांकि, सभी निकायों में किसी एक दल का बोर्ड बना हो, ऐसा नहीं है और कई जगह निर्दलीयों की भूमिका निर्णायक रही है. मदन राठौड़ ने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कामकाज को बहुमत दिया है. निकाय चुनाव में प्रदेश के ज्यादातर बोर्ड में कमल खिला है. प्रदेश की जनता के समर्थन के आभारी हैं. पार्टी के हर कार्यकर्ता को इस जीत के लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं. जनता की सेवा करने का मौका मिला है. हर उस उम्मीद और वादे को पूरा करेंगे जो हमने किया है.

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अपने घर की स्थिति देखे कांग्रेस : मदन राठौड़ ने कांग्रेस के उन आरोपों पर भी निशाना साधा, जिनमें भाजपा पर निर्दलीय और कांग्रेस पार्षदों को प्रभावित करने और पुलिस तंत्र के इस्तेमाल के आरोप लगाए जा रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि जब पाली में कांग्रेस के 29 पार्षद जीते और उसके अधिकृत प्रत्याशी को केवल तीन वोट मिले, तो इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है? उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले अपने संगठन और अंदरूनी खींचतान पर ध्यान दे. अपने घर के अंदर यह स्थिति है और आरोप दूसरों पर लगाए जा रहे हैं. कांग्रेस में अंदरूनी संघर्ष इस कदर है कि पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार तक को अपने पार्षदों का समर्थन नहीं मिल पा रहा.

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पाली बना राठौड़ के लिए सियासी जवाब : पाली का परिणाम मदन राठौड़ के लिए खास राजनीतिक महत्व रखता है. वार्ड चुनाव में कांग्रेस के सबसे बड़ा दल बनने के बाद भाजपा ने महापौर पद अपने नाम कर लिया. भाजपा की नमिता बुबकिया ने 33 वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी सिर्फ तीन वोट तक सिमट गईं. निर्दलीय राजबाला हिंगड़ को 29 वोट मिले. इस तरह 21 पार्षदों वाली भाजपा ने बहुमत के लिए जरूरी 33 का आंकड़ा हासिल कर लिया. इसी घटनाक्रम के संदर्भ में राठौड़ ने कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के पुराने बयान पर भी पलटवार किया. डोटासरा ने तंज कसा था कि 'मदन राठौड़ मेरे आगे कहां टिकते हैं', इसपर राठौड़ ने पलटकर कर कहा कि अब डोटासरा बताएं कि कौन किसके आगे कितना टिक पाया?

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हर सीट की समीक्षा जरूरी : निकाय चुनाव में भाजपा भले ही 70 फीसदी निकायों में बोर्ड बनाने में कामयाब रही, लेकिन पार्टी इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर रही कि स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा काफी कम था. निर्दलीयों प्रत्याशियों के दम पर पार्टी बोर्ड बनाने के आंकड़े को ठीक कर पाई है. यही वजह है भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने निकाय चुनाव के प्रदर्शन को लेकर पार्टी के भीतर समीक्षा की जरूरत से इनकार नहीं किया. चुनाव में एक भी सीट हारने पर यह देखना जरूरी है कि हार क्यों हुई? जहां अपेक्षित प्रदर्शन नहीं हुआ, वहां सुधार की गुंजाइश तलाशनी चाहिए. समीक्षा की गुंजाइश हमेशा रहनी चाहिए, जो भी निकाय चुनाव के परिणाम आए थे उसपर पार्टी एक-एक सीट का आकलन करेगी. कहां कमी रही उसकी समीक्षा होगी. भाजपा का प्रदर्शन अपेक्षाकृत अच्छा नहीं रहा, उसकी समीक्षा होगी.

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अब नजर पंचायत चुनाव पर : निकाय चुनाव के बाद भाजपा ने अपनी अगली राजनीतिक परीक्षा के तौर पर पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू दी है. निकाय चुनाव के परिणामों से उत्साहित राठौड़ का दावा है कि निकाय चुनाव का असर ग्रामीण राजनीति में भी दिखाई देगा और आगामी पंचायत चुनाव में भाजपा मजबूत बहुमत के साथ आगे आएगी. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा के लिए समर्पित है, जबकि कांग्रेस सत्ता की लालसा के साथ काम करती है. कांग्रेस विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही. कांग्रेस के नेता कुर्सी की लड़ाई में बिखरी पड़ी है. कांग्रेस पूरी तरीके से हाशिए पर आ चुकी है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विकास के साथ आगे बढ़ना चाहती है. निकाय के बाद पंचायत चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी जीत दर्ज करेगी.

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